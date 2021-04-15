https://uz.sputniknews.ru/20210415/trudovye-migranty-za-tri-mesyatsa-pereveli-v-uzbekistan-142-mlrd-dollarov-18356665.html

Трудовые мигранты за три месяца перевели в Узбекистан 1,42 млрд долларов

Трудовые мигранты за три месяца перевели в Узбекистан 1,42 млрд долларов

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Объем поступивших в республику трансграничных переводов в январе-марте 2021 года составил 1,42 млрд долларов, сообщает Центральный

2021-04-15T19:00+0500

2021-04-15T19:00+0500

2021-04-15T19:01+0500

экономика

трудовые мигранты

денежные переводы

цб

центральный банк республики узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Объем поступивших в республику трансграничных переводов в январе-марте 2021 года составил 1,42 млрд долларов, сообщает Центральный банк Узбекистана.По данным регулятора, это на 336 миллионов долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост составил 31 процент. Ранее ЦБ сообщал, что в 2020 году объем трансграничных переводов в республику вырос на 0,3 процента. Трудовые мигранты из Узбекистана отправили на родину 6,03 миллиарда долларов. По сравнению с 2019 годом это больше всего на 17 миллионов.При этом на 15 процентов, или на 157 миллионов долларов, увеличился и объем денежных переводов за рубеж из Узбекистана. В прошлом году он составил 1,20 миллиарда.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

трудовые мигранты, денежные переводы, цб, центральный банк республики узбекистан