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https://uz.sputniknews.ru/20210414/bespretsedentnaya-summa-skolko-pojertvovaniy-sobrali-na-restavratsiyu-notr-dama-de-pari-18334453.html
"Беспрецедентная сумма": сколько пожертвований собрали на реставрацию Нотр-Дама-де-Пари
"Беспрецедентная сумма": сколько пожертвований собрали на реставрацию Нотр-Дама-де-Пари
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Более 800 миллионов евро пожертвований собрано на реставрацию пережившего пожар собора Парижской Богоматери. Об этом сообщила
2021-04-14T19:12+0500
2021-04-14T19:12+0500
2021-04-14T19:12+0500
в мире
пожар в соборе парижской богоматери
париж
франция
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Более 800 миллионов евро пожертвований собрано на реставрацию пережившего пожар собора Парижской Богоматери. Об этом сообщила министр культуры Франции Розелин Башло.По словам министра культуры, это "абсолютно беспрецедентная сумма"."Естественно, я являюсь гарантом правильного и прозрачного использования этого фонда ", — подчеркнула Башло.Собранные деньги позволят начать реставрацию собора, отметила она.Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Он длился более 15 часов. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и шпиль, который обрушился и догорал затем на полу собора.Многие эксперты считают, что на реконструкцию уйдет 10-20 лет. Однако власти Франции намерены провести ее в более короткие сроки.
https://uz.sputniknews.ru/20210102/Sankt-peterburgskiy-zavod-pomogaet-vosstanavlivat-chasy-sobora-Parizhskoy-Bogomateri-15717927.html
https://uz.sputniknews.ru/20190419/Sila-sotssetey-nashlas-semya-popavshaya-v-kadr-pered-pozharom-v-Notr-Dame-11286253.html
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пожар в соборе парижской богоматери, париж, франция
"Беспрецедентная сумма": сколько пожертвований собрали на реставрацию Нотр-Дама-де-Пари
Почти два года назад — 15 апреля 2019-го — весь мир следил за тем, как огонь беспощадно уничтожает один из символов Парижа и Франции.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik.
Более 800 миллионов евро пожертвований собрано на реставрацию
пережившего пожар собора Парижской Богоматери
. Об этом сообщила министр культуры Франции Розелин Башло.
"Было собрано 830 миллионов евро пожертвований", — заявила Башло, отвечая на вопросы в Сенате. Ее цитирует
РИА Новости
.
По словам министра культуры, это "абсолютно беспрецедентная сумма".
"Естественно, я являюсь гарантом правильного и прозрачного использования этого фонда ", — подчеркнула Башло.
Собранные деньги позволят начать реставрацию собора, отметила она.
Министр также заверила, что Нотр-Дам вновь откроется в 2024 году.
Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Он длился более 15 часов. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и шпиль, который обрушился и догорал затем на полу собора.
Многие эксперты считают, что на реконструкцию уйдет 10-20 лет. Однако власти Франции намерены провести ее в более короткие сроки.