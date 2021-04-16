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Названа сумма переводов узбекских мигрантов из РФ в IV квартале 2020-го
Названа сумма переводов узбекских мигрантов из РФ в IV квартале 2020-го
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Узбекские мигранты в четвертом квартале 2020 года отправили из России на родину 913 миллионов долларов, что на четыре процента ниже
2021-04-16T15:46+0500
2021-04-16T15:46+0500
россия
денежные переводы
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Узбекские мигранты в четвертом квартале 2020 года отправили из России на родину 913 миллионов долларов, что на четыре процента ниже по сравнению с предшествующим кварталом. Расчеты на основе данных Банка России провело РИА Новости.В целом денежные переводы трудовых мигрантов в страны исхода сократились в указанный период на 9,6 процента.Переводы в Казахстан снизились на десять процентов, до 34,3 миллиона долларов.В Центробанке Узбекистана ранее рассказали, что в январе-марте 2021 года в республику поступило 1,42 миллиарда долларов трансграничных переводов, что на 31 процент (336 миллионов долларов) больше, чем за аналогичный период 2020-го.При этом за границу было отправлено 353 миллиона миллиона долларов.
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денежные переводы, узбекистан

Названа сумма переводов узбекских мигрантов из РФ в IV квартале 2020-го

15:46 16.04.2021
270
© CC0 / Unsplash / Giorgio TrovatoДоллары
Доллары - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.04.2021
© CC0 / Unsplash / Giorgio Trovato
В целом денежные переводы трудовых мигрантов из России в страны исхода сократились в октябре-декабре на 9,6 процента.
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Узбекские мигранты в четвертом квартале 2020 года отправили из России на родину 913 миллионов долларов, что на четыре процента ниже по сравнению с предшествующим кварталом. Расчеты на основе данных Банка России провело РИА Новости.
В целом денежные переводы трудовых мигрантов в страны исхода сократились в указанный период на 9,6 процента.
Сильнее всего — на 25 процентов — снизились переводы в Туркменистан (до 0,3 миллиона долларов), Таджикистан (минус 23,7 процента, до 348,1 миллиона долларов), Кыргызстан (минус 20,2 процента, до 379,5 миллиона долларов).
Переводы в Казахстан снизились на десять процентов, до 34,3 миллиона долларов.
В Центробанке Узбекистана ранее рассказали, что в январе-марте 2021 года в республику поступило 1,42 миллиарда долларов трансграничных переводов, что на 31 процент (336 миллионов долларов) больше, чем за аналогичный период 2020-го.
При этом за границу было отправлено 353 миллиона миллиона долларов.
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