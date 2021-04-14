https://uz.sputniknews.ru/20210414/uzbekistan-i-yujnaya-koreya-budut-soobscha-borotsya-s-nezakonnoy-migratsiey-18330970.html

Узбекистан и Южная Корея будут сообща бороться с незаконной миграцией

Узбекистан и Южная Корея будут сообща бороться с незаконной миграцией

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Власти Узбекистана и Южной Кореи готовят соглашение о сотрудничестве в борьбе с торговлей людьми и незаконной миграцией, сообщает

2021-04-14T17:06+0500

2021-04-14T17:06+0500

2021-04-14T17:06+0500

миграция

южная корея

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Власти Узбекистана и Южной Кореи готовят соглашение о сотрудничестве в борьбе с торговлей людьми и незаконной миграцией, сообщает информагентство "Дунё" МИД РУз.По данным ИА, представители посольства Узбекистана и Министерства юстиции Южной Кореи обсудили в Сеуле взаимодействие в миграционной сфере.По информации сотрудников корейского Минюста, составленный узбекской стороной проект документа в настоящее время находится на рассмотрении МИД. В ближайшее время будут разработаны соответствующие замечания и предложения южнокорейской стороны по проекту указанного документа.В 2007 году правительства Узбекистана и Южной Кореи подписали меморандум по отправке рабочих на корейские предприятия. Документ, который регулирует правовой статус и материальное положение, позволил за прошедшее время направить на работу по контрактам в Южную Корею около 25 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана. В настоящее время ежегодная квота для узбекистанцев на южнокорейском рынке труда составляет 3,2 тысячи рабочих мест.

https://uz.sputniknews.ru/20210406/uzbekistan-i-yujnaya-koreya-nastroeny-na-razvitie-mejparlamentskogo-dialoga-18172788.html

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