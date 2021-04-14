https://uz.sputniknews.ru/20210414/stalo-izvestno-za-chto-uchenitsu-5-klassa-ubila-sobstvennaya-rodstvennitsa-18322829.html

Стало известно, за что ученицу 5 класса убила собственная родственница

Стало известно, за что ученицу 5 класса убила собственная родственница

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. На днях в Наманганской области было обнаружено тело девочки, которая ранее пропала без вести.

2021-04-14T13:54+0500

2021-04-14T13:54+0500

2021-04-14T13:58+0500

происшествия

наманганская область

ребенок

школьники

смерть

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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. На днях в Наманганской области было обнаружено тело девочки, которая ранее пропала без вести.Пятиклассница ушла утром в школу, но домой не вернулась. Ребенка нашли у канала "Катта Наманган", но уже без признаков жизни.Оказалось, что в тот роковой день ребенка из школы забрала именно она. Затем девушка отвела пятиклассницу к каналу и столкнула.Бабушка погибшей рассказала, почему невестка могла пойти на столь страшный поступок. Выяснилось, что ранее молодую женщину поймали на воровстве. После этого случая супруг отказался с ней жить, поставив клеймо "воровки".Семья мужчины просила его передумать и простить жене оплошность, но все тщетно. Тогда невестка решила отомстить семье.Подозреваемая уже задержана. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК РУз. Следствие продолжается.

наманганская область

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наманганская область, ребенок, школьники, смерть