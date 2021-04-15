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Трудовые мигранты за три месяца перевели в Узбекистан 1,42 млрд долларов
Трудовые мигранты за три месяца перевели в Узбекистан 1,42 млрд долларов
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Объем поступивших в республику трансграничных переводов в январе-марте 2021 года составил 1,42 млрд долларов, сообщает Центральный
2021-04-15T19:00+0500
2021-04-15T19:00+0500
2021-04-15T19:01+0500
экономика
трудовые мигранты
денежные переводы
цб
центральный банк республики узбекистан
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Объем поступивших в республику трансграничных переводов в январе-марте 2021 года составил 1,42 млрд долларов, сообщает Центральный банк Узбекистана.По данным регулятора, это на 336 миллионов долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост составил 31 процент. Ранее ЦБ сообщал, что в 2020 году объем трансграничных переводов в республику вырос на 0,3 процента. Трудовые мигранты из Узбекистана отправили на родину 6,03 миллиарда долларов. По сравнению с 2019 годом это больше всего на 17 миллионов.При этом на 15 процентов, или на 157 миллионов долларов, увеличился и объем денежных переводов за рубеж из Узбекистана. В прошлом году он составил 1,20 миллиарда.
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трудовые мигранты, денежные переводы, цб, центральный банк республики узбекистан
Трудовые мигранты за три месяца перевели в Узбекистан 1,42 млрд долларов
19:00 15.04.2021 (обновлено: 19:01 15.04.2021)
Узбекистанцы в этом году перевели на родину 1,42 миллиарда долларов, а отправили за рубеж - 353 миллиона. Положительное сальдо трансграничных переводов достигло таким образом 1,06 миллиарда долларов.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik.
Объем поступивших в республику трансграничных переводов в январе-марте 2021 года составил 1,42 млрд долларов, сообщает
Центральный банк Узбекистана.
По данным регулятора, это на 336 миллионов долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост составил 31 процент.
“Объем отправленных денежных средств за рубеж достиг 353 миллионов долларов. Таким образом, положительное сальдо по трансграничным переводам сложилось на уровне 1,06 миллиарда долларов”, - говорится в заявлении.
Ранее ЦБ сообщал
, что в 2020 году объем трансграничных переводов в республику вырос на 0,3 процента. Трудовые мигранты из Узбекистана отправили на родину 6,03 миллиарда долларов. По сравнению с 2019 годом это больше всего на 17 миллионов.
При этом на 15 процентов, или на 157 миллионов долларов, увеличился и объем денежных переводов за рубеж из Узбекистана. В прошлом году он составил 1,20 миллиарда.