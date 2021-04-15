Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20210415/nato-xochet-sderjat-agressiyu-rf--i-snabjaet-russkiy-tir-legkimi-mishenyami-18349085.html
НАТО хочет сдержать "агрессию" РФ — и снабжает русский "тир" легкими мишенями
НАТО хочет сдержать "агрессию" РФ — и снабжает русский "тир" легкими мишенями
Американские эсминцы типа Arleigh Burke (Roosevelt и Donald Cook) с крылатыми ракетами Tomahawk будут выполнять задачи в акватории Черного моря с 14-15 апреля
2021-04-15T15:17+0500
2021-04-15T15:22+0500
россия
черное море
нато
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0f/18349645_0:409:2883:2031_1920x0_80_0_0_1a02f69362eab31cb5748494dcae2541.jpg
Американские эсминцы типа Arleigh Burke (Roosevelt и Donald Cook) с крылатыми ракетами Tomahawk будут выполнять задачи в акватории Черного моря с 14-15 апреля до 4-5 мая. В поддержку этой миссии Великобритания отправила на румынскую авиабазу "Михаил Когэлничану" шесть многоцелевых истребителей Eurofighter Typhoon, способных нести высокоточные крылатые ракеты Storm Shadow большой дальности (для поражения защищенных командных пунктов).Общая цель Вашингтона и Лондона — сдерживание "российской агрессии" против Украины. Кроме того, ожидается отправка на Украину до ста британских пехотинцев. По данным ВСУ, украинско-британские командно-штабные учения Cossack Mace 2021 состоятся с участием более тысячи военнослужащих из пяти государств НАТО. Маневры посвящены отражению на украинской территории масштабного наступления вооруженных сил "страны-агрессора".В Конгрессе США 13 апреля заявлено об отправке в Германию дополнительного контингента в составе 500 американских военнослужащих, и в дальнейшем в Европу перебросят многоцелевые истребители-бомбардировщики F-35. Всё для "сдерживания" РФ.Пока неизвестно, какие корабли задействуют в Черном море в активной фазе крупномасштабных учений Армии США Defender Europe 2021, однако четыре воздушно-десантные операции с участием семи тысяч военнослужащих пройдут в середине мая на территории Болгарии и Румынии. Поддержка ВМС США предсказуема.Под знаменами Defender Europe 2021 к маю соберутся 30 тысяч военнослужащих из 26 стран. Россия вынуждена адекватно реагировать на очевидные факты и реальные угрозы.Русский "тир"Все вошедшие в Черное море корабли США и НАТО берутся на постоянное сопровождение силами и средствами Черноморского флота РФ, это аксиома. Россия готова к прибытию двух американских ракетных эсминцев и значительному усилению британскими истребителями авиакрыла НАТО в Румынии.Над акваторией Черного моря стартовали масштабные совместные учения двух "воздушных армад" — авиации Южного военного округа (ЮВО) и Морской авиации ЧФ. Фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34, многоцелевые истребители Су-27СМ и Су-30СМ отрабатывают ракетные пуски и бомбометание по морским целям на предельно малых высотах, прикрытие и сопровождение кораблей ЧФ, которые выполняют боевые задачи по предназначению.C каждой новой задачей меняются тактический фон, состав разнородной группировки сил вероятного противника. Любые серьезные маневры — это фантастическая многомерность, круглосуточное напряжение десятков тысяч специалистов на боевых постах, очевидное технологическое и боевое превосходство или наоборот. В апреле для повышения боевой устойчивости оперативно-тактическая авиация окружного объединения ВВС и ПВО перебазирована на оперативные аэродромы, то есть рассредоточена. Контрольные мероприятия охватывают все войска ЮВО и направлены на повышение уровня боевой и оперативной подготовки с учетом сложной обстановки в зоне ответственности.Кроме авиации, надводных кораблей и субмарин российского флота, черноморскую акваторию надежно контролируют (простреливают насквозь) береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", небо над морем чутко сканируют системы ПВО С-400 "Триумф". Мутные партнерыЗамглавы МИД РФ Сергей Рябков 13 апреля заявил, что США являются противником России, так как Вашингтон делает все возможное, чтобы подорвать позиции Москвы в мире — США и НАТО сознательно подталкивают Киев на конфронтацию с РФ. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 14 апреля сообщил, что угроза терактов на территории российского Крыма сохраняется из-за "деструктивной деятельности США, контролируемого ими блока НАТО".Как "партнер с расширенными возможностями" альянса, Украина запланировала на 2021 год восемь совместных военных учений вблизи Крыма с участием 11 тысяч иностранных военнослужащих.Россия отвечает. Действия Вооруженных сил РФ в последние две недели — недоступная альянсу по скорости переброска к западным границам двух армий и трех дивизий ВДВ —это сигнал, прежде всего, Вашингтону и Брюсселю. Американцы насчитали (издалека, с беспилотников) 87 тысяч личного состава, 18 оперативно-тактических комплексов "Искандер-М", 1 100 танков (Т-72Б/Б2/Б3, Т-80БВ/БВМ, Т-90А), 2 600 бронемашин (БТР-82А, БМП-3, "Тигр"), 1 170 единиц ствольной артиллерии ("Мста-Б", "Акация", "Пион"), 400 систем залпового огня — "Град", "Смерч", "Солнцепек".А пока на российской стороне — даже Конвенция Монтрё, которая значительно ограничивает суммарный тоннаж (не более 45 тысяч тонн) и время пребывания в Черном море (не более трех недель) боевых кораблей нечерноморских стран. Заметим, американские эсминцы Roosevelt и Donald Cook имеют суммарное водоизмещение менее 20 тысяч тонн.
https://uz.sputniknews.ru/20210414/boss-kotoromu-nichto-ne-strashno-chto-predstavlyaet-soboy-rossiyskaya-gibridnaya-submarina-18325820.html
https://uz.sputniknews.ru/20210409/kak-korabli-proekta-aleksandrit-usilyat-baltiyskiy-flot-rf-18245066.html
россия
черное море
сша
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Александр Хроленко
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg
Александр Хроленко
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0f/18349645_115:0:2844:2047_1920x0_80_0_0_2e7d5c1d63d08a00d22884c49e305c31.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
черное море, нато, сша

