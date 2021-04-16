https://uz.sputniknews.ru/20210416/nujdayuschimsya-semyam-iz-chetyrex-oblastey-uzbekistana-pomogut-dengami-18373867.html

Нуждающимся семьям из четырех областей Узбекистана помогут деньгами

Нуждающимся семьям из четырех областей Узбекистана помогут деньгами

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Нуждающимся семьям из четырех областей Узбекистана окажут финансовую помощь, сообщили в пресс-службе "Юксалиш".

2021-04-16T16:57+0500

2021-04-16T16:57+0500

2021-04-16T17:01+0500

общество

социальная защита

социальная поддержка

общенациональное движение "юксалиш"

семья

помощь

деньги

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/10/18373833_0:120:2304:1416_1920x0_80_0_0_2bf3ae5a9add0b4011668751ae39fa7f.jpg

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Нуждающимся семьям из четырех областей Узбекистана окажут финансовую помощь, сообщили в пресс-службе "Юксалиш".Общенациональное движение "Юксалиш" в партнерстве с Республиканским центром социально-экономического развития "Сабр" и Республиканским социально-информационным центром Istiqbolli avlod при финансовой поддержке Европейского союза запускают "Программу по смягчению последствий пандемии COVID-19 на гражданское общество Узбекистана". Ее стоимость оценивается в 1 миллион евро.Проект реализуют в рамках программы поддержки Европейского союза "Содействие институтам гражданского общества на реагирование последствиям пандемии COVID-19 в Узбекистане", которая направлена на устранение гуманитарных, медицинских, социальных и экономических последствий кризиса. Проект направлен как на краткосрочные потребности населения, так и на долгосрочное развитие системы социальной защиты со стороны государственных и негосударственных организаций. В частности, в течение 18 месяцев будет оказано содействие нуждающимся слоям населения в отдаленных сельских районах Андижанской, Самаркандской, Ташкентской и Кашкадарьинской областей. Проект будет реализован тремя ННО и направлен на: В Узбекистане с 1 апреля вступили в силу новые правила выявления малообеспеченных семей через информационную систему "Единый реестр социальной защиты", а также назначения и выплаты им социальных пособий и материальной помощи.

https://uz.sputniknews.ru/20210313/vlasti-uzbekistana-pomogut-nuzhdayuscheysya-v-dengakh-molodezhi-17731166.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

социальная защита, социальная поддержка, общенациональное движение "юксалиш", семья, помощь, деньги, узбекистан