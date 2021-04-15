https://uz.sputniknews.ru/20210415/esche-odna-amerikanskaya-npo-vernulas-v-uzbekistan-spustya-chetvert-veka-18338347.html

Еще одна американская НПО вернулась в Узбекистан спустя четверть века

Еще одна американская НПО вернулась в Узбекистан спустя четверть века

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Американская неправительственная организация IREX (Совет по международным исследованиям и обменам) спустя почти 15 лет возобновила

2021-04-15T08:30+0500

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экономика

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Американская неправительственная организация IREX (Совет по международным исследованиям и обменам) спустя почти 15 лет возобновила свою деятельность в Узбекистане.Об этом сообщили в Минюсте республики.Представительство IREX осуществляло деятельность в Узбекистане с начала 1990-х годов. Летом 2006-го Ташкентский городской суд принял решение о закрытии представительства из-за деятельности, "не соответствующей заявленным уставным задачам".Теперь же, спустя четверть века, деятельность возобновилась. В задачи филиала будет входить содействие в повышении квалификации преподавателей и интенсивному обучению студентов вузов английскому языку.Отметим, что IREX — уже четвертая американская НПО, возобновившая свою деятельность в Узбекистане после закрытия в начале 2000-х годов. В марте 2020-го в республику вернулась Mercy Corps ("Корпус милосердия") после 14 лет перерыва, а в январе этого года — Winrock International (Винрокский международный институт по развитию сельского хозяйства) после перерыва в 14,5 лет.

https://uz.sputniknews.ru/20210408/delegatsiya-pentagona-v-tashkente-zachem-voennym-ssha-uzbekistan-18228942.html

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