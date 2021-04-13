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https://uz.sputniknews.ru/20210413/v-fergane-obsudyat-razvitie-prigranichnyx-territoriy-kyrgyzstana-i-tadjikistana-18313604.html
В Фергане обсудят развитие приграничных территорий трех стран
В Фергане обсудят развитие приграничных территорий трех стран
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Делегации официальных лиц и деловых кругов Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана прибудут в Фергану 22
2021-04-13T19:07+0500
2021-04-13T19:25+0500
экономика
сотрудничество
кыргызстан
таджикистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Делегации официальных лиц и деловых кругов Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана прибудут в Фергану 22 апреля. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе местной администрации.Гости будут участвовать в бизнес-форуме, в ходе которого стороны обсудят вопросы интеграции приграничных регионов с участием деловых кругов Ферганской, Баткенской и Согдийской областей.Будут организованы пленарные заседания по вопросам сотрудничества в сфере промышленности и сельского хозяйства, а также переговоры в форматах B2B и G2B.В программе мероприятий также трехсторонняя встреча глав областей. Представители Кыргызстана и Таджикистана ознакомятся с деятельностью крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий Ферганской области, посетят выставку продукции местных производителей.
https://uz.sputniknews.ru/20200601/Mirziev-i-Zheenbekov-obsudili-prigranichnyy-konflikt-14266614.html
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сотрудничество, кыргызстан, таджикистан, узбекистан

В Фергане обсудят развитие приграничных территорий трех стран

19:07 13.04.2021 (обновлено: 19:25 13.04.2021)
708
© Пресс-служба хокимията Ферганской областиФлаги Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана
Флаги Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2021
© Пресс-служба хокимията Ферганской области
В рамках визита планируется провести пленарные заседания по вопросам сотрудничества в сфере промышленности и сельского хозяйства, а также переговоры в форматах B2B и G2B.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Делегации официальных лиц и деловых кругов Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана прибудут в Фергану 22 апреля. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе местной администрации.
Гости будут участвовать в бизнес-форуме, в ходе которого стороны обсудят вопросы интеграции приграничных регионов с участием деловых кругов Ферганской, Баткенской и Согдийской областей.
Будут организованы пленарные заседания по вопросам сотрудничества в сфере промышленности и сельского хозяйства, а также переговоры в форматах B2B и G2B.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2020
Политика
Мирзиёев и Жээнбеков обсудили приграничный конфликт
1 июня 2020, 20:36
3873
В программе мероприятий также трехсторонняя встреча глав областей.
Представители Кыргызстана и Таджикистана ознакомятся с деятельностью крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий Ферганской области, посетят выставку продукции местных производителей.
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