https://uz.sputniknews.ru/20210414/bespretsedentnaya-summa-skolko-pojertvovaniy-sobrali-na-restavratsiyu-notr-dama-de-pari-18334453.html

"Беспрецедентная сумма": сколько пожертвований собрали на реставрацию Нотр-Дама-де-Пари

"Беспрецедентная сумма": сколько пожертвований собрали на реставрацию Нотр-Дама-де-Пари

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Более 800 миллионов евро пожертвований собрано на реставрацию пережившего пожар собора Парижской Богоматери. Об этом сообщила

2021-04-14T19:12+0500

2021-04-14T19:12+0500

2021-04-14T19:12+0500

в мире

пожар в соборе парижской богоматери

париж

франция

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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Более 800 миллионов евро пожертвований собрано на реставрацию пережившего пожар собора Парижской Богоматери. Об этом сообщила министр культуры Франции Розелин Башло.По словам министра культуры, это "абсолютно беспрецедентная сумма"."Естественно, я являюсь гарантом правильного и прозрачного использования этого фонда ", — подчеркнула Башло.Собранные деньги позволят начать реставрацию собора, отметила она.Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Он длился более 15 часов. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и шпиль, который обрушился и догорал затем на полу собора.Многие эксперты считают, что на реконструкцию уйдет 10-20 лет. Однако власти Франции намерены провести ее в более короткие сроки.

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https://uz.sputniknews.ru/20190419/Sila-sotssetey-nashlas-semya-popavshaya-v-kadr-pered-pozharom-v-Notr-Dame-11286253.html

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пожар в соборе парижской богоматери, париж, франция