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https://uz.sputniknews.ru/20210401/uzbekistan-gotov-vosstanovit-pamyatniki-razrushennye-vo-vremya-karabaxskogo-konflikta--18082390.html
Узбекистан готов помочь в восстановлении памятников в Нагорном Карабахе
Узбекистан готов помочь в восстановлении памятников в Нагорном Карабахе
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Узбекистан готов внести свой вклад в восстановление древних памятников, объектов культуры и просвещения на земле Нагорного Карабаха,
2021-04-01T14:28+0500
2021-04-01T15:04+0500
политика
нагорный карабах
армяно-азербайджанский конфликт вокруг нагорного карабаха
тюркский совет
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Узбекистан готов внести свой вклад в восстановление древних памятников, объектов культуры и просвещения на земле Нагорного Карабаха, заявил Шавкат Мирзиёев на неформальном саммите Тюркского совета.Ранее в декабре прошлого года президент Узбекистана выразил поздравление своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву с окончанием военных действий. Стороны тогда договорились поддерживать тесный диалог в рамках глобальных и региональных структур.Неформальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств прошел 31 марта в формате видеоконференции. Международная организация объединяет современные тюркские государства такие, как Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. В качестве наблюдателя участвует Венгрия. В саммите участвовали главы всех представленных стран.По данным пресс-службы узбекистанского лидера, в ходе заседания участники обменялись мнениями по вопросам развития многопланового практического сотрудничества в сфере экономики, торговли, транспорта, укрепления культурно-гуманитарных связей в рамках организации.Шавкат Мирзиёев отметил, что Тюркский совет, созданный на основе общности языка и единой религии, исторических и культурных связей, становится эффективным механизмом регионального сотрудничества."Сегодня начинается новый этап развития нашей Организации, и мы должны быть готовы вместе преодолевать любые испытания и угрозы, в полной мере использовать имеющийся потенциал", — сказал он и назвал шесть важных задач, которые, на его взгляд, сегодня стоят перед советом.Среди них — укрепление экономических связей, повышение транспортно-транзитного потенциала, развитие паломнического туризма и другое.Напомним, в конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
/20210330/muzeynoe-bogatstvo-uzbekistana-18044004.html
/20210316/azerbaydzhan-i-armeniya-ustroili-igru-muskulami-a-komu-eto-vygodno-na-samom-dele-17778464.html
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нагорный карабах, армяно-азербайджанский конфликт вокруг нагорного карабаха, тюркский совет, шавкат мирзиёев

Узбекистан готов помочь в восстановлении памятников в Нагорном Карабахе

14:28 01.04.2021 (обновлено: 15:04 01.04.2021)
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© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНагорный Карабах
Нагорный Карабах - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
© Sputnik / Илья Питалев
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Участники саммита Тюркского совета обсудили укрепление культурно-гуманитарных связей. Шавкат Мирзиёев заявил о готовности республики принять участие в восстановлении некоторых объектов, разрушенных во время войны в Нагорном Карабахе.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Узбекистан готов внести свой вклад в восстановление древних памятников, объектов культуры и просвещения на земле Нагорного Карабаха, заявил Шавкат Мирзиёев на неформальном саммите Тюркского совета.
Ранее в декабре прошлого года президент Узбекистана выразил поздравление своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву с окончанием военных действий. Стороны тогда договорились поддерживать тесный диалог в рамках глобальных и региональных структур.
Неформальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств прошел 31 марта в формате видеоконференции. Международная организация объединяет современные тюркские государства такие, как Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. В качестве наблюдателя участвует Венгрия. В саммите участвовали главы всех представленных стран.
По данным пресс-службы узбекистанского лидера, в ходе заседания участники обменялись мнениями по вопросам развития многопланового практического сотрудничества в сфере экономики, торговли, транспорта, укрепления культурно-гуманитарных связей в рамках организации.
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Шавкат Мирзиёев отметил, что Тюркский совет, созданный на основе общности языка и единой религии, исторических и культурных связей, становится эффективным механизмом регионального сотрудничества.
"Сегодня начинается новый этап развития нашей Организации, и мы должны быть готовы вместе преодолевать любые испытания и угрозы, в полной мере использовать имеющийся потенциал", — сказал он и назвал шесть важных задач, которые, на его взгляд, сегодня стоят перед советом.
Среди них — укрепление экономических связей, повышение транспортно-транзитного потенциала, развитие паломнического туризма и другое.
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Напомним, в конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения.
Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.
Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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