НАТО хочет сдержать "агрессию" РФ — и снабжает русский "тир" легкими мишенями

15:17 15.04.2021 (обновлено: 15:22 15.04.2021)
506
© Sputnik / Денис Петров / Перейти в фотобанкЭсминец США Donald Cook на военных учениях. Архивное фото
Эсминец США Donald Cook на военных учениях. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2021
© Sputnik / Денис Петров
/
Перейти в фотобанк
Александр Хроленко, военный обозреватель - Sputnik Узбекистан
Александр Хроленко
Все материалы
Американские эсминцы типа Arleigh Burke (Roosevelt и Donald Cook) с крылатыми ракетами Tomahawk будут выполнять задачи в акватории Черного моря с 14-15 апреля до 4-5 мая.
Американские эсминцы типа Arleigh Burke (Roosevelt и Donald Cook) с крылатыми ракетами Tomahawk будут выполнять задачи в акватории Черного моря с 14-15 апреля до 4-5 мая. В поддержку этой миссии Великобритания отправила на румынскую авиабазу "Михаил Когэлничану" шесть многоцелевых истребителей Eurofighter Typhoon, способных нести высокоточные крылатые ракеты Storm Shadow большой дальности (для поражения защищенных командных пунктов).
Общая цель Вашингтона и Лондона — сдерживание "российской агрессии" против Украины. Кроме того, ожидается отправка на Украину до ста британских пехотинцев. По данным ВСУ, украинско-британские командно-штабные учения Cossack Mace 2021 состоятся с участием более тысячи военнослужащих из пяти государств НАТО. Маневры посвящены отражению на украинской территории масштабного наступления вооруженных сил "страны-агрессора".
Ныряющий патрульный корабль Страж - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2021
Россия
Бесстрашный BOSS: что представляет собой российская гибридная субмарина
Вчера, 15:10
939
В Конгрессе США 13 апреля заявлено об отправке в Германию дополнительного контингента в составе 500 американских военнослужащих, и в дальнейшем в Европу перебросят многоцелевые истребители-бомбардировщики F-35. Всё для "сдерживания" РФ.
Пока неизвестно, какие корабли задействуют в Черном море в активной фазе крупномасштабных учений Армии США Defender Europe 2021, однако четыре воздушно-десантные операции с участием семи тысяч военнослужащих пройдут в середине мая на территории Болгарии и Румынии. Поддержка ВМС США предсказуема.
Под знаменами Defender Europe 2021 к маю соберутся 30 тысяч военнослужащих из 26 стран. Россия вынуждена адекватно реагировать на очевидные факты и реальные угрозы.

Русский "тир"

