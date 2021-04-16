https://uz.sputniknews.ru/20210416/mirziyoev-rasskazal-kak-razvit-potentsial-samarkandskoy-oblasti-18373620.html

Мирзиёев рассказал, как развить потенциал Самаркандской области

Мирзиёев рассказал, как развить потенциал Самаркандской области

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назвал пять направлений, работы по которым позволит задействовать неиспользованный потенциал

2021-04-16T17:12+0500

2021-04-16T17:12+0500

2021-04-16T17:16+0500

экономика

поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану

самаркандская область

самарканд

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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назвал пять направлений, работы по которым позволит задействовать неиспользованный потенциал региона. Как рассказали в пресс-службе, в 2021-2022 годах в области планируется реализовать 1 279 инвестиционных проектов примерно на 30,42 триллиона сумов в промышленности, сфере услуг и сельском хозяйстве."Будет освоено 1,8 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций, что позволит создать 26 тысяч постоянных рабочих мест", — отмечается в публикации.Так, в энергетическом секторе намечено реализовать восемь крупных проектов на 974 миллиона долларов и ввести генерирующие мощности на шесть миллиардов киловатт-часов в год — это позволит сэкономить 1,8 миллиарда кубов газа. Президент также поставил задачу внедрить режим свободной экономической зоны на всей территории Ургутского района и организовать филиалы этой СЭЗ в остальных районах области. На базе СЭЗ "Ургут" будет создана холдинговая компания. Кроме того, президент поручил разбить сады и виноградники общей площадью восемь тысяч гектаров в Кушрабатском, Иштиханском и Ургутском районах. Благодаря этому работу получат более четырех тысяч человек. В животноводстве, по мнению президента, может быть создано еще четыре тысячи рабочих мест, в производстве шелка и продукции из него — 12 тысяч.

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https://uz.sputniknews.ru/20210416/samarkand-rasshiritsya-na-305-tysyachi-gektarov--kakie-rayony-poyavyatsya-18367700.html

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поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану, самаркандская область, самарканд