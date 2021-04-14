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https://uz.sputniknews.ru/20210414/merkel-i-svet-v-kontse-tonnelya-germaniya-priblijaetsya-k-povorotnomu-momentu-18320830.html
Меркель и "свет в конце тоннеля": Германия приближается к поворотному моменту
Меркель и "свет в конце тоннеля": Германия приближается к поворотному моменту
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страна приближается к "свету в конце тоннеля" в борьбе с пандемией.
2021-04-14T13:07+0500
2021-04-14T13:07+0500
2021-04-14T13:10+0500
в мире
пандемия
коронавирус
ангела меркель
германия
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страна приближается к "свету в конце тоннеля" в борьбе с пандемией.По ее словам, главный ключ к победе — это вакцинация населения. И она продвигается с каждым днем все лучше.Глава немецкого правительства отметила, что ежедневно прививку делают сотни тысяч граждан.В настоящий момент, первую фазу вакцинации прошли 16,3% населения Германии, обе фазы — 6,2%.Между тем заболеваемость в стране продолжает расти: началась третья волна, и она самая жесткая, отметила Меркель.Власти Германии активно меняют стратегию по сдерживанию инфекции. Так, недавно ужесточили правила контроля за распространением коронавируса. Суть в том, чтобы ввести на территории всех регионов единые нормы. До этого местные власти принимали самостоятельно решение по ужесточению или ослаблению карантинных мер.
https://uz.sputniknews.ru/20210412/perenesla-priem-ili-peredumala-merkel-otmenila-zapis-na-privivku-ot-covid-18270447.html
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пандемия, коронавирус, ангела меркель, германия
Меркель и "свет в конце тоннеля": Германия приближается к поворотному моменту 13:07 14.04.2021 (обновлено: 13:10 14.04.2021)
Ранее в стране ужесточили правила контроля за распространением коронавируса.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страна приближается к "свету в конце тоннеля" в борьбе с пандемией.
По ее словам, главный ключ к победе — это вакцинация населения. И она продвигается с каждым днем все лучше.
Глава немецкого правительства отметила, что ежедневно прививку делают сотни тысяч граждан.
"А с тех пор, как были подключены врачи-терапевты и скоро будут подключены врачи на предприятиях, мы движемся все большими шагами к свету в конце этого тоннеля", — добавила Меркель.
В настоящий момент, первую фазу вакцинации прошли 16,3% населения Германии, обе фазы — 6,2%.
Между тем заболеваемость в стране продолжает расти: началась третья волна, и она самая жесткая, отметила Меркель.
Власти Германии активно меняют стратегию по сдерживанию инфекции. Так, недавно ужесточили правила контроля за распространением коронавируса.
Суть в том, чтобы ввести на территории всех регионов единые нормы. До этого местные власти принимали самостоятельно решение по ужесточению или ослаблению карантинных мер.