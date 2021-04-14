https://uz.sputniknews.ru/20210414/boss-kotoromu-nichto-ne-strashno-chto-predstavlyaet-soboy-rossiyskaya-gibridnaya-submarina-18325820.html

Бесстрашный BOSS: что представляет собой российская гибридная субмарина

Бесстрашный BOSS: что представляет собой российская гибридная субмарина

Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" представило проект погружаемого патрульного корабля "Страж", сочетающего достоинства субмарины и

2021-04-14T15:10+0500

2021-04-14T15:10+0500

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россия

подводная лодка

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Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" представило проект погружаемого патрульного корабля "Страж", сочетающего достоинства субмарины и надводного корабля. Относительно небольшие цена и размеры, выдающиеся технические характеристики, традиционно высокая надежность, возможность размещения на борту широкого спектра ракетно-торпедного вооружения (или научного оборудования) делает BOSS (Border and Offshore Submersible Sentry) привлекательным для многих стран с небольшим оборонным бюджетом.КБ "Рубин" — один из мировых лидеров в проектировании субмарин и ведущее в России конструкторское бюро подводного кораблестроения со 120-летним опытом создания подводных кораблей и аппаратов различных классов (включая гражданскую технику).Внешне BOSS напоминает дизель-электрическую субмарину проекта 613 — конструктивно успешную, одну из самых массовых и продаваемых в мире (тоже разработка "Рубина"). Погружаемый корабль имеет схожие технические характеристики: длина 60-70 метров в зависимости от комплектации, водоизмещение около 1000 тонн, экипаж 42 человека. Может оснащаться управляемыми ракетами, торпедами, беспилотными летательными аппаратами, артиллерийскими установками и маломерными скоростными плавсредствами для досмотровых групп. При выборе оружейных систем, приборов и оборудования специалисты КБ "Рубин" ориентировались на проверенные, серийные образцы современных субмарин, надводных кораблей и самолетов.Вероятными целями нового патрульного "наутилуса" в подводном и надводном положениях могут стать боевые корабли и береговые объекты высокотехнологичного противника, а также менее оснащенные пираты, контрабандисты, браконьеры. Корабль может эффективно использоваться и в качестве разведывательного или научно-исследовательского.Головная боль НАТОДля понимания спектра возможностей и задач нового корабля необходимо вернуться к проекту 613 (по классификации НАТО — Whiskey). Субмарина с простотой и надежностью винтовки-трехлинейки имела водоизмещение 1347 тонн, длину 76 метров, ширину 6,6 метра и могла двигаться со скоростью до 18,5 узла на глубинах до 200 метров. Максимальная дальность в надводном положении — 8500 миль (более 15 тысяч километров). Основное вооружение: шесть торпедных аппаратов калибра 533 миллиметра (четыре носовых и два кормовых), причем торпеды могли оснащаться и ядерными боевыми частями (боекомплект — 12 торпед или 22 мины). Автономность — 30 суток. Экипаж — 52 человека.Проект 613 разрабатывался как торпедный, и все же было построено шесть модифицированных субмарин с ракетным вооружением — за ограждением рубки в двух прочных контейнерах находились крылатые ракеты П-5 дальностью около 300 километров (для стрельбы из надводного положения по береговым целям).В серийном строительстве 613-х широко применялись поточно-секционный метод постройки, автоматическая сварка и рентгенографический контроль сварных швов. Советский флот получал по одной новой субмарине в пять дней. За семь лет (1950-1957) было построено 215 дизель-электрических подлодок среднего водоизмещения, которые могли одинаково эффективно наносить торпедные удары, вести разведку, решать задачи минных постановок, оперативной и позиционной службы в районах дислокации противника. О живучести проекта говорит тот факт, что 613-е служили до конца существования Советского Союза, то есть почти сорок лет (на Черноморском флоте в 1990 году в строю оставалось 18 ходовых субмарин).Многоцелевые подводные лодки проекта 613 массово поставлялись за рубеж (около 40 единиц) — военно-морским силам Болгарии, Кубы, Индонезии, Египта, Сирии, КНДР, Польши. Китаю передали техническую документацию, и более 20 субмарин было построено на заводах в Шанхае и Ханькоу.Разумеется, новый погружной патрульный корабль унаследовал главные качества 613 проекта — прочность, надежность и эффективность. В остальном BOSS — высокотехнологичное детище XXI века, с качественно новыми, более могущественными вооружением, средствами связи, навигации и гидроакустики.ПотенциалКлассическое боевое патрулирование на море — это длительное маневрирование надводных кораблей и подводных лодок в заданном районе, в постоянной готовности к выходу на боевые позиции и нанесению ударов по кораблям или наземным объектам противника. Имеется дипломатическое выражение "демонстрация флага", но сути происходящего это не меняет, патрульный корабль вдали от родных берегов всегда выполняет боевую задачу в постоянной готовности к ракетному, артиллерийскому или торпедному удару. Именно поэтому РФ жестко реагирует на появление американских эсминцев вблизи своих берегов в Черном, Беринговом или Японском морях.В российском ВМФ до недавнего времени патрулированием акваторий занимались сторожевые корабли (СКР), в военно-морских силах НАТО — эскортные эсминцы, фрегаты, корветы и корабли прибрежной зоны. Сложно поставить знак равенства между традиционными надводными кораблями и ныряющим BOSS (для него придется дописывать тактику боевого применения). Особенности эксплуатации нового корабля позволяют утверждать, что в КБ "Рубин" создали гибридную субмарину.Боевое патрулирование в подводном положении позволяет скрытно наблюдать за противником, нарушителями границы или контрабандистами, обеспечивает внезапность удара или реагирования на угрозы. На глубине проще оторваться от превосходящих сил противника, и там никакой шторм не страшен. Надводные характеристики — бонус для экипажа, который может в походе дышать свежим морским воздухом, а не продуктом регенерации (как на классических подводных лодках). Возможности научного изучения шельфа у ныряющего патрульного корабля выше, чем у аналогичного надводного. Кроме того, BOSS может служить относительно недорогим учебным "классом" для подготовки экипажей и береговой инфраструктуры — с прицелом на развитие отдельными странами национальных подводных сил, приобретение опыта и "полноформатных" субмарин.

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https://uz.sputniknews.ru/20210406/raketonosets-3-v-1-kogda-vzletit-rossiyskiy-strateg-novogo-pokoleniya--18170841.html

россия

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подводная лодка