https://uz.sputniknews.ru/20210415/minzdrav-nazvali-samym-korrumpirovannym-vedomstvom-18355034.html

Минздрав назвали самым коррумпированным ведомством

Минздрав назвали самым коррумпированным ведомством

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В штабе АИМК прошла очередная видеоконференция, в ходе которой сотрудник антикоррупционного комитета Бекзод Рахмонов назвал топ-3

2021-04-15T17:53+0500

2021-04-15T17:53+0500

2021-04-15T17:53+0500

общество

агентство по противодействию коррупции

коррупция

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В штабе АИМК прошла очередная видеоконференция, в ходе которой сотрудник антикоррупционного комитета Бекзод Рахмонов назвал топ-3 самых коррумпированных ведомств в Узбекистане.По словам специалиста, на первом месте по количеству взяток — Министерство здравоохранения, далее следует Министерство высшего и среднего специального образования. Тройку антилидеров замыкает Министерство строительства республики.Этот рейтинг составлен на основе всех коррупционных случаев, совершенных в течение прошлого года.В настоящее время Антикоррупционный комитет предпринимает усилия по снижению подобных случаев. В ноябре 2020-го Центром экономических исследований и реформ (ЦЭИР) была разработана методика расчета рейтинга коррупции и теневой экономики для госорганов, предприятий и регионов. Начиная с 2021 года в стране будет налажено ежегодное объявление результатов данного рейтинга с оценкой персональной ответственности всех руководителей. В частности, начнут проводить опрос среди населения во всех регионах республики.

https://uz.sputniknews.ru/20210128/V-Uzbekistane-stalo-menshe-korruptsii--opublikovan-mirovoy-reyting-15883400.html

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агентство по противодействию коррупции, коррупция, узбекистан