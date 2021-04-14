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https://uz.sputniknews.ru/20210414/v-mivt-naznachen-novyy-zamestitel-ministra-18319496.html
В МИВТ назначен новый заместитель министра
В МИВТ назначен новый заместитель министра
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Президент назначил нового заместителя министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан. Им стал Бахтиёр Рахимов,
2021-04-14T11:02+0500
2021-04-14T11:02+0500
2021-04-14T11:09+0500
общество
министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана
назначение
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Президент назначил нового заместителя министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан. Им стал Бахтиёр Рахимов, сообщает пресс-служба МИВТ. До нынешнего назначения Рахимов занимал разные должности в администрации президента Узбекистана, Кабмине и Государственном таможенном комитете.Месяц назад в ведомстве уже происходили кадровые перемены — также на должность замминистра инвестиций и внешней торговли был назначен Хуррам Тешабаев.
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MIA „Rosiya Segodnya“
министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана, назначение
В МИВТ назначен новый заместитель министра 11:02 14.04.2021 (обновлено: 11:09 14.04.2021)
Ранее Бахтиёр Рахимов работал в администрации президента Узбекистана, в Кабмине и Государственном таможенном комитете.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik.
Президент назначил нового заместителя министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан. Им стал Бахтиёр Рахимов,
сообщает
пресс-служба МИВТ.
До нынешнего назначения Рахимов занимал разные должности в администрации президента Узбекистана, Кабмине и Государственном таможенном комитете.
Месяц назад в ведомстве уже
происходили
кадровые перемены — также на должность замминистра инвестиций и внешней торговли был назначен Хуррам Тешабаев.