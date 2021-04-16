https://uz.sputniknews.ru/20210416/18378102.html

Матвиенко призвала СНГ готовиться к восстановлению миграционных потоков вопреки пандемии

Матвиенко призвала СНГ готовиться к восстановлению миграционных потоков вопреки пандемии

В Санкт-Петербурге состоялось 52 пленарное заседание Межпарламентской ассамблее СНГ. Ключевой темой встречи стала ситуация на рынке труда. По словам спикера

2021-04-16T19:35+0500

2021-04-16T19:35+0500

2021-04-16T19:36+0500

видео

валентина матвиенко

мигранты

совет федерации

снг

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В Санкт-Петербурге состоялось 52 пленарное заседание Межпарламентской ассамблее СНГ. Ключевой темой встречи стала ситуация на рынке труда. По словам спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, необходимо готовиться к восстановлению миграционного потока с учетом всех особенностей и реалий пандемии коронавируса. Полная изоляция в таких условиях не помогает в борьбе с коронавирусом, но при этом пагубно сказывается на росте экономик государств СНГ.Глава Верхней палаты парламента подчеркнула, что Россия сделает все от нее возможное, чтобы оставаться доброжелательной страной для всех, кто хочет здесь жить, работать или учиться. Подробнее о мерах по поддержке иностранных работников в условиях глобального локдауна смотрите в нашем видео.

https://uz.sputniknews.ru/20210413/glavy-sf-i-senata-oliy-majlisa-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve-v-sfere-migratsii-18314811.html

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валентина матвиенко, мигранты, совет федерации, снг