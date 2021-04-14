На рынке "Куйлюк" правоохранители задержали карманника

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. На столичном рынке "Куйлюк" в Бектемирском районе задержали карманника, сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.Мелкий воришка промышлял по-крупному: сначала на автобусной остановке он вытащил из кармана девушки смартфон за 3 млн сумов, затем здесь же "обчистил" сумку другой гражданки. Сразу после этого его задержали сотрудники правоохранительных органов, которые несли службу на данной территории.Злоумышленника допросили и выяснили, что ранее он уже был судим за аналогичные преступления.По данному факту со стороны Следственного отделения при УКД ОВД Бектемирского района возбуждено уголовное дело. Задержанный заключен под стражу.Расследование продолжается.
В день задержания вор-карманник украл у прохожих два смартфона. Промышлял он на автобусной остановке недалеко от рынка "Куйлюк".
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. На столичном рынке "Куйлюк" в Бектемирском районе задержали карманника, сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.
Мелкий воришка промышлял по-крупному: сначала на автобусной остановке он вытащил из кармана девушки смартфон за 3 млн сумов, затем здесь же "обчистил" сумку другой гражданки. Сразу после этого его задержали сотрудники правоохранительных органов, которые несли службу на данной территории.
Злоумышленника допросили и выяснили, что ранее он уже был судим за аналогичные преступления.