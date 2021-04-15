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https://uz.sputniknews.ru/20210415/mirziyoev-otsenil-xod-rekonstruktsii-aeroporta-samarkanda--kakie-porucheniya-dal-prezident-18346449.html
Мирзиёев оценил ход реконструкции аэропорта Самарканда — какие поручения дал президент
Мирзиёев оценил ход реконструкции аэропорта Самарканда — какие поручения дал президент
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев оценил ход реконструкции международного аэропорта Самарканда, сообщает пресс-служба главы
2021-04-15T14:01+0500
2021-04-15T16:09+0500
политика
поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану
аэропорт
шавкат мирзиёев
самарканд
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев оценил ход реконструкции международного аэропорта Самарканда, сообщает пресс-служба главы государства.Мирзиёев в четверг прибыл в регион с обширными планами. В программе поездки, в частности, — посещение промпредприятий, туркомплексов, осмотр объектов транспортной инфраструктуры, нового жилья.Проектом реконструкции также предусмотрено возведение нового терминала, стоянок и других объектов. Терминал сможет обслуживать 800 пассажиров в час, тогда как прежняя пропускная способность составляла 400 пассажиров в час."Главной целью должно быть удобство аэропорта для людей. Для этого необходимо применять "умные" технологии, сделать так, чтобы обслуживание было недорогим, качественным и быстрым", — заявил Мирзиёев.По данным пресс-службы, на территории аэропорта будут обустроены 24 стояночных места для самолетов разного размера. Три стоянки будут предназначены для обработки воздушных судов против обледенения.Президент также дал поручения по организации стабильных и выгодных услуг карго.А когда Самаркандская область увеличит производство экспортоориентированной плодоовощной продукции, то сможет доставлять ее в другие страны напрямую через этот карго-центр.Обновленный аэропорт планируется сдать в эксплуатацию уже в сентябре. После открытия он начнет работать в режиме "открытого неба". Работать в аэропорту будет тысяча человек.
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поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану, аэропорт, шавкат мирзиёев, самарканд

Мирзиёев оценил ход реконструкции аэропорта Самарканда — какие поручения дал президент

14:01 15.04.2021 (обновлено: 16:09 15.04.2021)
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© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев оценил ход реконструкции международного аэропорта Самарканда
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев оценил ход реконструкции международного аэропорта Самарканда - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Международный аэропорт Самарканда был построен в 1967 году. Обновленную воздушную гавань, как ожидается, сдадут в эксплуатацию уже этой осенью.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев оценил ход реконструкции международного аэропорта Самарканда, сообщает пресс-служба главы государства.
Мирзиёев в четверг прибыл в регион с обширными планами. В программе поездки, в частности, — посещение промпредприятий, туркомплексов, осмотр объектов транспортной инфраструктуры, нового жилья.
Как рассказали в пресс-службе, в первую очередь президент оценил взлетно-посадочную полосу, построенную по международным стандартам. Ее длина — 3,1 километра, ширина — 60 метров. Сейчас идет установка светосигнального и аэронавигационного оборудования.
Проектом реконструкции также предусмотрено возведение нового терминала, стоянок и других объектов. Терминал сможет обслуживать 800 пассажиров в час, тогда как прежняя пропускная способность составляла 400 пассажиров в час.
"Главной целью должно быть удобство аэропорта для людей. Для этого необходимо применять "умные" технологии, сделать так, чтобы обслуживание было недорогим, качественным и быстрым", — заявил Мирзиёев.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев оценил ход реконструкции международного аэропорта Самарканда
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев оценил ход реконструкции международного аэропорта Самарканда - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2021
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев оценил ход реконструкции международного аэропорта Самарканда
© Пресс-служба президента Узбекистана
По данным пресс-службы, на территории аэропорта будут обустроены 24 стояночных места для самолетов разного размера. Три стоянки будут предназначены для обработки воздушных судов против обледенения.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев оценил ход реконструкции международного аэропорта Самарканда
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев оценил ход реконструкции международного аэропорта Самарканда - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2021
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев оценил ход реконструкции международного аэропорта Самарканда
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент также дал поручения по организации стабильных и выгодных услуг карго.
"Необходим постоянный поток грузов. Для этого следует обеспечить дешевизну и скорость обслуживания самолетов, отгрузки и доставки грузов, привлечь к этому и другие авиакомпании", — отметил узбекский лидер.
А когда Самаркандская область увеличит производство экспортоориентированной плодоовощной продукции, то сможет доставлять ее в другие страны напрямую через этот карго-центр.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев оценил ход реконструкции международного аэропорта Самарканда
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев оценил ход реконструкции международного аэропорта Самарканда - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2021
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев оценил ход реконструкции международного аэропорта Самарканда
© Пресс-служба президента Узбекистана
Обновленный аэропорт планируется сдать в эксплуатацию уже в сентябре. После открытия он начнет работать в режиме "открытого неба".
Работать в аэропорту будет тысяча человек.
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