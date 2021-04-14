Как будет развиваться рынок капитала: указ президента

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Президент подписал указ "О мерах по дальнейшему развитию рынка капитала".В документе определены следующие цели:Указом также утверждены Программа развития рынка капитала в 2021-2023 гг. (ее целевые показатели, дорожная карта) и обозначен перечень предприятий, акции которых подлежат публичному размещению через фондовую биржу в следующие два года.Начиная с 1 января 2023-го эмитенты по рекомендации андеррайтера могут размещать свои акции на зарубежных фондовых рынках после предварительного размещения на Республиканской фондовой бирже.Кроме того, определены условия проведения первичного (IPO) и вторичного (SPO) публичного предложения акций АО, в уставном капитале которых госдоля составляет 50% и более. С 1 мая 2021 года ликвидируется Агентство по развитию рынка капитала. Министерству финансов передаются функции упраздняемого Агентства по регулированию рынка ценных бумаг, а также деятельность по развитию корпоративного управления и организации лотерей.В структуре Минфина создается Департамент по развитию рынка капитала с численностью управленческого персонала 54 единицы.
Ставится задача до конца 2023 года довести объем ценных бумаг в свободном обращении до 5 процентов ВВП.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Президент подписал указ "О мерах по дальнейшему развитию рынка капитала".
В документе определены следующие цели:
до конца 2023 года довести объем ценных бумаг в свободном обращении до 5% ВВП (сейчас менее 0,4%) и объем капитализации до 45 триллионов сумов;
повысить доступность рынка капитала для всех категорий инвесторов;
довести до конца 2023 года до 5% проекты, финансируемые путем выпуска ценных бумаг в рамках республиканской и региональных инвестиционных программ.
Указом также утверждены Программа развития рынка капитала в 2021-2023 гг. (ее целевые показатели, дорожная карта) и обозначен перечень предприятий, акции которых подлежат публичному размещению через фондовую биржу в следующие два года.
Начиная с 1 января 2023-го эмитенты по рекомендации андеррайтера могут размещать свои акции на зарубежных фондовых рынках после предварительного размещения на Республиканской фондовой бирже.
Кроме того, определены условия проведения первичного (IPO) и вторичного (SPO) публичного предложения акций АО, в уставном капитале которых госдоля составляет 50% и более.
В частности, сбор заявлений на приобретение акций осуществляется андеррайтером, он же устанавливает границы цен и распределение акций посредством IPO и SPO, выбирает инвесторов.
С 1 мая 2021 года ликвидируется Агентство по развитию рынка капитала. Министерству финансов передаются функции упраздняемого Агентства по регулированию рынка ценных бумаг, а также деятельность по развитию корпоративного управления и организации лотерей.
В структуре Минфина создается Департамент по развитию рынка капитала с численностью управленческого персонала 54 единицы.