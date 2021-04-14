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ЦИК Узбекистана начал подготовку к выборам президента
ЦИК Узбекистана начал подготовку к выборам президента
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. ЦИК Узбекистана утвердил программу подготовки к выборам президента страны, которые должны пройти в первое воскресенье третьей декады
2021-04-14T14:18+0500
2021-04-14T14:25+0500
общество
выборы президента
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. ЦИК Узбекистана утвердил программу подготовки к выборам президента страны, которые должны пройти в первое воскресенье третьей декады октября (в этом году — 24 октября), сообщает пресс-служба Центризбиркома.В феврале Сенат Олий Мажлиса одобрил поправки в законодательство, предусматривающие перенос выборов президента страны с первого воскресенья третьей декады декабря на первое воскресенье третьей декады октября (в 2021 году этот день выпадает на 24 октября), президент подписал соответствующий закон о поправках в законодательство.На заседании ЦИК под председательством главы Центризбиркома Зайниддина Низамходжаева была подробно обсуждена и утверждена программа основных мероприятий по подготовке к выборам президента Узбекистана.Документ отражает предстоящую работу по подготовке к выборам президента, которые впервые пройдут на основе Избирательного кодекса. В программе также указаны сроки исполнения задач и их исполнители.На заседании ЦИК также определили порядок деятельности окружных и участковых избирательных комиссий, а также порядок проведения предвыборной агитации кандидатами на пост главы страны.В соответствии с новыми правилами, граждане Узбекистана, проживающие за рубежом, будут включаться в список избирателей, независимо от их консульского учета в диппредставительствах. Они также получат право голосовать в переносных избирательных урнах по месту жительства или работы за рубежом.
https://uz.sputniknews.ru/20210127/Grozin-o-perenose-vyborov-prezidenta-Uzbekistana-prichiny-i-posledstviya--15880295.html
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выборы президента, узбекистан

ЦИК Узбекистана начал подготовку к выборам президента

14:18 14.04.2021 (обновлено: 14:25 14.04.2021)
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© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВыборы президента Узбекистана
Выборы президента Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2021
© Sputnik / Валерий Мельников
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В соответствии с новыми правилами, граждане Узбекистана, проживающие за рубежом, будут включаться в список избирателей, независимо от их консульского учета в диппредставительствах.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. ЦИК Узбекистана утвердил программу подготовки к выборам президента страны, которые должны пройти в первое воскресенье третьей декады октября (в этом году — 24 октября), сообщает пресс-служба Центризбиркома.
В феврале Сенат Олий Мажлиса одобрил поправки в законодательство, предусматривающие перенос выборов президента страны с первого воскресенья третьей декады декабря на первое воскресенье третьей декады октября (в 2021 году этот день выпадает на 24 октября), президент подписал соответствующий закон о поправках в законодательство.
На заседании ЦИК под председательством главы Центризбиркома Зайниддина Низамходжаева была подробно обсуждена и утверждена программа основных мероприятий по подготовке к выборам президента Узбекистана.
Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.01.2021
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Документ отражает предстоящую работу по подготовке к выборам президента, которые впервые пройдут на основе Избирательного кодекса. В программе также указаны сроки исполнения задач и их исполнители.
На заседании ЦИК также определили порядок деятельности окружных и участковых избирательных комиссий, а также порядок проведения предвыборной агитации кандидатами на пост главы страны.
В соответствии с новыми правилами, граждане Узбекистана, проживающие за рубежом, будут включаться в список избирателей, независимо от их консульского учета в диппредставительствах. Они также получат право голосовать в переносных избирательных урнах по месту жительства или работы за рубежом.
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