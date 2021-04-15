https://uz.sputniknews.ru/20210415/novyy-trend-moskvichki-uchat-uzbekskie-tantsy-18356385.html

Новый тренд: москвички учат узбекские танцы

Новый тренд: москвички учат узбекские танцы

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В Москве на фестивале восточной культуры "Тюбетейка" выступили сразу два ансамбля узбекского танца, значительная часть участниц

2021-04-15T19:03+0500

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общество

танцы

москва

узбекская культура

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В Москве на фестивале восточной культуры "Тюбетейка" выступили сразу два ансамбля узбекского танца, значительная часть участниц которых - русские. Некоторые из них родом из Узбекистана, но других с республикой ничего не связывает. Профессиональными танцовщицами они не являются. Sputnik Узбекистан выяснял, почему женщины, работающие юристами, финансистами и бухгалтерами, в качестве хобби выбрали занятие узбекскими танцами."Я русская, но моя родина – Ташкент"Популярность узбекской культуры в России стабильно растет год от года, говорит хореограф Виктория Макарихина. К мастер-классам по узбекской кухне и добавились национальные танцы."Я преподаю узбекские танцы в Москве с 2004 года, и в основном ко мне ходили, конечно, девочки из Узбекистана, - рассказывает она. – В последнее время стали интересоваться россиянки, причем из самых разных городов страны. С ними я занимаюсь в режиме онлайн. А Москва сама по себе интернациональная, поэтому в марте этого года и группа набралась такая же: занимаются девочки из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и москвички".Виктория родилась в Ташкенте, училась в узбекском хореографическом училище, работала в Большом театре имени Алишера Навои."Я принимала участие во всех балетах. Больше всего мне нравились национальные постановки – например, балет "Амулет любви", там абсолютно шикарная восточная музыка. А еще люблю "Проделки Майсары" - это узбекская опера, я там танцевала. В узбекских танцах все образы – яркие, и когда я переехала в Москву учиться в МГИК, мне хотелось показать красоту нашего искусства здесь"."Русским ученицам приходится сложнее"В группе хореографа Эльвиры Гайидбаевой все ученицы – русские. "Я сама из Ферганы, много лет была солисткой государственного ансамбля "Бахор" имени Мукаррам Тургунбаевой, а потом переехала в Москву и стала преподавать. Но именно узбекскому танцу стала учить недавно, три года назад. Девочки, которым я преподавала восточный танец, знали, что я из Узбекистана, и попросили показать несколько узбекских движений", - рассказывает преподаватель.Эльвира Гайидбаева решила научить танцовщиц основным движениям рук. В узбекском танце их называют украшающими, потому что они одновременно подчеркивают красоту и лица, и запястий. "Украшающие движения – самые легкие, но они же – самые красивые, - объясняет она. – Ученицам понравилось, они захотели выучить какой-нибудь танец, и мы поставили танец "Нилуфар". Он в ферганском стиле, который появился именно в ансамбле "Бахор". Поэтому и называется наша группа сегодня – коллектив народного танца "Нилуфар"".Первое выступление подготовили за два месяца. "Сначала выступали, конечно, скованно, - рассказывает руководитель коллектива. – Но это понятно: все ученицы – русские, им сложнее. К тому же они не профессиональные танцовщицы, их возраст – от 40 до 60 лет. И у каждой есть своя работа, а танцы - хобби".Сделали косы, чтобы быть похожими на узбечекИ ученицы Виктории Макарихиной, и коллектив Эльвиры Гайидбаевой постоянно участвуют в различных московских концертах и танцевальных конкурсах, где занимают призовые места. Каждое выступление, плавное и легкое на вид, требует серьезной подготовки. "Во-первых, мы, конечно, шили костюмы, - говорит танцовщица ансамбля "Нилуфар" Алла, инженер по специальности. – А во-вторых, каждая деталь имеет значение. Я вот блондинка, брови светлые, перед выходом на сцену окрашиваю их в темный тон, чтобы все выглядело органично".Другая исполнительница танцев Марина показывает накладные иссиня-черные косы. "У нас-то таких нет, - смеется она. – Вот и плели всем ансамблем из полушерсти. Знаете, я финансист, если бы мне кто-то сказал, что я буду заниматься узбекскими танцами, не поверила бы. Я в Зарафшане прожила 15 лет и даже не думала танцевать. А потом, уже в Москве, увидела, как девочки танцуют – и тоже захотелось. В результате два года занимаюсь, каждый месяц обязательно выступаем на сцене, и семья меня очень поддерживает".Однако далеко не всех изучать узбекские танцы мотивировала ностальгия. Юрист Татьяна – коренная москвичка, никаких связей с Узбекистаном в ее жизни нет. "Сначала я просто пошла на хореографию, а потом услышала об узбекском танце, - говорит она. – Мне понравилось, что каждое движение в нем наполнено смыслом – например, имитация сбора винограда. Ну и в узбекском танце очень сложная координация, а это хорошо влияет на осанку".Увлеченность узбекским танцем со стороны людей других национальностей заставляет и узбечек по-новому взглянуть на родное искусство, считает ученица Виктории Макарихиной Камола. "Я из Ташкента, и, конечно, все это очень приятно, - рассуждает она. – В детстве я всегда танцевала, а потом стала мамой четверых детей и мечтала когда-нибудь вернуться к танцам. И вот я вновь танцую, все эти выступления меня вдохновляют. Я счастлива".

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2021

Данара Курманова https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_0:0:1145:1144_100x100_80_0_0_3c3a5754336132271dd7e31922b8f3cb.jpg

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Данара Курманова https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_0:0:1145:1144_100x100_80_0_0_3c3a5754336132271dd7e31922b8f3cb.jpg

танцы, москва, узбекская культура