Все вошедшие в Черное море корабли США и НАТО берутся на постоянное сопровождение силами и средствами Черноморского флота РФ, это аксиома. Россия готова к прибытию двух американских ракетных эсминцев и значительному усилению британскими истребителями авиакрыла НАТО в Румынии.
Над акваторией Черного моря стартовали масштабные совместные учения двух "воздушных армад" — авиации Южного военного округа (ЮВО) и Морской авиации ЧФ. Фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34, многоцелевые истребители Су-27СМ и Су-30СМ отрабатывают ракетные пуски и бомбометание по морским целям на предельно малых высотах, прикрытие и сопровождение кораблей ЧФ, которые выполняют боевые задачи по предназначению.
C каждой новой задачей меняются тактический фон, состав разнородной группировки сил вероятного противника. Любые серьезные маневры — это фантастическая многомерность, круглосуточное напряжение десятков тысяч специалистов на боевых постах, очевидное технологическое и боевое превосходство или наоборот.
Вне зависимости от времени года, военные учения отличаются от настоящей войны лишь тем, что люди не гибнут.
В апреле для повышения боевой устойчивости оперативно-тактическая авиация окружного объединения ВВС и ПВО перебазирована на оперативные аэродромы, то есть рассредоточена. Контрольные мероприятия охватывают все войска ЮВО и направлены на повышение уровня боевой и оперативной подготовки с учетом сложной обстановки в зоне ответственности.
Кроме авиации, надводных кораблей и субмарин российского флота, черноморскую акваторию надежно контролируют (простреливают насквозь) береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", небо над морем чутко сканируют системы ПВО С-400 "Триумф".
Западные эксперты отмечают тотальное военное превосходство России в регионе и делают выводы: Черное море — это русский "тир", а корабли ВМС США в нем — легкие мишени.

Мутные партнеры

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 13 апреля заявил, что США являются противником России, так как Вашингтон делает все возможное, чтобы подорвать позиции Москвы в мире — США и НАТО сознательно подталкивают Киев на конфронтацию с РФ. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 14 апреля сообщил, что угроза терактов на территории российского Крыма сохраняется из-за "деструктивной деятельности США, контролируемого ими блока НАТО".
Разумеется, подобное "сдерживание" Москву не устраивает. И пока "партнеры" не вернутся в объективную реальность, Россия будет жестко и последовательно отстаивать свои национальные интересы.
Как "партнер с расширенными возможностями" альянса, Украина запланировала на 2021 год восемь совместных военных учений вблизи Крыма с участием 11 тысяч иностранных военнослужащих.
Моряки - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.04.2021
Россия
Как корабли проекта "Александрит" усилят Балтийский флот РФ
9 апреля, 15:19
273
Россия отвечает. Действия Вооруженных сил РФ в последние две недели — недоступная альянсу по скорости переброска к западным границам двух армий и трех дивизий ВДВ —это сигнал, прежде всего, Вашингтону и Брюсселю. Американцы насчитали (издалека, с беспилотников) 87 тысяч личного состава, 18 оперативно-тактических комплексов "Искандер-М", 1 100 танков (Т-72Б/Б2/Б3, Т-80БВ/БВМ, Т-90А), 2 600 бронемашин (БТР-82А, БМП-3, "Тигр"), 1 170 единиц ствольной артиллерии ("Мста-Б", "Акация", "Пион"), 400 систем залпового огня — "Град", "Смерч", "Солнцепек".
А пока на российской стороне — даже Конвенция Монтрё, которая значительно ограничивает суммарный тоннаж (не более 45 тысяч тонн) и время пребывания в Черном море (не более трех недель) боевых кораблей нечерноморских стран. Заметим, американские эсминцы Roosevelt и Donald Cook имеют суммарное водоизмещение менее 20 тысяч тонн.
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:05В Ташкенте попрошайки с детьми напали на инспекторов ППС
15:40Глава ГНК Шерзод Кудбиев прокомментировал действия налоговиков в Алмалыке
15:17НАТО хочет сдержать "агрессию" РФ — и снабжает русский "тир" легкими мишенями
14:57Убедительный аргумент: подросток хотел остановить драку и пырнул незнакомца
14:46Французы построят в Узбекистане первую гидроаккумулирующую электростанцию
14:35Россия вложит $60 млн в развитие кадастра и налоговой системы в Узбекистане
14:24Ученые сделали открытие, которое позволит людям общаться с пауками
14:01Мирзиёев оценил ход реконструкции аэропорта Самарканда — какие поручения дал президент
13:35Оркестр под управлением Владимира Спивакова даст концерт в Ташкенте
13:19Правоохранители вернули пассажиру "Афросиаба" забытые в поезде девять тыс. долларов
13:14Внучка экс-президента Узбекистана вышла замуж за блогера Амирана Сардарова
12:28В Андижане откроется филиал Варшавского университета Collegium Humanum
12:20Хакеры, часы и неприличная надпись: метро Ташкента подверглось кибератаке — видео
12:15Откладывай попкорн: в Узбекистане предложили запретить сериалы для сохранения семей
11:42В Японии кошка спасла жизнь человеку и возглавила полицию — видео
11:25Украина и Тайвань неизбежно вернутся в родную гавань
10:52Президент отправился в Самаркандскую область, чтобы увидеть, как живут люди
10:46Зеленский добивает вражескую систему
10:25Узбекистан "добрался" до Скандинавии: республика откроет посольство в Швеции
09:53НАТО превращает Украину в "пороховую бочку": какой ответ подготовила Россия?