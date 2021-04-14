https://uz.sputniknews.ru/20210414/na-rynke-kuylyuk-pravooxraniteli-zaderjali-karmannika-18333662.html

На рынке "Куйлюк" правоохранители задержали карманника

На рынке "Куйлюк" правоохранители задержали карманника

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. На столичном рынке "Куйлюк" в Бектемирском районе задержали карманника, сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД

2021-04-14T18:34+0500

2021-04-14T18:34+0500

2021-04-14T18:36+0500

происшествия

рынок

вор

ташкент

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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. На столичном рынке "Куйлюк" в Бектемирском районе задержали карманника, сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.Мелкий воришка промышлял по-крупному: сначала на автобусной остановке он вытащил из кармана девушки смартфон за 3 млн сумов, затем здесь же "обчистил" сумку другой гражданки. Сразу после этого его задержали сотрудники правоохранительных органов, которые несли службу на данной территории.Злоумышленника допросили и выяснили, что ранее он уже был судим за аналогичные преступления.По данному факту со стороны Следственного отделения при УКД ОВД Бектемирского района возбуждено уголовное дело. Задержанный заключен под стражу.Расследование продолжается.

https://uz.sputniknews.ru/20210328/metro-tashkenta--pod-pritselom-vora-karmannika-zaderjan-podozrevaemyy-17993489.html

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