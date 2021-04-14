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Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210414/na-rynke-kuylyuk-pravooxraniteli-zaderjali-karmannika-18333662.html
На рынке "Куйлюк" правоохранители задержали карманника
На рынке "Куйлюк" правоохранители задержали карманника
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. На столичном рынке "Куйлюк" в Бектемирском районе задержали карманника, сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД
2021-04-14T18:34+0500
2021-04-14T18:36+0500
происшествия
рынок
вор
ташкент
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. На столичном рынке "Куйлюк" в Бектемирском районе задержали карманника, сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.Мелкий воришка промышлял по-крупному: сначала на автобусной остановке он вытащил из кармана девушки смартфон за 3 млн сумов, затем здесь же "обчистил" сумку другой гражданки. Сразу после этого его задержали сотрудники правоохранительных органов, которые несли службу на данной территории.Злоумышленника допросили и выяснили, что ранее он уже был судим за аналогичные преступления.По данному факту со стороны Следственного отделения при УКД ОВД Бектемирского района возбуждено уголовное дело. Задержанный заключен под стражу.Расследование продолжается.
https://uz.sputniknews.ru/20210328/metro-tashkenta--pod-pritselom-vora-karmannika-zaderjan-podozrevaemyy-17993489.html
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рынок, вор, ташкент

На рынке "Куйлюк" правоохранители задержали карманника

18:34 14.04.2021 (обновлено: 18:36 14.04.2021)
277
© Пресс-служба Следственного департамента МВД УзбекистанаНа рынке Куйлюк правоохранители задержали карманника
На рынке Куйлюк правоохранители задержали карманника - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2021
© Пресс-служба Следственного департамента МВД Узбекистана
В день задержания вор-карманник украл у прохожих два смартфона. Промышлял он на автобусной остановке недалеко от рынка "Куйлюк".
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. На столичном рынке "Куйлюк" в Бектемирском районе задержали карманника, сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.
Мелкий воришка промышлял по-крупному: сначала на автобусной остановке он вытащил из кармана девушки смартфон за 3 млн сумов, затем здесь же "обчистил" сумку другой гражданки. Сразу после этого его задержали сотрудники правоохранительных органов, которые несли службу на данной территории.
Злоумышленника допросили и выяснили, что ранее он уже был судим за аналогичные преступления.
Вагоны метро - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.03.2021
Общество
Метро Ташкента — под прицелом вора-карманника: задержан подозреваемый
28 марта, 10:37
8763
По данному факту со стороны Следственного отделения при УКД ОВД Бектемирского района возбуждено уголовное дело. Задержанный заключен под стражу.
Расследование продолжается.
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