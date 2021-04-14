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Миграция
https://uz.sputniknews.ru/20210414/uzbekistan-i-yujnaya-koreya-budut-soobscha-borotsya-s-nezakonnoy-migratsiey-18330970.html
Узбекистан и Южная Корея будут сообща бороться с незаконной миграцией
Узбекистан и Южная Корея будут сообща бороться с незаконной миграцией
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Власти Узбекистана и Южной Кореи готовят соглашение о сотрудничестве в борьбе с торговлей людьми и незаконной миграцией, сообщает
2021-04-14T17:06+0500
2021-04-14T17:06+0500
миграция
южная корея
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Власти Узбекистана и Южной Кореи готовят соглашение о сотрудничестве в борьбе с торговлей людьми и незаконной миграцией, сообщает информагентство "Дунё" МИД РУз.По данным ИА, представители посольства Узбекистана и Министерства юстиции Южной Кореи обсудили в Сеуле взаимодействие в миграционной сфере.По информации сотрудников корейского Минюста, составленный узбекской стороной проект документа в настоящее время находится на рассмотрении МИД. В ближайшее время будут разработаны соответствующие замечания и предложения южнокорейской стороны по проекту указанного документа.В 2007 году правительства Узбекистана и Южной Кореи подписали меморандум по отправке рабочих на корейские предприятия. Документ, который регулирует правовой статус и материальное положение, позволил за прошедшее время направить на работу по контрактам в Южную Корею около 25 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана. В настоящее время ежегодная квота для узбекистанцев на южнокорейском рынке труда составляет 3,2 тысячи рабочих мест.
https://uz.sputniknews.ru/20210406/uzbekistan-i-yujnaya-koreya-nastroeny-na-razvitie-mejparlamentskogo-dialoga-18172788.html
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южная корея, узбекистан

Узбекистан и Южная Корея будут сообща бороться с незаконной миграцией

17:06 14.04.2021
543
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг Южной Кореи в Сеуле.
Флаг Южной Кореи в Сеуле. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
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Представители посольства РУз и Министерства юстиции Южной Кореи обсудили в Сеуле взаимодействие в миграционной сфере.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Власти Узбекистана и Южной Кореи готовят соглашение о сотрудничестве в борьбе с торговлей людьми и незаконной миграцией, сообщает информагентство "Дунё" МИД РУз.
По данным ИА, представители посольства Узбекистана и Министерства юстиции Южной Кореи обсудили в Сеуле взаимодействие в миграционной сфере.
"<...> на стадии разработки находится проект межправительственного соглашения о сотрудничестве в борьбе с торговлей людьми и незаконной миграцией", — говорится в публикации.
По информации сотрудников корейского Минюста, составленный узбекской стороной проект документа в настоящее время находится на рассмотрении МИД. В ближайшее время будут разработаны соответствующие замечания и предложения южнокорейской стороны по проекту указанного документа.
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В 2007 году правительства Узбекистана и Южной Кореи подписали меморандум по отправке рабочих на корейские предприятия. Документ, который регулирует правовой статус и материальное положение, позволил за прошедшее время направить на работу по контрактам в Южную Корею около 25 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана. В настоящее время ежегодная квота для узбекистанцев на южнокорейском рынке труда составляет 3,2 тысячи рабочих мест.
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