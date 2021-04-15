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Россия планирует направить в Узбекистан еще 100 специалистов в рамках проекта "Класс!"
Россия планирует направить в Узбекистан еще 100 специалистов в рамках проекта "Класс!"
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Министерство просвещения России планирует направить в Узбекистан еще 100 специалистов в рамках гуманитарного проекта "Класс!".
2021-04-15T17:47+0500
2021-04-15T17:47+0500
общество
учителя
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Министерство просвещения России планирует направить в Узбекистан еще 100 специалистов в рамках гуманитарного проекта "Класс!".Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения по итогам встречи его первого замглавы Дмитрия Глушко с первым замминистра народного образования РУз Усманом Шарифходжаевым.Дмитрий Глушко во время переговоров с Усманом Шарифходжаевым отметил, что за прошедшие месяцы в повышении качества преподавания русского языка в Узбекистане был сделан серьезный рывок.В 2021 году на знание русского языка как иностранного, а также владение профессиональными компетенциями уже были протестированы более 2,5 тысячи узбекских педагогов. Кроме того, представители РФ проводят для зарубежных коллег методические семинары. Российские педагоги, в свою очередь, преподают в школах Узбекистана, разрабатывая сценарии уроков и учебные материалы для занятий.Также в рамках проекта апробируются новая образовательная программа по изучению русского языка как иностранного и разработанные в соответствии с ней учебники. По словам Глушко, коллектив ведущих российских и узбекских авторов планирует окончить работу над всей линейкой учебников к декабрю 2021 года. "Учебники для второклассников будут изданы уже этим летом и с сентября появятся в школах. Уже записаны, транслируются по узбекскому телевидению и выложены на платформе YouTube 18 телеуроков по русскому языку для второклассников. В новом учебном году планируется записать еще 62 таких телеурока для учеников средней школы", — рассказали в Минпросвещения. Кроме того, действующему в Ташкенте филиалу РГПУ имени А. И. Герцена может быть выделено особое финансирование на подготовку будущих преподавателей русского языка как иностранного."Таким образом, уже к 2025 году мы сможем подготовить сто местных кадров, полностью соответствующих лучшим мировым стандартам преподавания русского языка как иностранного", — заявил Глушко.
https://uz.sputniknews.ru/20210211/RF-vydelit-desyatki-millionov-rubley-na-proekt-obucheniya-russkomu-yazyku-v-Uzbekistane-15982809.html
https://uz.sputniknews.ru/20201014/Uzbekistan-i-russkiy-yazyk-15179059.html
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учителя, узбекистан

Россия планирует направить в Узбекистан еще 100 специалистов в рамках проекта "Класс!"

17:47 15.04.2021
207
© CC0 / Unsplash / freestocksУчебники
Учебники - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2021
© CC0 / Unsplash / freestocks
Проект был запущен в Узбекистане осенью 2020 года. За последние месяцы в повышении качества преподавания русского языка в республике был сделан серьезный рывок, считают в российском Минпросвещения.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Министерство просвещения России планирует направить в Узбекистан еще 100 специалистов в рамках гуманитарного проекта "Класс!".
Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения по итогам встречи его первого замглавы Дмитрия Глушко с первым замминистра народного образования РУз Усманом Шарифходжаевым.
"Класс!" (Зўр!)

Совместный проект Минпросвещения России и Министерства народного образования Узбекистана по подготовке учителей русского языка.

Программа была запущена в республике осенью 2020 года.

Операторы — РГПУ имени А. И. Герцена, Международный центр образования "Интердом" имени Е. Д. Стасовой, Научно-исследовательский институт изучения проблем и определения перспектив народного образования имени А. Авлони.

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Дмитрий Глушко во время переговоров с Усманом Шарифходжаевым отметил, что за прошедшие месяцы в повышении качества преподавания русского языка в Узбекистане был сделан серьезный рывок.
На сегодня в республике находятся 98 российских специалистов — 68 учителей русского языка и 30 методистов.
В 2021 году на знание русского языка как иностранного, а также владение профессиональными компетенциями уже были протестированы более 2,5 тысячи узбекских педагогов. Кроме того, представители РФ проводят для зарубежных коллег методические семинары.
Российские педагоги, в свою очередь, преподают в школах Узбекистана, разрабатывая сценарии уроков и учебные материалы для занятий.
Российские учебники по русскому языку - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.02.2021
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Также в рамках проекта апробируются новая образовательная программа по изучению русского языка как иностранного и разработанные в соответствии с ней учебники. По словам Глушко, коллектив ведущих российских и узбекских авторов планирует окончить работу над всей линейкой учебников к декабрю 2021 года.
"Учебники для второклассников будут изданы уже этим летом и с сентября появятся в школах. Уже записаны, транслируются по узбекскому телевидению и выложены на платформе YouTube 18 телеуроков по русскому языку для второклассников. В новом учебном году планируется записать еще 62 таких телеурока для учеников средней школы", — рассказали в Минпросвещения.
Кроме того, действующему в Ташкенте филиалу РГПУ имени А. И. Герцена может быть выделено особое финансирование на подготовку будущих преподавателей русского языка как иностранного.
"Таким образом, уже к 2025 году мы сможем подготовить сто местных кадров, полностью соответствующих лучшим мировым стандартам преподавания русского языка как иностранного", — заявил Глушко.
Узбекско-русский разговорник - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2020
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Узбекистан и русский язык
14 октября 2020, 10:27
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