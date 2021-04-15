Еще одна американская НПО вернулась в Узбекистан спустя четверть века

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Американская неправительственная организация IREX (Совет по международным исследованиям и обменам) спустя почти 15 лет возобновила свою деятельность в Узбекистане.Об этом сообщили в Минюсте республики.Представительство IREX осуществляло деятельность в Узбекистане с начала 1990-х годов. Летом 2006-го Ташкентский городской суд принял решение о закрытии представительства из-за деятельности, "не соответствующей заявленным уставным задачам".Теперь же, спустя четверть века, деятельность возобновилась. В задачи филиала будет входить содействие в повышении квалификации преподавателей и интенсивному обучению студентов вузов английскому языку.Отметим, что IREX — уже четвертая американская НПО, возобновившая свою деятельность в Узбекистане после закрытия в начале 2000-х годов. В марте 2020-го в республику вернулась Mercy Corps ("Корпус милосердия") после 14 лет перерыва, а в январе этого года — Winrock International (Винрокский международный институт по развитию сельского хозяйства) после перерыва в 14,5 лет.
"Министерство юстиции Республики Узбекистан 12 апреля зарегистрировало филиал Совета по международным исследованиям и обменам (IREX), головная организация которого расположена в США", — говорится в официальном заявлении.
Представительство IREX осуществляло деятельность в Узбекистане с начала 1990-х годов.
Летом 2006-го Ташкентский городской суд принял решение о закрытии представительства из-за деятельности, "не соответствующей заявленным уставным задачам".
Теперь же, спустя четверть века, деятельность возобновилась.
В задачи филиала будет входить содействие в повышении квалификации преподавателей и интенсивному обучению студентов вузов английскому языку.
Отметим, что IREX — уже четвертая американская НПО, возобновившая свою деятельность в Узбекистане после закрытия в начале 2000-х годов.
В августе 2018-го это право спустя 12 лет получила American Councils for Collaboration in Education and Language Study (ACCELS) — компания специализируется на обмене и стажировке студентов и преподавателей.
В марте 2020-го в республику вернулась Mercy Corps ("Корпус милосердия") после 14 лет перерыва, а в январе этого года — Winrock International (Винрокский международный институт по развитию сельского хозяйства) после перерыва в 14,5 лет.