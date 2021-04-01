https://uz.sputniknews.ru/20210401/uzbekistan-gotov-vosstanovit-pamyatniki-razrushennye-vo-vremya-karabaxskogo-konflikta--18082390.html

Узбекистан готов помочь в восстановлении памятников в Нагорном Карабахе

Узбекистан готов помочь в восстановлении памятников в Нагорном Карабахе

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Узбекистан готов внести свой вклад в восстановление древних памятников, объектов культуры и просвещения на земле Нагорного Карабаха,

2021-04-01T14:28+0500

2021-04-01T14:28+0500

2021-04-01T15:04+0500

политика

нагорный карабах

армяно-азербайджанский конфликт вокруг нагорного карабаха

тюркский совет

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Узбекистан готов внести свой вклад в восстановление древних памятников, объектов культуры и просвещения на земле Нагорного Карабаха, заявил Шавкат Мирзиёев на неформальном саммите Тюркского совета.Ранее в декабре прошлого года президент Узбекистана выразил поздравление своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву с окончанием военных действий. Стороны тогда договорились поддерживать тесный диалог в рамках глобальных и региональных структур.Неформальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств прошел 31 марта в формате видеоконференции. Международная организация объединяет современные тюркские государства такие, как Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. В качестве наблюдателя участвует Венгрия. В саммите участвовали главы всех представленных стран.По данным пресс-службы узбекистанского лидера, в ходе заседания участники обменялись мнениями по вопросам развития многопланового практического сотрудничества в сфере экономики, торговли, транспорта, укрепления культурно-гуманитарных связей в рамках организации.Шавкат Мирзиёев отметил, что Тюркский совет, созданный на основе общности языка и единой религии, исторических и культурных связей, становится эффективным механизмом регионального сотрудничества."Сегодня начинается новый этап развития нашей Организации, и мы должны быть готовы вместе преодолевать любые испытания и угрозы, в полной мере использовать имеющийся потенциал", — сказал он и назвал шесть важных задач, которые, на его взгляд, сегодня стоят перед советом.Среди них — укрепление экономических связей, повышение транспортно-транзитного потенциала, развитие паломнического туризма и другое.Напомним, в конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

/20210330/muzeynoe-bogatstvo-uzbekistana-18044004.html

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нагорный карабах, армяно-азербайджанский конфликт вокруг нагорного карабаха, тюркский совет, шавкат мирзиёев