https://uz.sputniknews.ru/20210409/rossiya-razreshila-vvoz-rastitelnoy-produktsii-iz-ferganskoy-oblasti-ruz-no-est-isklyucheniya-18239319.html

Россия разрешила ввоз растительной продукции из Ферганской области РУз, но есть исключения

Россия разрешила ввоз растительной продукции из Ферганской области РУз, но есть исключения

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Россельхознадзор отменил запрет на ввоз в РФ растительной продукции из Ферганской области Узбекистана.

2021-04-09T11:33+0500

2021-04-09T11:33+0500

2021-04-09T13:00+0500

экономика

овощи

россельхознадзор

ферганская область

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ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Россельхознадзор отменил запрет на ввоз в РФ растительной продукции из Ферганской области Узбекистана.Исключение составляют томаты и перцы, говорится в публикации на сайте ведомства.Государственная инспекция по карантину растений при Кабмине республики сообщила российской стороне об усилении контроля за фитосанитарной сертификацией, рассказали в Россельхознадзоре.В связи с этим ведомство сочло возможным "под гарантии узбекской стороны разрешить с 7 апреля 2021 года ввоз всей растительной продукции, кроме томатов и перцев".Напомним, ввоз в РФ томатов и перцев из Ферганской области РУз был запрещен с 26 ноября 2020 года в связи с обнаружением в помидорах вируса коричневой морщинистости плодов томата. Затем, с 11 декабря, был введен запрет на поставки всей растительной продукции из этого региона Узбекистана в связи с выявлением в сушеных абрикосах, поступивших оттуда в Россию, капрового жука.

https://uz.sputniknews.ru/20210320/uzbekistan-uzhestochit-kontrol-kachestva-otpravlyaemykh-v-rossiyu-tomatov-17863421.html

ферганская область

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овощи, россельхознадзор, ферганская область