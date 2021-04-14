https://uz.sputniknews.ru/20210414/kak-budet-razvivatsya-rynok-kapitala-ukaz-prezidenta-18320311.html

Как будет развиваться рынок капитала: указ президента

Как будет развиваться рынок капитала: указ президента

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Президент подписал указ "О мерах по дальнейшему развитию рынка капитала".

2021-04-14T11:52+0500

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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Президент подписал указ "О мерах по дальнейшему развитию рынка капитала".В документе определены следующие цели:Указом также утверждены Программа развития рынка капитала в 2021-2023 гг. (ее целевые показатели, дорожная карта) и обозначен перечень предприятий, акции которых подлежат публичному размещению через фондовую биржу в следующие два года.Начиная с 1 января 2023-го эмитенты по рекомендации андеррайтера могут размещать свои акции на зарубежных фондовых рынках после предварительного размещения на Республиканской фондовой бирже.Кроме того, определены условия проведения первичного (IPO) и вторичного (SPO) публичного предложения акций АО, в уставном капитале которых госдоля составляет 50% и более. С 1 мая 2021 года ликвидируется Агентство по развитию рынка капитала. Министерству финансов передаются функции упраздняемого Агентства по регулированию рынка ценных бумаг, а также деятельность по развитию корпоративного управления и организации лотерей.В структуре Минфина создается Департамент по развитию рынка капитала с численностью управленческого персонала 54 единицы.

https://uz.sputniknews.ru/20210204/Doverie-rastet-ekspert-ob-otnoshenii-inostrannykh-investorov-k-Uzbekistanu-15935728.html

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