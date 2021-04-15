https://uz.sputniknews.ru/20210415/forbes-vpervye-s-xix-veka-tsa-prinadlejit-sama-sebe-a-drayver--uzbekistan-18353339.html

Forbes: впервые с XIX века ЦА принадлежит сама себе, а "драйвер" — Узбекистан

Forbes: впервые с XIX века ЦА принадлежит сама себе, а "драйвер" — Узбекистан

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Американский журнал Forbes опубликовал статью под названием "Создавая противовес России и Китаю, Запад должен помочь Узбекистану".

2021-04-15T17:54+0500

2021-04-15T17:54+0500

2021-04-15T17:54+0500

общество

forbes

центральная азия

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0f/18353767_0:789:2048:1941_1920x0_80_0_0_aca4dd54d9366e4e2e11302bd9fa9bad.jpg

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Американский журнал Forbes опубликовал статью под названием "Создавая противовес России и Китаю, Запад должен помочь Узбекистану".Мелик Кайлан, автор материала, отметил, что за последние два века Центральная Азия, возможно, впервые обрела самостоятельность и своего рода независимость.Главным "локомотивом" региона Forbes назвал Узбекистан — именно он является "ключевым звеном" в цепи государств Центральной Азии.А тот, у кого господствующая роль, у того и преференции: в первую очередь, легкий доступ к дешевому сырью. Под ним подразумеваются все ресурсы, начиная с нефти и газа и заканчивая золотом и ураном.Однако Центральную Азию все же нельзя назвать независимой в полной мере. Как отмечается в статье, больше всего влияния на регион оказывают Россия и Китай.И "в такой мрачной атмосфере незападного доминирования единственную надежду на будущее подает Узбекистан", пишет Forbes.Почему именно Узбекистан? По мнению автора, республике удается отлично балансировать между грамотно выстроенной экономикой (за основу берутся и успешно воплощаются модели устройства Сингапура, Малайзии или Индии) и строгими экологическими и историческими критериями.А там, где несправедливость сохраняется, подключаются социальные сети как мощный инструмент распространения информации. Отдельно автор материала остановился на позитивных промежуточных итогах правления главы республики Шавката Мирзиёева.Forbes отмечает, что в первые два года президентства он уделял особое внимание усилению сотрудничества и взаимодействия государств Шелкового пути. Цель была — создать своего рода торговый блок.Также в статье говорится о том, что Мирзиёев приложил немало усилий, чтобы увеличить приток инвестиций в Узбекистан со всего мира, в том числе из Европы и США.Такая политика подтолкнет зарубежных инвесторов к тому, чтобы поддержать Узбекистан и обеспечить его безопасность.Кайлан убежден, что "Запад обязан обеспечить стране успех", в большинстве своем из-за неправильной тактики, которую проводил Вашингтон после окончания холодной войны.В Forbes убеждены, что из-за бездействия американских властей РФ сначала "запугивала Грузию", а потом перешла и на Украину.Статья заканчивается следующим выводом: если Вашингтон хочет найти простое решение для проблем Украины и того же самого Тайваня (здесь намекается на давление, которое оказывается на эти страны со стороны РФ и Китая соответственно), то американцам "нельзя пренебрегать Узбекистаном".

https://uz.sputniknews.ru/20210301/Bayden-zainteresovalsya-Uzbekistanom-i-vsey-Tsentralnoy-Aziey-Pochemu-16099371.html

https://uz.sputniknews.ru/20210319/dlya-baydena-tsentralnaya-aziya--otlichnaya-marionetka-v-igre-protiv-kitaya-17846910.html

центральная азия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

forbes, центральная азия, узбекистан