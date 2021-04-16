https://uz.sputniknews.ru/20210416/dialog-es--tsentralnaya-aziya-mogut-rasshirit-za-schet-afganistana-18360607.html

Диалог "ЕС — Центральная Азия" могут расширить за счет Афганистана

Диалог "ЕС — Центральная Азия" могут расширить за счет Афганистана

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Диалог "Европейский союз — Центральная Азия" может быть расширен за счет Афганистана, сообщает Министерство иностранных Узбекистана.

2021-04-16T09:17+0500

2021-04-16T09:17+0500

2021-04-16T09:21+0500

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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Диалог "Европейский союз — Центральная Азия" может быть расширен за счет Афганистана, сообщает Министерство иностранных Узбекистана.По данным пресс-службы, в четверг спецпредставитель президента РУз по Афганистану Исматулла Иргашев принял участие в видеоконференции спецпредставителей Евросоюза и стран Центральной Азии по ИРА. Стороны обменялись мнениями о приоритетных направлениях оказания афганскому государству международного содействия, особенно в условиях пандемии.Участники встречи обсудили международные усилия по мирному разрешению афганского кризиса, активному вовлечению Афганистана в региональную интеграцию, экономическому восстановлению этой страны и реализации на ее территории различных инфраструктурных проектов, отметили в ведомстве."Стороны отметили ключевую значимость соблюдения принципа руководящей роли афганского народа в продвижении мирного политического процесса в стране, а также успешном продолжении прямых межафганских переговоров", — добавили в МИД Узбекистана.Ранее сообщалось, что Узбекистан получил официальное приглашение на Стамбульскую конференцию по мирному процессу в Афганистане, которая пройдет с 24 апреля по 4 мая. Мероприятие организуют ООН, Турция и Катар.

https://uz.sputniknews.ru/20200924/Uzbekistan-krovno-zainteresovan-v-reshenii-afganskoy-problemy--Mendkovich-15041832.html

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