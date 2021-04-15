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Французы построят в Узбекистане первую гидроаккумулирующую электростанцию
Французы построят в Узбекистане первую гидроаккумулирующую электростанцию
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В Бостанлыкском районе Ташкентской области планируется возвести первую в Узбекистане гидроаккумулирующую электростанцию (ГАЭС),
2021-04-15T14:46+0500
2021-04-15T14:46+0500
2021-04-15T14:48+0500
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В Бостанлыкском районе Ташкентской области планируется возвести первую в Узбекистане гидроаккумулирующую электростанцию (ГАЭС), сообщает "Узгидроэнерго".Поможет в этом французская компания Électricité de France (EDF) — крупнейшая государственная энергогенерирующая компания Франции и крупнейшая в мире компания-оператор атомных электростанций.Предварительные договоренности по сотрудничеству были достигнуты в среду на переговорах в Ташкенте между представителями EDF и руководством АО "Узгидроэнерго".Объект получил название Ходжакентская ГАЭС, мощность составит 200 МВт, говорится в сообщении.Также стало известно, что стороны договорились об установке плавучих солнечных станций на водохранилищах, создании специальных рабочих групп для обсуждения основных организационных вопросов и подписать меморандум о взаимном практическом сотрудничестве.ГАЭС — это гидроэлектростанция, используемая для выравнивания суточной неоднородности графика электрической нагрузки.Ее основная задача состоит в производстве и накоплении электроэнергии ночью во время низкого потребления и отдачи ее во время пиковых нагрузок днем.
https://uz.sputniknews.ru/20210217/Kak-idet-modernizatsiya-Farkhadskoy-GES-v-Uzbekistane-16017402.html
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строительство, электроэнергия, узбекистан
Французы построят в Узбекистане первую гидроаккумулирующую электростанцию
14:46 15.04.2021 (обновлено: 14:48 15.04.2021)
Объект получил название Ходжакентская ГАЭС, мощность составит 200 МВт. Возведут ее в Ташкентской области.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik.
В Бостанлыкском районе Ташкентской области планируется возвести первую в Узбекистане гидроаккумулирующую электростанцию (ГАЭС), сообщает
"Узгидроэнерго".
Поможет в этом французская компания Électricité de France (EDF) — крупнейшая государственная энергогенерирующая компания Франции и крупнейшая в мире компания-оператор атомных электростанций.
Предварительные договоренности по сотрудничеству были достигнуты в среду на переговорах в Ташкенте между представителями EDF и руководством АО "Узгидроэнерго".
Объект получил название Ходжакентская ГАЭС, мощность составит 200 МВт, говорится в сообщении.
Также стало известно, что стороны договорились об установке плавучих солнечных станций на водохранилищах, создании специальных рабочих групп для обсуждения основных организационных вопросов и подписать меморандум о взаимном практическом сотрудничестве.
ГАЭС — это гидроэлектростанция, используемая для выравнивания суточной неоднородности графика электрической нагрузки.
Ее основная задача состоит в производстве и накоплении электроэнергии ночью во время низкого потребления и отдачи ее во время пиковых нагрузок днем.