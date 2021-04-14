https://uz.sputniknews.ru/20210414/v-mivt-naznachen-novyy-zamestitel-ministra-18319496.html

В МИВТ назначен новый заместитель министра

В МИВТ назначен новый заместитель министра

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Президент назначил нового заместителя министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан. Им стал Бахтиёр Рахимов,

2021-04-14T11:02+0500

2021-04-14T11:02+0500

2021-04-14T11:09+0500

общество

министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана

назначение

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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Президент назначил нового заместителя министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан. Им стал Бахтиёр Рахимов, сообщает пресс-служба МИВТ. До нынешнего назначения Рахимов занимал разные должности в администрации президента Узбекистана, Кабмине и Государственном таможенном комитете.Месяц назад в ведомстве уже происходили кадровые перемены — также на должность замминистра инвестиций и внешней торговли был назначен Хуррам Тешабаев.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана, назначение