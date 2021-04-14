https://uz.sputniknews.ru/20210414/ao-uzbekneftegaz-ispolzuet-3d-texnologii-dlya-otkrytiya-gazovyx-mestorojdeniy-18333317.html

АО "Узбекнефтегаз" использует 3D-технологии для открытия газовых месторождений

АО "Узбекнефтегаз" использует 3D-технологии для открытия газовых месторождений

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В АО "Узбекнефтегаз" сообщили о ходе проведения геолого-разведочных работ для развития и восстановления углеводородной сырьевой базы.

2021-04-14T18:17+0500

2021-04-14T18:17+0500

2021-04-14T18:22+0500

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узбекнефтепродукт

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узбекнефтегаз

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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В АО "Узбекнефтегаз" сообщили о ходе проведения геолого-разведочных работ для развития и восстановления углеводородной сырьевой базы.В частности, полевые сейсморазведочные работы проводятся на сейсмостанциях "Учкир" и "Шуртан".Для справки: "Учкирский сейсморазведочный проект" — в 2018–2023 годах планируется проведение 3D сейсморазведочных работ на месторождениях "Газли" и "Учкир", общий объем которых составит 3 675 кв. км.В 2021 году планируется провести сейсморазведочные работы на сумму 35,5 млрд сумов на площади 750 кв. км.В эти дни АО "Узбекнефтегаз" ускоренными темпами строит завод глубокой переработки природного газа (Uzbekneftegaz GTL).Чтобы сохранить объемы добычи газоконденсатного сырья из месторождений "Шуртан", проводятся сейсморазведочные работы методом МОГТ-3D. По словам специалистов, это поможет также выявить скопления газа в ранее неисследованных верхнепалеозойских отложениях юрского периода.Работы планируется завершить до конца года, после проведут геофизическое исследование на месторождении, по результатам которого будет дана оценка геологоразведочным работам на месторождении.Для справки: "Шуртанский сейсморазведочный проект" – в 2021–2023 годах планируется проведение 3D сейсморазведочных работ на месторождении "Шуртан" и месторождениях группы месторождений "Шуртан". В 2021-м в рамках программы планируется провести сейсморазведочные работы на сумму 44,5 млрд сумов.

https://uz.sputniknews.ru/20210402/na-gazovom-mestorojdenii-dayaxatyn-otkryli-uje-pochti-90-skvajin-18109459.html

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