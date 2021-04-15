https://uz.sputniknews.ru/20210415/frantsuzy-postroyat-v-uzbekistane-pervuyu-gidroakkumuliruyuschuyu-elektrostantsiyu-18348941.html

Французы построят в Узбекистане первую гидроаккумулирующую электростанцию

Французы построят в Узбекистане первую гидроаккумулирующую электростанцию

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В Бостанлыкском районе Ташкентской области планируется возвести первую в Узбекистане гидроаккумулирующую электростанцию (ГАЭС),

2021-04-15T14:46+0500

2021-04-15T14:46+0500

2021-04-15T14:48+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В Бостанлыкском районе Ташкентской области планируется возвести первую в Узбекистане гидроаккумулирующую электростанцию (ГАЭС), сообщает "Узгидроэнерго".Поможет в этом французская компания Électricité de France (EDF) — крупнейшая государственная энергогенерирующая компания Франции и крупнейшая в мире компания-оператор атомных электростанций.Предварительные договоренности по сотрудничеству были достигнуты в среду на переговорах в Ташкенте между представителями EDF и руководством АО "Узгидроэнерго".Объект получил название Ходжакентская ГАЭС, мощность составит 200 МВт, говорится в сообщении.Также стало известно, что стороны договорились об установке плавучих солнечных станций на водохранилищах, создании специальных рабочих групп для обсуждения основных организационных вопросов и подписать меморандум о взаимном практическом сотрудничестве.ГАЭС — это гидроэлектростанция, используемая для выравнивания суточной неоднородности графика электрической нагрузки.Ее основная задача состоит в производстве и накоплении электроэнергии ночью во время низкого потребления и отдачи ее во время пиковых нагрузок днем.

https://uz.sputniknews.ru/20210217/Kak-idet-modernizatsiya-Farkhadskoy-GES-v-Uzbekistane-16017402.html

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строительство, электроэнергия, узбекистан