https://uz.sputniknews.ru/20210415/rossiya-vlojit-60-mln-razvitie-kadastra-i-nalogovoy-sistemy-v-uzbekistane-18347984.html

Россия вложит $60 млн в развитие кадастра и налоговой системы в Узбекистане

Россия вложит $60 млн в развитие кадастра и налоговой системы в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Власти Узбекистана привлекли техническую помощь из России на сумму около 60 миллионов долларов на развитие систем налогового

2021-04-15T14:35+0500

2021-04-15T14:35+0500

2021-04-15T14:38+0500

экономика

министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана

кадастр

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Власти Узбекистана привлекли техническую помощь из России на сумму около 60 миллионов долларов на развитие систем налогового администрирования и государственной кадастровой оценки, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики.Минфин РУз ранее сообщил, что ведомство подписало два соглашения о привлечении республикой безвозмездной технической помощи из РФ — по созданию системы государственной кадастровой оценки и развитию системы налогового администрирования.Документы были подписаны по итогам встречи в Ташкенте вице-премьеров Узбекистана и РФ Сардора Умурзакова и Алексея Оверчука.В ходе диалога стороны также рассмотрели возможности организации взаимных стажировок для специалистов России и Узбекистана с целью обмена опытом в сферах налогового и таможенного администрирования, кадастра, а также в вопросах, связанных с процессом вступления во Всемирную торговую организацию.Также были затронуты вопросы деятельности "проектного офиса", созданного между МИВТ и Министерством промышленности и торговли РФ по дальнейшему углублению промышленной кооперации и расширению инвестиционного сотрудничества.Россия остается одним из крупнейших инвестиционных партнеров Узбекистана: вложения российских компаний в узбекскую экономику к настоящему времени составили более 10 миллиардов долларов. На сегодня на стадии практической реализации находятся 104 проекта на сумму 5,8 миллиарда долларов. РФ по итогам 2020 года заняла второе место среди основных партнеров Узбекистана с долей 15,5 процента в его общем внешнеторговом обороте, уступая только Китаю (17,7 процента). По данным узбекской стороны, товарооборот между двумя странами в прошлом году из-за пандемии коронавируса снизился на 15,4 процента по сравнению с 2019-м, до 5,641 миллиарда долларов.

https://uz.sputniknews.ru/20210204/Kak-prodvigaetsya-nalogovaya-reforma-v-Uzbekistane-15936242.html

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министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана, кадастр, узбекистан