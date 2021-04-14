https://uz.sputniknews.ru/20210414/pandemiya-ne-pomexa-uzbekistan-i-pakistan-uvelichili-vzaimnyy-tovarooborot---18336762.html

Пандемия не помеха: Узбекистан и Пакистан увеличили товарооборот

Пандемия не помеха: Узбекистан и Пакистан увеличили товарооборот

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Несмотря на пандемию объемы взаимной торговли и число совместных бизнес-проектов между Узбекистаном и Пакистаном интенсивно растут.

2021-04-14T20:27+0500

2021-04-14T20:27+0500

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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Несмотря на пандемию объемы взаимной торговли и число совместных бизнес-проектов между Узбекистаном и Пакистаном интенсивно растут. Об этом говорилось на саммите президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и премьер-министра Пакистана Имрана Хана, прошедшем 14 апреля в режиме видеоконференции.Как сообщает пресс-служба узбекистанского лидера, стороны отметили, что регулярные контакты на высшем и высоком уровнях в последние годы способствовали динамичному развитию двусторонних отношений, наполнению их конкретным содержанием.Налаживаются партнерские связи между регионами. Совместными усилиями осуществляется стратегический проект строительства Трансафганской железной дороги. Расширяется двустороннее сотрудничество в сфере образования, культуры и туризма. В ходе онлайн-встречи были предметно рассмотрены основные задачи и определены первоочередные меры по углублению партнерства и практического взаимодействия между Узбекистаном и Пакистаном. Согласован график предстоящих мероприятий.Будут изучены вопросы возобновления авиасообщения между странами. Лидеры отдельно остановились на вопросах скорейшего мирного урегулирования ситуации в Афганистане. Выражена поддержка усилиям, направленным на скорейшее экономическое восстановление этой страны.Особое внимание уделено продолжению конструктивного политического диалога, межпарламентских связей и тесных контактов в рамках международных и региональных структур.Достигнута договоренность о принятии дополнительных мер по продвижению приоритетных проектов в области транспорта и транзита, формированию благоприятных условий для наращивания товарооборота и усиления производственной кооперации, включая принятие соглашения о преференциальной торговле и “дорожной карты” сотрудничества в основных отраслях экономики, проведение совместных деловых форумов.Состоялся также обмен мнениями по другим аспектам международной и региональной повестки. По итогам встречи принято Совместное заявление, а также подписан ряд важных документов в области стандартизации и метрологии, сельского хозяйства и других направлениях.Лидеры двух стран обменялись поздравлениями в связи с началом священного месяца Рамадан, пожелав дружественным народам мира, благополучия и процветания.

https://uz.sputniknews.ru/20210406/uzbekistan-zainteresovan-v-ispolzovanii-morskix-portov-irana--press-slujba-mirziyoeva-18172136.html

https://uz.sputniknews.ru/20210223/Bratskie-narody-navek-za-chto-Afganistan-blagodaren-prezidentu-Uzbekistana-16062244.html

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переговоры, шавкат мирзиёев, пакистан, узбекистан