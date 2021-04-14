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https://uz.sputniknews.ru/20210414/stalo-izvestno-za-chto-uchenitsu-5-klassa-ubila-sobstvennaya-rodstvennitsa-18322829.html
Стало известно, за что ученицу 5 класса убила собственная родственница
Стало известно, за что ученицу 5 класса убила собственная родственница
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. На днях в Наманганской области было обнаружено тело девочки, которая ранее пропала без вести.
2021-04-14T13:54+0500
2021-04-14T13:54+0500
2021-04-14T13:58+0500
происшествия
наманганская область
ребенок
школьники
смерть
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. На днях в Наманганской области было обнаружено тело девочки, которая ранее пропала без вести.Пятиклассница ушла утром в школу, но домой не вернулась. Ребенка нашли у канала "Катта Наманган", но уже без признаков жизни.Оказалось, что в тот роковой день ребенка из школы забрала именно она. Затем девушка отвела пятиклассницу к каналу и столкнула.Бабушка погибшей рассказала, почему невестка могла пойти на столь страшный поступок. Выяснилось, что ранее молодую женщину поймали на воровстве. После этого случая супруг отказался с ней жить, поставив клеймо "воровки".Семья мужчины просила его передумать и простить жене оплошность, но все тщетно. Тогда невестка решила отомстить семье.Подозреваемая уже задержана. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК РУз. Следствие продолжается.
наманганская область
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наманганская область, ребенок, школьники, смерть
Стало известно, за что ученицу 5 класса убила собственная родственница 13:54 14.04.2021 (обновлено: 13:58 14.04.2021)
Своей версией поделилась бабушка погибшей ученицы 5-го класса школы №47 Чартакского района.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik.
На днях в Наманганской области
было обнаружено
тело девочки, которая ранее пропала без вести.
Пятиклассница ушла утром в школу, но домой не вернулась. Ребенка нашли у канала "Катта Наманган", но уже без признаков жизни.
Правоохранители не сомневались, что это убийство. Подозреваемый был найден быстро — это 22-летняя жена родного дяди девочки.
Оказалось, что в тот роковой день ребенка из школы забрала именно она. Затем девушка отвела пятиклассницу к каналу и столкнула.
Бабушка погибшей рассказала, почему невестка могла пойти на столь страшный поступок.
Выяснилось, что ранее молодую женщину поймали на воровстве. После этого случая супруг отказался с ней жить, поставив клеймо "воровки".
Семья мужчины просила его передумать и простить жене оплошность, но все тщетно. Тогда невестка решила отомстить семье.
"В результате разгневанная невестка утопила мою внучку", — рассказала бабушка погибшей девочки.
Подозреваемая уже задержана. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК РУз.