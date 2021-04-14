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https://uz.sputniknews.ru/20210414/moshennik-obmanom-naznachil-sebya-direktorom-predpriyatiya-i-rasprodal-imuschestvo--18320164.html
Мошенник обманом назначил себя директором предприятия и распродал имущество
Мошенник обманом назначил себя директором предприятия и распродал имущество
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Сурхандарьинской области один предприимчивый житель решил заработать оригинальным способом. Детали его хитроумного плана стали
2021-04-14T11:29+0500
2021-04-14T11:29+0500
2021-04-14T11:52+0500
происшествия
следственный департамент при мвд узбекистана
мвд узбекистана
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Сурхандарьинской области один предприимчивый житель решил заработать оригинальным способом. Детали его хитроумного плана стали известны следователям. Гражданин подделал круглую печать одного предприятия и выпустил приказ, в котором был представлен в качестве его нового руководителя.Затем он перерегистрировал компанию в Агентстве государственных услуг на свое имя, подделал подписи, составил фальшивые договоры и счета-фактуры.Таким образом он продал другому обществу с ограниченной ответственностью нежилое помещение и земельный участок, площадью 118 гектаров за 5 миллиардов сумов.Однако об этой махинации вскоре узнал настоящий директор предприятия, он написал заявление в следственное отделение ОВД Сариасийского района. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.
https://uz.sputniknews.ru/20210316/moshennik-vymogal-dengi-predstavivshis-sotrudnikom-khokimiyata-17787748.html
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следственный департамент при мвд узбекистана, мвд узбекистана
Мошенник обманом назначил себя директором предприятия и распродал имущество 11:29 14.04.2021 (обновлено: 11:52 14.04.2021)
Гражданин подделал круглую печать одного предприятия и выпустил приказ, в котором был представлен в качестве его нового руководителя.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik.
В Сурхандарьинской области один предприимчивый житель решил заработать оригинальным способом. Детали его хитроумного плана
стали известны
следователям.
Гражданин подделал круглую печать одного предприятия и выпустил приказ, в котором был представлен в качестве его нового руководителя.
Затем он перерегистрировал компанию в Агентстве государственных услуг на свое имя, подделал подписи, составил фальшивые договоры и счета-фактуры.
Таким образом он продал другому обществу с ограниченной ответственностью нежилое помещение и земельный участок, площадью 118 гектаров за 5 миллиардов сумов.
Однако об этой махинации вскоре узнал настоящий директор предприятия, он написал заявление в следственное отделение ОВД Сариасийского района. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.