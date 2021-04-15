https://uz.sputniknews.ru/20210415/minzdrav-nazvali-samym-korrumpirovannym-vedomstvom-18355034.html
Минздрав назвали самым коррумпированным ведомством
Минздрав назвали самым коррумпированным ведомством
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В штабе АИМК прошла очередная видеоконференция, в ходе которой сотрудник антикоррупционного комитета Бекзод Рахмонов назвал топ-3
2021-04-15T17:53+0500
2021-04-15T17:53+0500
2021-04-15T17:53+0500
общество
агентство по противодействию коррупции
коррупция
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В штабе АИМК прошла очередная видеоконференция, в ходе которой сотрудник антикоррупционного комитета Бекзод Рахмонов назвал топ-3 самых коррумпированных ведомств в Узбекистане.По словам специалиста, на первом месте по количеству взяток — Министерство здравоохранения, далее следует Министерство высшего и среднего специального образования. Тройку антилидеров замыкает Министерство строительства республики.Этот рейтинг составлен на основе всех коррупционных случаев, совершенных в течение прошлого года.В настоящее время Антикоррупционный комитет предпринимает усилия по снижению подобных случаев. В ноябре 2020-го Центром экономических исследований и реформ (ЦЭИР) была разработана методика расчета рейтинга коррупции и теневой экономики для госорганов, предприятий и регионов. Начиная с 2021 года в стране будет налажено ежегодное объявление результатов данного рейтинга с оценкой персональной ответственности всех руководителей. В частности, начнут проводить опрос среди населения во всех регионах республики.
https://uz.sputniknews.ru/20210128/V-Uzbekistane-stalo-menshe-korruptsii--opublikovan-mirovoy-reyting-15883400.html
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агентство по противодействию коррупции, коррупция, узбекистан
Минздрав назвали самым коррумпированным ведомством
В Антикоррупционном ведомстве составили рейтинг Министерств на основе всех коррупционных случаев, совершенных в течение прошлого года.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik.
В штабе АИМК прошла очередная видеоконференция, в ходе которой сотрудник антикоррупционного комитета Бекзод Рахмонов назвал
топ-3 самых коррумпированных ведомств в Узбекистане.
По словам специалиста, на первом месте по количеству взяток — Министерство здравоохранения, далее следует Министерство высшего и среднего специального образования. Тройку антилидеров замыкает Министерство строительства республики.
Этот рейтинг составлен на основе всех коррупционных случаев, совершенных в течение прошлого года.
В настоящее время Антикоррупционный комитет предпринимает усилия по снижению подобных случаев.
В ноябре 2020-го Центром экономических исследований и реформ (ЦЭИР) была разработана
методика расчета рейтинга коррупции и теневой экономики для госорганов, предприятий и регионов. Начиная с 2021 года в стране будет налажено ежегодное объявление результатов данного рейтинга с оценкой персональной ответственности всех руководителей. В частности, начнут проводить опрос среди населения во всех регионах республики.