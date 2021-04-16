https://uz.sputniknews.ru/20210416/prezident-klutin-vaktsinatsiya-konflikta-bayden-snova-udivil-publiku-lyapami-18362515.html
"Президент Клутин", "вакцинация конфликта": Байден снова удивил публику "ляпами"
"Президент Клутин", "вакцинация конфликта": Байден снова удивил публику "ляпами"
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Американский лидер Джо Байден не перестает удивлять: то он называет "президентом" Камалу Харрис, которая на самом деле всего лишь
2021-04-16T10:57+0500
2021-04-16T10:57+0500
2021-04-16T10:57+0500
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джо байден
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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Американский лидер Джо Байден не перестает удивлять: то он называет "президентом" Камалу Харрис, которая на самом деле всего лишь вице-президент. То он допускает нелепые ошибки, выступая перед публикой на серьезные темы.Так, в своей речь о России Байден неправильно произнес фамилию своего российского коллеги Владимира Путина, сказав что-то вроде "президент Клутин". Потом глава Белого дома, конечно, исправился, но этот момент вызвал вопросы у общественности.На этом странности не закончились: Байден перепутал вакцинацию с эскалацией.Впрочем, 78-летний глава государства сам признавал, что чаще остальных президентов США допускал оплошности. Даже как-то раз назвал себя "машиной ляпов". Однако, как признавался Байден, оговорки всегда были неумышленными.
https://uz.sputniknews.ru/20210401/spotknulsya-na-glazax-u-smi-baydenu-vnov-ne-povezlo-s-trapom-samoleta--video-18098237.html
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"Президент Клутин", "вакцинация конфликта": Байден снова удивил публику "ляпами"
Глава Белого дома однажды назвал себя "машиной ляпов", признавая себя лидером среди всех американских президентов по количеству оговорок.
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Американский лидер Джо Байден не перестает удивлять: то он называет "президентом" Камалу Харрис, которая на самом деле всего лишь вице-президент.
То он допускает нелепые ошибки, выступая перед публикой на серьезные темы.
Так, в своей речь о России Байден неправильно произнес фамилию своего российского коллеги Владимира Путина, сказав что-то вроде "президент Клутин".
Потом глава Белого дома, конечно, исправился, но этот момент вызвал вопросы у общественности.
На этом странности не закончились: Байден перепутал вакцинацию с эскалацией.
Звучало это так: "США не хотят запускать цикл вакци... эскалации и конфликта с Россией".
Впрочем, 78-летний глава государства сам признавал, что чаще остальных президентов США допускал оплошности. Даже как-то раз назвал себя "машиной ляпов".
Однако, как признавался Байден, оговорки всегда были неумышленными.