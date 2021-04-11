https://uz.sputniknews.ru/20210411/naskolko-veroyatno-chto-mejdu-rf-i-ukrainoy-vspyxnet-voyna--otvetil-pushkov-18265442.html

Насколько вероятно, что между РФ и Украиной вспыхнет война — ответил Пушков

Насколько вероятно, что между РФ и Украиной вспыхнет война — ответил Пушков

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Российский сенатор Алексей Пушков оценил, насколько вероятно, что между РФ и Украиной развяжется война.

2021-04-11T13:11+0500

2021-04-11T13:11+0500

2021-04-11T13:11+0500

россия

война

армия

украина

киев

москва

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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Российский сенатор Алексей Пушков оценил, насколько вероятно, что между РФ и Украиной развяжется война.По его мнению, военный конфликт вряд ли возникнет, а вот дальнейшие провокации со стороны Киева — вполне возможны. Чем украинская сторона скорее всего будет провоцировать? К примеру, обстрелами и "другими видами военной активности", считает Пушков.Однако киевские власти не решатся открыто начать войну, так как понимают последствия. Ранее в Донбассе заявили, что все действия Киева указывают только на одно — украинские власти готовятся к войне.Во-первых, участились обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР со стороны украинских военных (погиб по меньшей мере один ребенок). Также Киев отказался от участия в переговорах трехсторонней контактной группы в Минске под предлогом "недоверия" к Беларуси. Кроме того, довольно агрессивные высказывания в адрес Донбасса начал себе позволять глава государства Владимир Зеленский. Наконец, помочь Украине в случае начала военных действий пообещал президент США Джо Байден. Эксперты считают, что именно это повлияло на резко возросшую уверенность Киева. В России между тем предупреждают: высока вероятность, что развязывание Украиной войны станет концом ее государственности. Ранее замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак не исключил того, что Москва выступит в качестве защитника населения Донбасса, если Киев начнет там массовое уничтожение граждан.

https://uz.sputniknews.ru/20210406/s-nami-ssha-ukraina-snova-poverila-chto-amerikantsy-budut-voevat-za-nee-18185434.html

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