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Нуждающимся семьям из четырех областей Узбекистана помогут деньгами
Нуждающимся семьям из четырех областей Узбекистана помогут деньгами
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Нуждающимся семьям из четырех областей Узбекистана окажут финансовую помощь, сообщили в пресс-службе "Юксалиш".
2021-04-16T16:57+0500
2021-04-16T17:01+0500
общество
социальная защита
социальная поддержка
общенациональное движение "юксалиш"
семья
помощь
деньги
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Нуждающимся семьям из четырех областей Узбекистана окажут финансовую помощь, сообщили в пресс-службе "Юксалиш".Общенациональное движение "Юксалиш" в партнерстве с Республиканским центром социально-экономического развития "Сабр" и Республиканским социально-информационным центром Istiqbolli avlod при финансовой поддержке Европейского союза запускают "Программу по смягчению последствий пандемии COVID-19 на гражданское общество Узбекистана". Ее стоимость оценивается в 1 миллион евро.Проект реализуют в рамках программы поддержки Европейского союза "Содействие институтам гражданского общества на реагирование последствиям пандемии COVID-19 в Узбекистане", которая направлена на устранение гуманитарных, медицинских, социальных и экономических последствий кризиса. Проект направлен как на краткосрочные потребности населения, так и на долгосрочное развитие системы социальной защиты со стороны государственных и негосударственных организаций. В частности, в течение 18 месяцев будет оказано содействие нуждающимся слоям населения в отдаленных сельских районах Андижанской, Самаркандской, Ташкентской и Кашкадарьинской областей. Проект будет реализован тремя ННО и направлен на: В Узбекистане с 1 апреля вступили в силу новые правила выявления малообеспеченных семей через информационную систему "Единый реестр социальной защиты", а также назначения и выплаты им социальных пособий и материальной помощи.
https://uz.sputniknews.ru/20210313/vlasti-uzbekistana-pomogut-nuzhdayuscheysya-v-dengakh-molodezhi-17731166.html
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социальная защита, социальная поддержка, общенациональное движение "юксалиш", семья, помощь, деньги, узбекистан

Нуждающимся семьям из четырех областей Узбекистана помогут деньгами

16:57 16.04.2021 (обновлено: 17:01 16.04.2021)
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© СС0 / Unsplash / Juliane LiebermannСемья, иллюстративное фото
Семья, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.04.2021
© СС0 / Unsplash / Juliane Liebermann
Средства предоставят в виде матпомощи, грантов на стартапы, оснащение медучреждений, а также повышение квалификации работников социальных служб.
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Нуждающимся семьям из четырех областей Узбекистана окажут финансовую помощь, сообщили в пресс-службе "Юксалиш".
Общенациональное движение "Юксалиш" в партнерстве с Республиканским центром социально-экономического развития "Сабр" и Республиканским социально-информационным центром Istiqbolli avlod при финансовой поддержке Европейского союза запускают "Программу по смягчению последствий пандемии COVID-19 на гражданское общество Узбекистана".
Ее стоимость оценивается в 1 миллион евро.
Кошелек с деньгами - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.03.2021
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Проект реализуют в рамках программы поддержки Европейского союза "Содействие институтам гражданского общества на реагирование последствиям пандемии COVID-19 в Узбекистане", которая направлена на устранение гуманитарных, медицинских, социальных и экономических последствий кризиса.

Уязвимые группы населения стали еще более уязвимыми. Кроме того, рост числа возвращающихся трудовых мигрантов увеличивает нагрузку на государственную систему социальной защиты и здравоохранения.

Проект направлен как на краткосрочные потребности населения, так и на долгосрочное развитие системы социальной защиты со стороны государственных и негосударственных организаций.
В частности, в течение 18 месяцев будет оказано содействие нуждающимся слоям населения в отдаленных сельских районах Андижанской, Самаркандской, Ташкентской и Кашкадарьинской областей.
Проект будет реализован тремя ННО и направлен на:
выделение финансовой помощи 350 семьям по 3,5 миллиона сумов каждой семье (1,3 миллиарда сумов);
выделение грантов для 185 стартап-проектов (3 миллардов сумов);
оснащение 12 медицинских учреждений (1,5 миллиарда сумов);
финансовое содействие 400 трудящимся мигрантам (800 миллионов сумов);
улучшение социальной инфраструктуры в 12 отдаленных сельских районах;
организация тренингов по вовлечению в предпринимательскую деятельность 2 тысяч граждан, включенных в "Темир", "Аёллар" и "Ёшлар" дафтари;
повышение квалификации 900 представителей Народных приемных, системы махалли, инспекторов профилактики.
В Узбекистане с 1 апреля вступили в силу новые правила выявления малообеспеченных семей через информационную систему "Единый реестр социальной защиты", а также назначения и выплаты им социальных пособий и материальной помощи.
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