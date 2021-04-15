Узбекский лидер поздравил всех мусульман с началом Рамазана

В планах — возведение большой мечети с четырьмя симметричными минаретами и террасы. К комплексу будет вести широкая аллея. Намечено создать все необходимые условия для паломников: построить семь отелей, три автостоянки, автовокзал, супермаркет и рынок. В дальнейшем в округе появятся рестораны, магазины ремесленнических изделий, бани, помещения для омовения и скотобойня.

Строящийся комплекс образует единый ансамбль с созданными в 2019 году по инициативе Шавката Мирзиёева Международным научно-исследовательским центром Имама Бухари и Научной школой хадиса.