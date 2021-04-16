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ГНК разобрался в "позорном" инциденте с налоговиками в Алмалыке — итоги проверки
ГНК разобрался в "позорном" инциденте с налоговиками в Алмалыке — итоги проверки
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Государственный налоговый комитет Узбекистана отчитался об итогах оперативной служебной проверки, проведенной после инцидента в
2021-04-16T11:40+0500
2021-04-16T11:40+0500
2021-04-16T12:03+0500
общество
алмалык
государственный налоговый комитет
увольнение
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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Государственный налоговый комитет Узбекистана отчитался об итогах оперативной служебной проверки, проведенной после инцидента в Алмалыке.В соцсетях ранее появилось видео, где несколько мужчин на улице пытаются насильно отобрать у женщин сумки. При этом слышны крики, детский плач, нецензурная брань. Впоследствии выяснилось, что эти мужчины — сотрудники городской налоговой инспекции, женщины — торговки на рынке, а в их сумках — товар (заколки, резинки и другие аксессуары). Председатель ГНК Узбекистана Шерзод Кудбиев назвал эту ситуацию "позорной" и пообещал лично разобраться в случившемся.Начальнику налогового управления Ташкентской области и начальнику инспекции Алмалыка объявили выговор.Женщинам, пострадавшим от действий налоговиков, выделили места в торговом центре, где они смогут работать на законных основаниях. Кроме того — им оказали помощь в получении кредита.
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алмалык, государственный налоговый комитет, увольнение
ГНК разобрался в "позорном" инциденте с налоговиками в Алмалыке — итоги проверки
11:40 16.04.2021 (обновлено: 12:03 16.04.2021)
Ситуация попала на видео, председатель ГНК Узбекистана Шерзод Кудбиев пообещал лично в ней разобраться.
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Государственный налоговый комитет Узбекистана отчитался об итогах оперативной служебной проверки, проведенной после инцидента в Алмалыке.
В соцсетях ранее появилось видео, где несколько мужчин на улице пытаются насильно отобрать у женщин сумки. При этом слышны крики, детский плач, нецензурная брань. Впоследствии выяснилось, что эти мужчины — сотрудники городской налоговой инспекции, женщины — торговки на рынке, а в их сумках — товар (заколки, резинки и другие аксессуары).
Председатель ГНК Узбекистана Шерзод Кудбиев назвал эту ситуацию "позорной" и пообещал лично разобраться в случившемся
.
"<...> уволены и лишены всех званий 11 сотрудников налоговой инспекции Алмалыка, в том числе трое сотрудников, непосредственно принимавших участие в инциденте", — говорится в публикации
на Telegram-канале.
Начальнику налогового управления Ташкентской области и начальнику инспекции Алмалыка объявили выговор.
Женщинам, пострадавшим от действий налоговиков, выделили места в торговом центре, где они смогут работать на законных основаниях. Кроме того — им оказали помощь в получении кредита.