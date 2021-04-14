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В школах и вузах Узбекистана введут новый предмет
В школах и вузах Узбекистана введут новый предмет
ТАШКЕНТ, 14 апр – Sputnik. Министерство финансов Узбекистана, Центральный банк, Министерства высшего и среднего специального образования и Министерства
2021-04-14T13:13+0500
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общество
население
финансы
экономика
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 14 апр – Sputnik. Министерство финансов Узбекистана, Центральный банк, Министерства высшего и среднего специального образования и Министерства народного образования разработали стратегию повышения финансовой и инвестиционной грамотности населения страны.Начать решили с введения профильного учебного курса в общеобразовательных школах и вузах неэкономического профиля. Студентов и школьников научат правильного управлять средствами и принимать целесообразные финансовые решения. Также планируется проводить олимпиады финансовой грамотности.К учебному процессу намерены привлекать специалистов зарубежных образовательных учреждений, исследовательских институтов и финансовых организаций.Вместе с тем планируется реализация инициатив населения и предпринимателей по повышению финансовой грамотности. Жителей также ознакомят с финансовыми услугами и продуктами, включая рынок капитала и финансовые инструменты.Инициативу уже поддержал президент Шавкат Мирзиёев, подписав накануне документ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы регулирования рынка капитала".
https://uz.sputniknews.ru/20210414/kak-budet-razvivatsya-rynok-kapitala-ukaz-prezidenta-18320311.html
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население, финансы, экономика, узбекистан

В школах и вузах Узбекистана введут новый предмет

13:13 14.04.2021 (обновлено: 13:15 14.04.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровАбитуриенты в аудитории во время экзамена
Абитуриенты в аудитории во время экзамена - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
К учебному процессу намерены привлекать специалистов зарубежных образовательных учреждений, исследовательских институтов и финансовых организаций.
ТАШКЕНТ, 14 апр – Sputnik. Министерство финансов Узбекистана, Центральный банк, Министерства высшего и среднего специального образования и Министерства народного образования разработали стратегию повышения финансовой и инвестиционной грамотности населения страны.
Начать решили с введения профильного учебного курса в общеобразовательных школах и вузах неэкономического профиля. Студентов и школьников научат правильного управлять средствами и принимать целесообразные финансовые решения. Также планируется проводить олимпиады финансовой грамотности.
К учебному процессу намерены привлекать специалистов зарубежных образовательных учреждений, исследовательских институтов и финансовых организаций.
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Экономика
Как будет развиваться рынок капитала: указ президента
11:52
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Вместе с тем планируется реализация инициатив населения и предпринимателей по повышению финансовой грамотности. Жителей также ознакомят с финансовыми услугами и продуктами, включая рынок капитала и финансовые инструменты.
Инициативу уже поддержал президент Шавкат Мирзиёев, подписав накануне документ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы регулирования рынка капитала".
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