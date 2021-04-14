Узбекистан и Южная Корея будут сообща бороться с незаконной миграцией

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Власти Узбекистана и Южной Кореи готовят соглашение о сотрудничестве в борьбе с торговлей людьми и незаконной миграцией, сообщает информагентство "Дунё" МИД РУз.По данным ИА, представители посольства Узбекистана и Министерства юстиции Южной Кореи обсудили в Сеуле взаимодействие в миграционной сфере.По информации сотрудников корейского Минюста, составленный узбекской стороной проект документа в настоящее время находится на рассмотрении МИД. В ближайшее время будут разработаны соответствующие замечания и предложения южнокорейской стороны по проекту указанного документа.В 2007 году правительства Узбекистана и Южной Кореи подписали меморандум по отправке рабочих на корейские предприятия. Документ, который регулирует правовой статус и материальное положение, позволил за прошедшее время направить на работу по контрактам в Южную Корею около 25 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана. В настоящее время ежегодная квота для узбекистанцев на южнокорейском рынке труда составляет 3,2 тысячи рабочих мест.
Представители посольства РУз и Министерства юстиции Южной Кореи обсудили в Сеуле взаимодействие в миграционной сфере.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Власти Узбекистана и Южной Кореи готовят соглашение о сотрудничестве в борьбе с торговлей людьми и незаконной миграцией, сообщает информагентство "Дунё" МИД РУз.
По данным ИА, представители посольства Узбекистана и Министерства юстиции Южной Кореи обсудили в Сеуле взаимодействие в миграционной сфере.
"<...> на стадии разработки находится проект межправительственного соглашения о сотрудничестве в борьбе с торговлей людьми и незаконной миграцией", — говорится в публикации.
По информации сотрудников корейского Минюста, составленный узбекской стороной проект документа в настоящее время находится на рассмотрении МИД. В ближайшее время будут разработаны соответствующие замечания и предложения южнокорейской стороны по проекту указанного документа.
В 2007 году правительства Узбекистана и Южной Кореи подписали меморандум по отправке рабочих на корейские предприятия. Документ, который регулирует правовой статус и материальное положение, позволил за прошедшее время направить на работу по контрактам в Южную Корею около 25 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана. В настоящее время ежегодная квота для узбекистанцев на южнокорейском рынке труда составляет 3,2 тысячи рабочих мест.