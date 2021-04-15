Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210415/trudovye-migranty-za-tri-mesyatsa-pereveli-v-uzbekistan-142-mlrd-dollarov-18356665.html
Трудовые мигранты за три месяца перевели в Узбекистан 1,42 млрд долларов
Трудовые мигранты за три месяца перевели в Узбекистан 1,42 млрд долларов
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Объем поступивших в республику трансграничных переводов в январе-марте 2021 года составил 1,42 млрд долларов, сообщает Центральный
2021-04-15T19:00+0500
2021-04-15T19:01+0500
экономика
трудовые мигранты
денежные переводы
цб
центральный банк республики узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/sharing/article/rus/18356665.jpg?1618495317
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Объем поступивших в республику трансграничных переводов в январе-марте 2021 года составил 1,42 млрд долларов, сообщает Центральный банк Узбекистана.По данным регулятора, это на 336 миллионов долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост составил 31 процент. Ранее ЦБ сообщал, что в 2020 году объем трансграничных переводов в республику вырос на 0,3 процента. Трудовые мигранты из Узбекистана отправили на родину 6,03 миллиарда долларов. По сравнению с 2019 годом это больше всего на 17 миллионов.При этом на 15 процентов, или на 157 миллионов долларов, увеличился и объем денежных переводов за рубеж из Узбекистана. В прошлом году он составил 1,20 миллиарда.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
трудовые мигранты, денежные переводы, цб, центральный банк республики узбекистан

Трудовые мигранты за три месяца перевели в Узбекистан 1,42 млрд долларов

19:00 15.04.2021 (обновлено: 19:01 15.04.2021)
84
Узбекистанцы в этом году перевели на родину 1,42 миллиарда долларов, а отправили за рубеж - 353 миллиона. Положительное сальдо трансграничных переводов достигло таким образом 1,06 миллиарда долларов.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Объем поступивших в республику трансграничных переводов в январе-марте 2021 года составил 1,42 млрд долларов, сообщает Центральный банк Узбекистана.
По данным регулятора, это на 336 миллионов долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост составил 31 процент.

“Объем отправленных денежных средств за рубеж достиг 353 миллионов долларов. Таким образом, положительное сальдо по трансграничным переводам сложилось на уровне 1,06 миллиарда долларов”, - говорится в заявлении.

© Инфографика ЦБ РУзОбъем трансграничных переводов в январе-марте 2021 года
Объем трансграничных переводов в январе-марте 2021 года - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2021
Объем трансграничных переводов в январе-марте 2021 года
© Инфографика ЦБ РУз
Ранее ЦБ сообщал, что в 2020 году объем трансграничных переводов в республику вырос на 0,3 процента. Трудовые мигранты из Узбекистана отправили на родину 6,03 миллиарда долларов. По сравнению с 2019 годом это больше всего на 17 миллионов.
При этом на 15 процентов, или на 157 миллионов долларов, увеличился и объем денежных переводов за рубеж из Узбекистана. В прошлом году он составил 1,20 миллиарда.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:18Уроки доброты: школьников Ташкента научат ответственно относиться к животным
19:03Новый тренд: москвички учат узбекские танцы
19:00Трудовые мигранты за три месяца перевели в Узбекистан 1,42 млрд долларов
18:31Около 70 млрд сумов пойдут на развитие виноградарства в Узбекистане
17:54Forbes: впервые с XIX века ЦА принадлежит сама себе, а "драйвер" — Узбекистан
17:53Минздрав назвали самым коррумпированным ведомством
17:47Россия планирует направить в Узбекистан еще 100 специалистов в рамках проекта "Класс!"
17:45Европейский рынок ближе: возможности и требования GSP+ для Узбекистана
17:10"Ахангаранцемент" к строительному буму готов, или Железобетонное будущее Узбекистана
16:51Правильное начало дня в Рамазан: азербайджанцы поделились своим меню на сахарлик
16:45Узбекский лидер поздравил всех мусульман с началом Рамазана
16:05В Ташкенте попрошайки с детьми напали на инспекторов ППС
15:40Глава ГНК Шерзод Кудбиев прокомментировал действия налоговиков в Алмалыке
15:17НАТО хочет сдержать "агрессию" РФ — и снабжает русский "тир" легкими мишенями
14:57Убедительный аргумент: подросток хотел остановить драку и пырнул незнакомца
14:46Французы построят в Узбекистане первую гидроаккумулирующую электростанцию
14:35Россия вложит $60 млн в развитие кадастра и налоговой системы в Узбекистане
14:24Ученые сделали открытие, которое позволит людям общаться с пауками
14:01Мирзиёев оценил ход реконструкции аэропорта Самарканда — какие поручения дал президент
13:35Оркестр под управлением Владимира Спивакова даст концерт в Ташкенте