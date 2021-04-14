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Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210414/obmanutyy-ofitsiant-poshel-na-prestuplenie-chtob-otomstit-obidchiku-18332893.html
Обманутый официант пошел на преступление, чтобы отомстить обидчику
Обманутый официант пошел на преступление, чтобы отомстить обидчику
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Правоохранительные органы Самарканда задержали с поличным двух молодых людей, вымогавших деньги у местного жителя.
2021-04-14T17:54+0500
2021-04-14T17:59+0500
происшествия
следственный департамент при мвд узбекистана
вымогательство
задержание
самарканд
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Правоохранительные органы Самарканда задержали с поличным двух молодых людей, вымогавших деньги у местного жителя.По данным Следственного департамента при МВД Узбекистана, 5 апреля один из задержанных обманом заманил потерпевшего в безлюдное место в махалле "Бузи" Самаркандской области. Там он силой завладел двумя его телефонами и отобрал деньги в размере 200 долларов США и 112 тысяч сумов.Происходящее на камеру мобильного телефона снимал 25-летний подельник 26-летнего нападавшего. Запись инцидента они пригрозили выложить в социальную сеть ТikTok, чтобы опозорить жертву. А за возврат отобранных мобильных телефонов потребовали заплатить еще пять миллионов сумов.Спустя три дня 25-летний пострадавший написал заявление в органы. По данному факту Следственное отделение при УКД ОВД города Самарканда возбудило уголовное дело по пункту "в" части второй статьи 165 Уголовного кодекса Республики Узбекистан ("Вымогательство, совершённое по предварительному сговору группой лиц").Оперативники организовали операцию с передачей крапленых купюр и задержали вымогателей в момент передачи денег.На следствии задержанные признались в причинах содеянного. Как оказалось, один из них работал официантом в ресторане и ранее уже встречался с потерпевшим. Но это знакомство оставило у него горький осадок: клиент покинул заведение, так и не заплатив по счету один миллион сумов. По всей видимости, официант решил таким образом отомстить обидчику.Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://uz.sputniknews.ru/20210413/xayp-bez-granits-zaderjany-taksisty-ochernivshie-jenschin-radi-trendovogo-video-18294877.html
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следственный департамент при мвд узбекистана, вымогательство, задержание, самарканд, узбекистан

Обманутый официант пошел на преступление, чтобы отомстить обидчику

17:54 14.04.2021 (обновлено: 17:59 14.04.2021)
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Руки в наручниках. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2021
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У потерпевшего отобрали мобильники и деньги при включенной камере телефона. Запись нападавшие грозились выложить в ТikTok.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Правоохранительные органы Самарканда задержали с поличным двух молодых людей, вымогавших деньги у местного жителя.
По данным Следственного департамента при МВД Узбекистана, 5 апреля один из задержанных обманом заманил потерпевшего в безлюдное место в махалле "Бузи" Самаркандской области. Там он силой завладел двумя его телефонами и отобрал деньги в размере 200 долларов США и 112 тысяч сумов.
Происходящее на камеру мобильного телефона снимал 25-летний подельник 26-летнего нападавшего. Запись инцидента они пригрозили выложить в социальную сеть ТikTok, чтобы опозорить жертву. А за возврат отобранных мобильных телефонов потребовали заплатить еще пять миллионов сумов.
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Спустя три дня 25-летний пострадавший написал заявление в органы. По данному факту Следственное отделение при УКД ОВД города Самарканда возбудило уголовное дело по пункту "в" части второй статьи 165 Уголовного кодекса Республики Узбекистан ("Вымогательство, совершённое по предварительному сговору группой лиц").
Оперативники организовали операцию с передачей крапленых купюр и задержали вымогателей в момент передачи денег.
На следствии задержанные признались в причинах содеянного. Как оказалось, один из них работал официантом в ресторане и ранее уже встречался с потерпевшим. Но это знакомство оставило у него горький осадок: клиент покинул заведение, так и не заплатив по счету один миллион сумов. По всей видимости, официант решил таким образом отомстить обидчику.
Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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