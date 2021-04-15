Политика
Узбекский лидер поздравил всех мусульман с началом Рамазана
16:45 15.04.2021 (обновлено: 17:07 15.04.2021)
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Шавкат Мирзиёев в четверг посетил в Самарканде место, где начато строительство нового мемориального комплекса Имама Бухари. Там он встретился с представителями старшего поколения и интеллигенции.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил всех мусульман с началом священного месяца Рамазан, сообщает пресс-служба главы государства.
Мирзиёев в четверг прилетел в Самаркандскую область с обширными планами. Ранее он оценил ход реконструкции международного аэропорта Самарканда, который планируется сдать в эксплуатацию уже этой осенью.
После этого узбекский лидер посетил место, где началось строительство нового мемориального комплекса Имама Бухари. Президент встретился там с представителями старшего поколения и интеллигенции.
Новый мемориальный комплекс Имама Бухари
В планах — возведение большой мечети с четырьмя симметричными минаретами и террасы. К комплексу будет вести широкая аллея. Намечено создать все необходимые условия для паломников: построить семь отелей, три автостоянки, автовокзал, супермаркет и рынок. В дальнейшем в округе появятся рестораны, магазины ремесленнических изделий, бани, помещения для омовения и скотобойня.
Строящийся комплекс образует единый ансамбль с созданными в 2019 году по инициативе Шавката Мирзиёева Международным научно-исследовательским центром Имама Бухари и Научной школой хадиса.
По данным пресс-службы, президент поздравил всех мусульман с началом Рамазана. Это время исполнения добрых намерений, отметил он.
"Приступая к строительству комплекса именно в этот месяц, мы верим, что это дарует нам добрую надежду и утешение. Цель наших усилий в этом направлении — выразить через науку нашу приверженность исламу и уважение к нашим ученым предкам. Быть достойными предков — наш большой долг", — заявил узбекский лидер.
В беседе было отмечено, что в прошлый Рамазан верующие проводили религиозные службы дома — из-за ситуации с COVID-19. В этом же году мечети открыты, в них совершаются молитвы, разумеется, с соблюдением мер безопасности. Неравнодушные жители страны помогают пожилым, инвалидам, нуждающимся. Такая забота особенно важна в условиях переживаемого всем миром кризиса, подчеркнул президент.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился в Самарканде с представителями старшего поколения и интеллигенции
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился в Самарканде с представителями старшего поколения и интеллигенции
"Наша священная религия учит нас быть человечными, жить, ценя мир и спокойствие, проявлять сострадание. С таким пониманием и видением мы способны укрепить мир, дружбу и согласие в каждой семье и махалле, во всем нашем обществе", — сказал Шавкат Мирзиёев.
Если будут мир и здоровье, придет и все остальное, добавил он.