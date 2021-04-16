https://uz.sputniknews.ru/20210416/nujdayuschimsya-semyam-iz-chetyrex-oblastey-uzbekistana-pomogut-dengami-18373867.html
Нуждающимся семьям из четырех областей Узбекистана помогут деньгами
Нуждающимся семьям из четырех областей Узбекистана помогут деньгами
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Нуждающимся семьям из четырех областей Узбекистана окажут финансовую помощь, сообщили в пресс-службе "Юксалиш".
2021-04-16T16:57+0500
2021-04-16T16:57+0500
2021-04-16T17:01+0500
общество
социальная защита
социальная поддержка
общенациональное движение "юксалиш"
семья
помощь
деньги
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/10/18373833_0:120:2304:1416_1920x0_80_0_0_2bf3ae5a9add0b4011668751ae39fa7f.jpg
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Нуждающимся семьям из четырех областей Узбекистана окажут финансовую помощь, сообщили в пресс-службе "Юксалиш".Общенациональное движение "Юксалиш" в партнерстве с Республиканским центром социально-экономического развития "Сабр" и Республиканским социально-информационным центром Istiqbolli avlod при финансовой поддержке Европейского союза запускают "Программу по смягчению последствий пандемии COVID-19 на гражданское общество Узбекистана". Ее стоимость оценивается в 1 миллион евро.Проект реализуют в рамках программы поддержки Европейского союза "Содействие институтам гражданского общества на реагирование последствиям пандемии COVID-19 в Узбекистане", которая направлена на устранение гуманитарных, медицинских, социальных и экономических последствий кризиса. Проект направлен как на краткосрочные потребности населения, так и на долгосрочное развитие системы социальной защиты со стороны государственных и негосударственных организаций. В частности, в течение 18 месяцев будет оказано содействие нуждающимся слоям населения в отдаленных сельских районах Андижанской, Самаркандской, Ташкентской и Кашкадарьинской областей. Проект будет реализован тремя ННО и направлен на: В Узбекистане с 1 апреля вступили в силу новые правила выявления малообеспеченных семей через информационную систему "Единый реестр социальной защиты", а также назначения и выплаты им социальных пособий и материальной помощи.
https://uz.sputniknews.ru/20210313/vlasti-uzbekistana-pomogut-nuzhdayuscheysya-v-dengakh-molodezhi-17731166.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/10/18373833_128:0:2176:1536_1920x0_80_0_0_dd2b8af2b45b53cb538d69e499b72c34.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
социальная защита, социальная поддержка, общенациональное движение "юксалиш", семья, помощь, деньги, узбекистан
Нуждающимся семьям из четырех областей Узбекистана помогут деньгами
16:57 16.04.2021 (обновлено: 17:01 16.04.2021)
Средства предоставят в виде матпомощи, грантов на стартапы, оснащение медучреждений, а также повышение квалификации работников социальных служб.
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Нуждающимся семьям из четырех областей Узбекистана окажут финансовую помощь, сообщили в пресс-службе "Юксалиш".
Общенациональное движение "Юксалиш" в партнерстве с Республиканским центром социально-экономического развития "Сабр" и Республиканским социально-информационным центром Istiqbolli avlod при финансовой поддержке Европейского союза запускают "Программу по смягчению последствий пандемии COVID-19 на гражданское общество Узбекистана".
Ее стоимость оценивается в 1 миллион евро.
Проект реализуют в рамках программы поддержки Европейского союза "Содействие институтам гражданского общества на реагирование последствиям пандемии COVID-19 в Узбекистане", которая направлена на устранение гуманитарных, медицинских, социальных и экономических последствий кризиса.
Уязвимые группы населения стали еще более уязвимыми. Кроме того, рост числа возвращающихся трудовых мигрантов увеличивает нагрузку на государственную систему социальной защиты и здравоохранения.
Проект направлен как на краткосрочные потребности населения, так и на долгосрочное развитие системы социальной защиты со стороны государственных и негосударственных организаций.
В частности, в течение 18 месяцев будет оказано содействие нуждающимся слоям населения в отдаленных сельских районах Андижанской, Самаркандской, Ташкентской и Кашкадарьинской областей.
Проект будет реализован тремя ННО и направлен на:
выделение финансовой помощи 350 семьям по 3,5 миллиона сумов каждой семье (1,3 миллиарда сумов);
выделение грантов для 185 стартап-проектов (3 миллардов сумов);
оснащение 12 медицинских учреждений (1,5 миллиарда сумов);
финансовое содействие 400 трудящимся мигрантам (800 миллионов сумов);
улучшение социальной инфраструктуры в 12 отдаленных сельских районах;
организация тренингов по вовлечению в предпринимательскую деятельность 2 тысяч граждан, включенных в "Темир", "Аёллар" и "Ёшлар" дафтари;
повышение квалификации 900 представителей Народных приемных, системы махалли, инспекторов профилактики.
В Узбекистане с 1 апреля вступили в силу новые правила выявления малообеспеченных семей через информационную систему "Единый реестр социальной защиты", а также назначения и выплаты им социальных пособий и материальной помощи.