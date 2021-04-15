https://uz.sputniknews.ru/20210415/nato-prevraschaet-ukrainu-v-poroxovuyu-bochku-kakoy-otvet-podgotovila-rossiya-18339463.html

НАТО превращает Украину в "пороховую бочку": какой ответ подготовила Россия?

НАТО превращает Украину в "пороховую бочку": какой ответ подготовила Россия?

Однако за последствия будут отвечать Киев и его "западные кураторы", добавил дипломат.

2021-04-15T09:53+0500

2021-04-15T09:53+0500

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Однако за последствия будут отвечать Киев и его "западные кураторы", добавил дипломат.Таким образом он намекнул на многолетние учения, которые НАТО проводит на украинской территории.Разумеется, Москва не может остаться в стороне, ведь у российских границ продолжает наращиваться военное присутствие западных войск.Почему альянс сначала сам провоцирует РФ, а потом пугается ответных мер? Можно ли решить разгорающийся конфликт, не развязывая войну?Подробнее об этом — в видеосюжете.

https://uz.sputniknews.ru/20210411/naskolko-veroyatno-chto-mejdu-rf-i-ukrainoy-vspyxnet-voyna--otvetil-pushkov-18265442.html

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