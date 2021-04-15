https://uz.sputniknews.ru/20210415/mirziyoev-otsenil-xod-rekonstruktsii-aeroporta-samarkanda--kakie-porucheniya-dal-prezident-18346449.html

Мирзиёев оценил ход реконструкции аэропорта Самарканда — какие поручения дал президент

Мирзиёев оценил ход реконструкции аэропорта Самарканда — какие поручения дал президент

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев оценил ход реконструкции международного аэропорта Самарканда, сообщает пресс-служба главы

2021-04-15T14:01+0500

2021-04-15T14:01+0500

2021-04-15T16:09+0500

политика

поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану

аэропорт

шавкат мирзиёев

самарканд

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев оценил ход реконструкции международного аэропорта Самарканда, сообщает пресс-служба главы государства.Мирзиёев в четверг прибыл в регион с обширными планами. В программе поездки, в частности, — посещение промпредприятий, туркомплексов, осмотр объектов транспортной инфраструктуры, нового жилья.Проектом реконструкции также предусмотрено возведение нового терминала, стоянок и других объектов. Терминал сможет обслуживать 800 пассажиров в час, тогда как прежняя пропускная способность составляла 400 пассажиров в час."Главной целью должно быть удобство аэропорта для людей. Для этого необходимо применять "умные" технологии, сделать так, чтобы обслуживание было недорогим, качественным и быстрым", — заявил Мирзиёев.По данным пресс-службы, на территории аэропорта будут обустроены 24 стояночных места для самолетов разного размера. Три стоянки будут предназначены для обработки воздушных судов против обледенения.Президент также дал поручения по организации стабильных и выгодных услуг карго.А когда Самаркандская область увеличит производство экспортоориентированной плодоовощной продукции, то сможет доставлять ее в другие страны напрямую через этот карго-центр.Обновленный аэропорт планируется сдать в эксплуатацию уже в сентябре. После открытия он начнет работать в режиме "открытого неба". Работать в аэропорту будет тысяча человек.

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поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану, аэропорт, шавкат мирзиёев, самарканд