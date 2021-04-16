https://uz.sputniknews.ru/20210416/nazvana-summa-perevodov-uzbekskix-migrantov-iz-rf-v-iv-kvartale-2020-go-18370352.html

Названа сумма переводов узбекских мигрантов из РФ в IV квартале 2020-го

Названа сумма переводов узбекских мигрантов из РФ в IV квартале 2020-го

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Узбекские мигранты в четвертом квартале 2020 года отправили из России на родину 913 миллионов долларов, что на четыре процента ниже

2021-04-16T15:46+0500

2021-04-16T15:46+0500

2021-04-16T15:46+0500

россия

денежные переводы

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/10/18371149_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_978653df8237d2494a87ec13ed35939f.jpg

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Узбекские мигранты в четвертом квартале 2020 года отправили из России на родину 913 миллионов долларов, что на четыре процента ниже по сравнению с предшествующим кварталом. Расчеты на основе данных Банка России провело РИА Новости.В целом денежные переводы трудовых мигрантов в страны исхода сократились в указанный период на 9,6 процента.Переводы в Казахстан снизились на десять процентов, до 34,3 миллиона долларов.В Центробанке Узбекистана ранее рассказали, что в январе-марте 2021 года в республику поступило 1,42 миллиарда долларов трансграничных переводов, что на 31 процент (336 миллионов долларов) больше, чем за аналогичный период 2020-го.При этом за границу было отправлено 353 миллиона миллиона долларов.

россия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

денежные переводы, узбекистан