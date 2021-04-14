ЦИК Узбекистана начал подготовку к выборам президента

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. ЦИК Узбекистана утвердил программу подготовки к выборам президента страны, которые должны пройти в первое воскресенье третьей декады октября (в этом году — 24 октября), сообщает пресс-служба Центризбиркома.В феврале Сенат Олий Мажлиса одобрил поправки в законодательство, предусматривающие перенос выборов президента страны с первого воскресенья третьей декады декабря на первое воскресенье третьей декады октября (в 2021 году этот день выпадает на 24 октября), президент подписал соответствующий закон о поправках в законодательство.На заседании ЦИК под председательством главы Центризбиркома Зайниддина Низамходжаева была подробно обсуждена и утверждена программа основных мероприятий по подготовке к выборам президента Узбекистана.Документ отражает предстоящую работу по подготовке к выборам президента, которые впервые пройдут на основе Избирательного кодекса. В программе также указаны сроки исполнения задач и их исполнители.На заседании ЦИК также определили порядок деятельности окружных и участковых избирательных комиссий, а также порядок проведения предвыборной агитации кандидатами на пост главы страны.В соответствии с новыми правилами, граждане Узбекистана, проживающие за рубежом, будут включаться в список избирателей, независимо от их консульского учета в диппредставительствах. Они также получат право голосовать в переносных избирательных урнах по месту жительства или работы за рубежом.
В соответствии с новыми правилами, граждане Узбекистана, проживающие за рубежом, будут включаться в список избирателей, независимо от их консульского учета в диппредставительствах.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. ЦИК Узбекистана утвердил программу подготовки к выборам президента страны, которые должны пройти в первое воскресенье третьей декады октября (в этом году — 24 октября), сообщает пресс-служба Центризбиркома.
В феврале Сенат Олий Мажлиса одобрил поправки в законодательство, предусматривающие перенос выборов президента страны с первого воскресенья третьей декады декабря на первое воскресенье третьей декады октября (в 2021 году этот день выпадает на 24 октября), президент подписал соответствующий закон о поправках в законодательство.
На заседании ЦИК под председательством главы Центризбиркома Зайниддина Низамходжаева была подробно обсуждена и утверждена программа основных мероприятий по подготовке к выборам президента Узбекистана.
Документ отражает предстоящую работу по подготовке к выборам президента, которые впервые пройдут на основе Избирательного кодекса. В программе также указаны сроки исполнения задач и их исполнители.
На заседании ЦИК также определили порядок деятельности окружных и участковых избирательных комиссий, а также порядок проведения предвыборной агитации кандидатами на пост главы страны.
В соответствии с новыми правилами, граждане Узбекистана, проживающие за рубежом, будут включаться в список избирателей, независимо от их консульского учета в диппредставительствах. Они также получат право голосовать в переносных избирательных урнах по месту жительства или работы за рубежом.