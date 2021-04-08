https://uz.sputniknews.ru/20210408/delegatsiya-pentagona-v-tashkente-zachem-voennym-ssha-uzbekistan-18228942.html

Делегация Пентагона в Ташкенте: зачем военным США Узбекистан?

Делегация Пентагона в Ташкенте: зачем военным США Узбекистан?

В Узбекистане 2—6 апреля с рабочим визитом находилась делегация Пентагона во главе с заместителем начальника Управления стратегического планирования и политики

2021-04-08T17:02+0500

2021-04-08T17:02+0500

2021-04-08T17:02+0500

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В Узбекистане 2—6 апреля с рабочим визитом находилась делегация Пентагона во главе с заместителем начальника Управления стратегического планирования и политики Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) бригадным генералом Дюком Пираком. Уровень достаточно серьезный. Заметим, что CENTCOM в меньшей степени ориентирован на военно-техническое сотрудничество, и в большей – на военное. Один из проектов в этой области – стремление США создать некое "азиатское НАТО".Американский стратег и первый заместитель министра обороны – руководитель Генерального штаба ВС Республики Узбекистан генерал-майор Шухрат Холмухамедов обсудили состояние и перспективы военного сотрудничества двух стран. Члены делегации Пентагона посетили Центр подготовки младших специалистов в городе Самарканде и другие объекты.В этой борьбе у американцев есть препятствия. К примеру, активное и взаимовыгодное сотрудничество Москвы и Ташкента в военной и военно-технической сферах – важнейший фактор сохранения региональной стабильности и мощи национальной армии. США стремятся перехватить инициативу. Разнообразными контактами и совместными военными маневрами на территории Северной Америки и Узбекистана Вашингтон пытается вернуть военное и военно-техническое сотрудничество с Ташкентом на прежний уровень – начала 2000-х годов, когда в республике располагалась американская военно-воздушная база (Ханабад). И американцы себя чувствовали как дома. Как бы ни развивались события в дальнейшем, американским стратегам сегодня приходится непросто. Окрепший, суверенный и прагматичный Узбекистан не имеет завышенных ожиданий от дружбы с Пентагоном.Все на борьбу с Россией и КитаемВнешняя политика Вашингтона открыто направлена против России и Китая. Новая администрация США избрала стратегию "длительной осады" РФ. Что это значит для Узбекистана? Американская военная доктрина регламентирует прямое и косвенное противоборство с противником – в зависимости от применения силы Пентагоном или доверенными союзниками (партнерами) Соединенных Штатов. При этом невоенные методы ведения войны становятся все более востребованными. На слушаниях в Сенате США 25 марта замминистра обороны по специальным операциям и конфликтам низкой интенсивности Кристофер Майер заявил: "Силы специальных операций достигли прогресса в адаптации своих возможностей к вызовам великих держав – Китая и России". Командующий Силами специальных операций (ССО) генерал Ричард Кларк уточнил, что пять тысяч бойцов спецназа находятся в 62 странах мира и будут играть центральную роль в противодействии России и Китаю. Прежде всего – активно участвовать в психологических операциях, вовлекать иностранных граждан в борьбу с "враждебной пропагандой и дезинформацией" (врага укажет Вашингтон). И американские законодатели одобрили расширение секретных операций ССО за рубежом. Согласно господствующей в умах американской элиты концепции "Большой Центральной Азии" Фредерика Старра, пять центральноазиатских республик на постсоветском пространстве необходимо "оторвать" от России и Китая, интегрировать их с Афганистаном и Пакистаном и подчинить американскому влиянию. Для Вашингтона это не проблема, а руководство к действию. Так, в Узбекистане в 2018 году появилась первая за 15 лет американская "неправительственная организация" American Councils for International Education, финансируемая правительством (Госдепартаментом) США. Аналогичная система подготовки "будущих лидеров", то есть юных агентов влияния действует в Казахстане и других странах Центральной Азии.Многовекторное военно-техническое сотрудничество позволяет Ташкенту закупать вооружение из разных стран, и это, вроде бы, позволяет Узбекистану и в дальнейшем эффективно наращивать военную мощь, оставаясь равноудаленным от мировых центров силы. В последние годы Франция поставила Узбекистану 14 военных вертолетов компании Airbus Helicopters, Испания – четыре легких турбовинтовых военно-транспортных самолета С-295W, Болгария – выстрелы для гранатометов компании Arsenal JSCo, Чехия – авиационное радиоэлектронное оборудование. Выбор партнеров в области ВТС – суверенное право любого государства. И все же, приобретая американское и натовское оружие, Узбекистан попадает в зависимость от технологий и непредсказуемой внешней политики Запада (вспоминаем оружейное эмбарго 2005–2009 годов – после событий в Андижане). Надежное плечоМосква не позиционирует себя противником какого-либо государства и никого не призывает враждовать с Соединенными Штатами, угрожая санкциями за "неправильное" ВТС. Совершенно прозрачно, соседям и себе во благо Россия стремится укреплять мир и безопасность на Центральноазиатском направлении. Об этом свидетельствуют недавние встречи начальников генеральных штабов России и Узбекистана в Москве и обмен опытом с узбекскими коллегами в Международном противоминном центре ВС РФ.Россия заинтересована в создании надежной системы коллективной безопасности и многое делает практически бескорыстно. Ведь после окончательного сворачивания миссии США и НАТО "Решительная поддержка" афганские террористические группировки могут угрожать и российским южным границам. Прочные позиции Узбекистана в области обороны и безопасности созданы во многом благодаря военному и военно-техническому сотрудничеству с РФ и другими странами СНГ. Москва помогает Ташкенту "железом" и в подготовке профессионального офицерского корпуса – в вузах Минобороны РФ обучаются около 400 узбекских военнослужащих. Имеются предпосылки для дальнейшей интеграции и совершенствования коллективной обороноспособности двух стран. И даже вне "купола безопасности" ОДКБ Узбекистан может рассчитывать на помощь членов этой организации.

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https://uz.sputniknews.ru/20210401/rossiyskie-desantniki-pokazali-klass-voennym-iz-uzbekistana--video-18077638.html

https://uz.sputniknews.ru/20210303/Kazakhstan-i-NATO-mozhet-li-odin-bronevik-stat-nachalom-bolshoy-druzhby-16118282.html

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https://uz.sputniknews.ru/20210104/Pri-kakikh-usloviyakh-Uzbekistan-mozhet-vernutsya-v-ODKB--mnenie-eksperta-15724893.html

https://uz.sputniknews.ru/20210301/Bolshaya-otvetstvennost-pochemu-ODKB-provodit-tak-mnogo-voennykh-ucheniy-16099679.html

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вооруженные силы, минобороны рф, одкб, центральная азия, узбекистан, сша