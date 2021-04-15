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Еще одна американская НПО вернулась в Узбекистан спустя четверть века
Еще одна американская НПО вернулась в Узбекистан спустя четверть века
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Американская неправительственная организация IREX (Совет по международным исследованиям и обменам) спустя почти 15 лет возобновила
2021-04-15T08:30+0500
2021-04-15T09:13+0500
экономика
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Американская неправительственная организация IREX (Совет по международным исследованиям и обменам) спустя почти 15 лет возобновила свою деятельность в Узбекистане.Об этом сообщили в Минюсте республики.Представительство IREX осуществляло деятельность в Узбекистане с начала 1990-х годов. Летом 2006-го Ташкентский городской суд принял решение о закрытии представительства из-за деятельности, "не соответствующей заявленным уставным задачам".Теперь же, спустя четверть века, деятельность возобновилась. В задачи филиала будет входить содействие в повышении квалификации преподавателей и интенсивному обучению студентов вузов английскому языку.Отметим, что IREX — уже четвертая американская НПО, возобновившая свою деятельность в Узбекистане после закрытия в начале 2000-х годов. В марте 2020-го в республику вернулась Mercy Corps ("Корпус милосердия") после 14 лет перерыва, а в январе этого года — Winrock International (Винрокский международный институт по развитию сельского хозяйства) после перерыва в 14,5 лет.
https://uz.sputniknews.ru/20210408/delegatsiya-pentagona-v-tashkente-zachem-voennym-ssha-uzbekistan-18228942.html
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узбекистан, сша

Еще одна американская НПО вернулась в Узбекистан спустя четверть века

08:30 15.04.2021 (обновлено: 09:13 15.04.2021)
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© AFP 2018 / BRENDAN SMIALOWSKIФлаг США
Флаг США - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2021
© AFP 2018 / BRENDAN SMIALOWSKI
Задача организации — помогать "строить процветающее и равноправное общество" в республике.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Американская неправительственная организация IREX (Совет по международным исследованиям и обменам) спустя почти 15 лет возобновила свою деятельность в Узбекистане.
Об этом сообщили в Минюсте республики.
"Министерство юстиции Республики Узбекистан 12 апреля зарегистрировало филиал Совета по международным исследованиям и обменам (IREX), головная организация которого расположена в США", — говорится в официальном заявлении.
Представительство IREX осуществляло деятельность в Узбекистане с начала 1990-х годов.
Летом 2006-го Ташкентский городской суд принял решение о закрытии представительства из-за деятельности, "не соответствующей заявленным уставным задачам".
Теперь же, спустя четверть века, деятельность возобновилась.
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В задачи филиала будет входить содействие в повышении квалификации преподавателей и интенсивному обучению студентов вузов английскому языку.
Отметим, что IREX — уже четвертая американская НПО, возобновившая свою деятельность в Узбекистане после закрытия в начале 2000-х годов.

В августе 2018-го это право спустя 12 лет получила American Councils for Collaboration in Education and Language Study (ACCELS) — компания специализируется на обмене и стажировке студентов и преподавателей.

В марте 2020-го в республику вернулась Mercy Corps ("Корпус милосердия") после 14 лет перерыва, а в январе этого года — Winrock International (Винрокский международный институт по развитию сельского хозяйства) после перерыва в 14,5 лет.
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