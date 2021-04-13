В Фергане обсудят развитие приграничных территорий трех стран

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Делегации официальных лиц и деловых кругов Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана прибудут в Фергану 22 апреля. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе местной администрации.Гости будут участвовать в бизнес-форуме, в ходе которого стороны обсудят вопросы интеграции приграничных регионов с участием деловых кругов Ферганской, Баткенской и Согдийской областей.Будут организованы пленарные заседания по вопросам сотрудничества в сфере промышленности и сельского хозяйства, а также переговоры в форматах B2B и G2B.В программе мероприятий также трехсторонняя встреча глав областей. Представители Кыргызстана и Таджикистана ознакомятся с деятельностью крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий Ферганской области, посетят выставку продукции местных производителей.
В рамках визита планируется провести пленарные заседания по вопросам сотрудничества в сфере промышленности и сельского хозяйства, а также переговоры в форматах B2B и G2B.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Делегации официальных лиц и деловых кругов Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана прибудут в Фергану 22 апреля. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе местной администрации.
Гости будут участвовать в бизнес-форуме, в ходе которого стороны обсудят вопросы интеграции приграничных регионов с участием деловых кругов Ферганской, Баткенской и Согдийской областей.
Будут организованы пленарные заседания по вопросам сотрудничества в сфере промышленности и сельского хозяйства, а также переговоры в форматах B2B и G2B.