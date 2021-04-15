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https://uz.sputniknews.ru/20210415/nato-prevraschaet-ukrainu-v-poroxovuyu-bochku-kakoy-otvet-podgotovila-rossiya-18339463.html
НАТО превращает Украину в "пороховую бочку": какой ответ подготовила Россия?
НАТО превращает Украину в "пороховую бочку": какой ответ подготовила Россия?
Однако за последствия будут отвечать Киев и его "западные кураторы", добавил дипломат.
2021-04-15T09:53+0500
2021-04-15T09:53+0500
2021-04-15T09:58+0500
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Однако за последствия будут отвечать Киев и его "западные кураторы", добавил дипломат.Таким образом он намекнул на многолетние учения, которые НАТО проводит на украинской территории.Разумеется, Москва не может остаться в стороне, ведь у российских границ продолжает наращиваться военное присутствие западных войск.Почему альянс сначала сам провоцирует РФ, а потом пугается ответных мер? Можно ли решить разгорающийся конфликт, не развязывая войну?Подробнее об этом — в видеосюжете.
https://uz.sputniknews.ru/20210411/naskolko-veroyatno-chto-mejdu-rf-i-ukrainoy-vspyxnet-voyna--otvetil-pushkov-18265442.html
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донбасс, война, нато, украина, мультимедиа
НАТО превращает Украину в "пороховую бочку": какой ответ подготовила Россия? 09:53 15.04.2021 (обновлено: 09:58 15.04.2021)
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия обеспечит безопасность своих граждан в случае обострения обстановки на востоке Украины.
Однако за последствия будут отвечать Киев и его "западные кураторы", добавил дипломат.
Таким образом он намекнул на многолетние учения, которые НАТО проводит на украинской территории.
"США и другие натовские страны сознательно превращают Украину в пороховую бочку", — подчеркнул Рябков.
Разумеется, Москва не может остаться в стороне, ведь у российских границ продолжает наращиваться военное присутствие западных войск.
Почему альянс сначала сам провоцирует РФ, а потом пугается ответных мер? Можно ли решить разгорающийся конфликт, не развязывая войну?
Подробнее об этом — в видеосюжете.