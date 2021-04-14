РФ дала "зеленый свет" еще 17 узбекским предприятиям по выращиванию томатов

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Россельхознадзор разрешил ввоз томатов и перцев еще с 17 узбекских предприятий, расположенных в Ферганской, Навоийской и Кашкадарьинской областях. Такое решение было принято "в связи с полученной от государственной инспекции по карантину растений при кабинете министров РУз информации" о том, что данные предприятия "свободны от вируса коричневой морщинистости плодов томата".Полный список предприятий можно посмотреть на сайте Россельхознадзора.Напомним, ввоз в РФ томатов и перцев из Кашкадарьинской, Ферганской и Навоийской областей был запрещен в конце 2020 года.Затем поставки с ряда предприятий были вновь разрешены.
Ввоз в РФ томатов и перцев из Кашкадарьинской, Ферганской и Навоийской областей был запрещен в конце 2020 года.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Россельхознадзор разрешил ввоз томатов и перцев еще с 17 узбекских предприятий, расположенных в Ферганской, Навоийской и Кашкадарьинской областях.
Такое решение было принято "в связи с полученной от государственной инспекции по карантину растений при кабинете министров РУз информации" о том, что данные предприятия "свободны от вируса коричневой морщинистости плодов томата".
"Россельхознадзор с 14 апреля 2021 года под гарантии компетентного ведомства республики разрешает поставки в Россию томатов и перцев с них (c 17 предприятий. — Sputnik", — говорится в сообщении ведомства.
Полный список предприятий можно посмотреть на сайте Россельхознадзора.