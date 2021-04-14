https://uz.sputniknews.ru/20210414/rf-dala-zelenyy-svet-esche-17-uzbekskim-predpriyatiyam-po-vyraschivaniyu-tomatov-18316350.html

РФ дала "зеленый свет" еще 17 узбекским предприятиям по выращиванию томатов

РФ дала "зеленый свет" еще 17 узбекским предприятиям по выращиванию томатов

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Россельхознадзор разрешил ввоз томатов и перцев еще с 17 узбекских предприятий, расположенных в Ферганской, Навоийской и

2021-04-14T08:33+0500

2021-04-14T08:33+0500

2021-04-14T08:34+0500

общество

предприятия

овощи

россельхознадзор

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Россельхознадзор разрешил ввоз томатов и перцев еще с 17 узбекских предприятий, расположенных в Ферганской, Навоийской и Кашкадарьинской областях. Такое решение было принято "в связи с полученной от государственной инспекции по карантину растений при кабинете министров РУз информации" о том, что данные предприятия "свободны от вируса коричневой морщинистости плодов томата".Полный список предприятий можно посмотреть на сайте Россельхознадзора.Напомним, ввоз в РФ томатов и перцев из Кашкадарьинской, Ферганской и Навоийской областей был запрещен в конце 2020 года.Затем поставки с ряда предприятий были вновь разрешены.

https://uz.sputniknews.ru/20210409/rossiya-razreshila-vvoz-rastitelnoy-produktsii-iz-ferganskoy-oblasti-ruz-no-est-isklyucheniya-18239319.html

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предприятия, овощи, россельхознадзор, узбекистан