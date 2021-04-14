https://uz.sputniknews.ru/20210414/v-shkolax-i-vuzax-uzbekistana-vvedut-novyy-predmet-18322199.html

В школах и вузах Узбекистана введут новый предмет

В школах и вузах Узбекистана введут новый предмет

ТАШКЕНТ, 14 апр – Sputnik. Министерство финансов Узбекистана, Центральный банк, Министерства высшего и среднего специального образования и Министерства

2021-04-14T13:13+0500

2021-04-14T13:13+0500

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общество

население

финансы

экономика

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 14 апр – Sputnik. Министерство финансов Узбекистана, Центральный банк, Министерства высшего и среднего специального образования и Министерства народного образования разработали стратегию повышения финансовой и инвестиционной грамотности населения страны.Начать решили с введения профильного учебного курса в общеобразовательных школах и вузах неэкономического профиля. Студентов и школьников научат правильного управлять средствами и принимать целесообразные финансовые решения. Также планируется проводить олимпиады финансовой грамотности.К учебному процессу намерены привлекать специалистов зарубежных образовательных учреждений, исследовательских институтов и финансовых организаций.Вместе с тем планируется реализация инициатив населения и предпринимателей по повышению финансовой грамотности. Жителей также ознакомят с финансовыми услугами и продуктами, включая рынок капитала и финансовые инструменты.Инициативу уже поддержал президент Шавкат Мирзиёев, подписав накануне документ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы регулирования рынка капитала".

https://uz.sputniknews.ru/20210414/kak-budet-razvivatsya-rynok-kapitala-ukaz-prezidenta-18320311.html

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население, финансы, экономика, узбекистан