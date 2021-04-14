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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210414/v-mivt-naznachen-novyy-zamestitel-ministra-18319496.html
В МИВТ назначен новый заместитель министра
В МИВТ назначен новый заместитель министра
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Президент назначил нового заместителя министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан. Им стал Бахтиёр Рахимов,
2021-04-14T11:02+0500
2021-04-14T11:09+0500
общество
министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана
назначение
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Президент назначил нового заместителя министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан. Им стал Бахтиёр Рахимов, сообщает пресс-служба МИВТ. До нынешнего назначения Рахимов занимал разные должности в администрации президента Узбекистана, Кабмине и Государственном таможенном комитете.Месяц назад в ведомстве уже происходили кадровые перемены — также на должность замминистра инвестиций и внешней торговли был назначен Хуррам Тешабаев.
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министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана, назначение

В МИВТ назначен новый заместитель министра

11:02 14.04.2021 (обновлено: 11:09 14.04.2021)
669
© Пресса-служба МИВТ Узбекистана Бахтиёр Рахимов
 Бахтиёр Рахимов - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2021
© Пресса-служба МИВТ Узбекистана
Ранее Бахтиёр Рахимов работал в администрации президента Узбекистана, в Кабмине и Государственном таможенном комитете.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Президент назначил нового заместителя министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан. Им стал Бахтиёр Рахимов, сообщает пресс-служба МИВТ.
До нынешнего назначения Рахимов занимал разные должности в администрации президента Узбекистана, Кабмине и Государственном таможенном комитете.
Месяц назад в ведомстве уже происходили кадровые перемены — также на должность замминистра инвестиций и внешней торговли был назначен Хуррам Тешабаев.
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