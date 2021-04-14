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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210414/rf-dala-zelenyy-svet-esche-17-uzbekskim-predpriyatiyam-po-vyraschivaniyu-tomatov-18316350.html
РФ дала "зеленый свет" еще 17 узбекским предприятиям по выращиванию томатов
РФ дала "зеленый свет" еще 17 узбекским предприятиям по выращиванию томатов
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Россельхознадзор разрешил ввоз томатов и перцев еще с 17 узбекских предприятий, расположенных в Ферганской, Навоийской и
2021-04-14T08:33+0500
2021-04-14T08:34+0500
общество
предприятия
овощи
россельхознадзор
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Россельхознадзор разрешил ввоз томатов и перцев еще с 17 узбекских предприятий, расположенных в Ферганской, Навоийской и Кашкадарьинской областях. Такое решение было принято "в связи с полученной от государственной инспекции по карантину растений при кабинете министров РУз информации" о том, что данные предприятия "свободны от вируса коричневой морщинистости плодов томата".Полный список предприятий можно посмотреть на сайте Россельхознадзора.Напомним, ввоз в РФ томатов и перцев из Кашкадарьинской, Ферганской и Навоийской областей был запрещен в конце 2020 года.Затем поставки с ряда предприятий были вновь разрешены.
https://uz.sputniknews.ru/20210409/rossiya-razreshila-vvoz-rastitelnoy-produktsii-iz-ferganskoy-oblasti-ruz-no-est-isklyucheniya-18239319.html
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предприятия, овощи, россельхознадзор, узбекистан

РФ дала "зеленый свет" еще 17 узбекским предприятиям по выращиванию томатов

08:33 14.04.2021 (обновлено: 08:34 14.04.2021)
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© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПомидоры на прилавке
Помидоры на прилавке - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2021
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Ввоз в РФ томатов и перцев из Кашкадарьинской, Ферганской и Навоийской областей был запрещен в конце 2020 года.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Россельхознадзор разрешил ввоз томатов и перцев еще с 17 узбекских предприятий, расположенных в Ферганской, Навоийской и Кашкадарьинской областях.
Такое решение было принято "в связи с полученной от государственной инспекции по карантину растений при кабинете министров РУз информации" о том, что данные предприятия "свободны от вируса коричневой морщинистости плодов томата".
"Россельхознадзор с 14 апреля 2021 года под гарантии компетентного ведомства республики разрешает поставки в Россию томатов и перцев с них (c 17 предприятий. — Sputnik", — говорится в сообщении ведомства.
Полный список предприятий можно посмотреть на сайте Россельхознадзора.
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Россия разрешила ввоз растительной продукции из Ферганской области РУз, но есть исключения
9 апреля, 11:33
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Напомним, ввоз в РФ томатов и перцев из Кашкадарьинской, Ферганской и Навоийской областей был запрещен в конце 2020 года.
Затем поставки с ряда предприятий были вновь разрешены.
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