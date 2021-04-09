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https://uz.sputniknews.ru/20210409/rossiya-razreshila-vvoz-rastitelnoy-produktsii-iz-ferganskoy-oblasti-ruz-no-est-isklyucheniya-18239319.html
Россия разрешила ввоз растительной продукции из Ферганской области РУз, но есть исключения
Россия разрешила ввоз растительной продукции из Ферганской области РУз, но есть исключения
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Россельхознадзор отменил запрет на ввоз в РФ растительной продукции из Ферганской области Узбекистана.
2021-04-09T11:33+0500
2021-04-09T13:00+0500
экономика
овощи
россельхознадзор
ферганская область
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ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Россельхознадзор отменил запрет на ввоз в РФ растительной продукции из Ферганской области Узбекистана.Исключение составляют томаты и перцы, говорится в публикации на сайте ведомства.Государственная инспекция по карантину растений при Кабмине республики сообщила российской стороне об усилении контроля за фитосанитарной сертификацией, рассказали в Россельхознадзоре.В связи с этим ведомство сочло возможным "под гарантии узбекской стороны разрешить с 7 апреля 2021 года ввоз всей растительной продукции, кроме томатов и перцев".Напомним, ввоз в РФ томатов и перцев из Ферганской области РУз был запрещен с 26 ноября 2020 года в связи с обнаружением в помидорах вируса коричневой морщинистости плодов томата. Затем, с 11 декабря, был введен запрет на поставки всей растительной продукции из этого региона Узбекистана в связи с выявлением в сушеных абрикосах, поступивших оттуда в Россию, капрового жука.
https://uz.sputniknews.ru/20210320/uzbekistan-uzhestochit-kontrol-kachestva-otpravlyaemykh-v-rossiyu-tomatov-17863421.html
ферганская область
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овощи, россельхознадзор, ферганская область

Россия разрешила ввоз растительной продукции из Ферганской области РУз, но есть исключения

11:33 09.04.2021 (обновлено: 13:00 09.04.2021)
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© Pixabay / beckyperren Курага
Курага - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.04.2021
© Pixabay / beckyperren
Профильная госинспекция при Кабмине республики усилила контроль за фитосанитарной сертификацией при экспорте подкарантинной продукции на территорию РФ.
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Россельхознадзор отменил запрет на ввоз в РФ растительной продукции из Ферганской области Узбекистана.
Исключение составляют томаты и перцы, говорится в публикации на сайте ведомства.
Государственная инспекция по карантину растений при Кабмине республики сообщила российской стороне об усилении контроля за фитосанитарной сертификацией, рассказали в Россельхознадзоре.
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В связи с этим ведомство сочло возможным "под гарантии узбекской стороны разрешить с 7 апреля 2021 года ввоз всей растительной продукции, кроме томатов и перцев".
Напомним, ввоз в РФ томатов и перцев из Ферганской области РУз был запрещен с 26 ноября 2020 года в связи с обнаружением в помидорах вируса коричневой морщинистости плодов томата.
Затем, с 11 декабря, был введен запрет на поставки всей растительной продукции из этого региона Узбекистана в связи с выявлением в сушеных абрикосах, поступивших оттуда в Россию, капрового жука.
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