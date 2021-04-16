https://uz.sputniknews.ru/20210416/gnk-razobralsya-v-pozornom-intsidente-s-nalogovikami-v-almalyke--itogi-proverki-18363363.html

ГНК разобрался в "позорном" инциденте с налоговиками в Алмалыке — итоги проверки

ГНК разобрался в "позорном" инциденте с налоговиками в Алмалыке — итоги проверки

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Государственный налоговый комитет Узбекистана отчитался об итогах оперативной служебной проверки, проведенной после инцидента в

2021-04-16T11:40+0500

2021-04-16T11:40+0500

2021-04-16T12:03+0500

общество

алмалык

государственный налоговый комитет

увольнение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/10/18364745_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_d4716d4496e0da964c7f61326c0e58c3.jpg

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Государственный налоговый комитет Узбекистана отчитался об итогах оперативной служебной проверки, проведенной после инцидента в Алмалыке.В соцсетях ранее появилось видео, где несколько мужчин на улице пытаются насильно отобрать у женщин сумки. При этом слышны крики, детский плач, нецензурная брань. Впоследствии выяснилось, что эти мужчины — сотрудники городской налоговой инспекции, женщины — торговки на рынке, а в их сумках — товар (заколки, резинки и другие аксессуары). Председатель ГНК Узбекистана Шерзод Кудбиев назвал эту ситуацию "позорной" и пообещал лично разобраться в случившемся.Начальнику налогового управления Ташкентской области и начальнику инспекции Алмалыка объявили выговор.Женщинам, пострадавшим от действий налоговиков, выделили места в торговом центре, где они смогут работать на законных основаниях. Кроме того — им оказали помощь в получении кредита.

алмалык

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

алмалык, государственный налоговый комитет, увольнение