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Споткнулся на глазах у СМИ: Байдену вновь не повезло с трапом самолета — видео

Споткнулся на глазах у СМИ: Байдену вновь не повезло с трапом самолета — видео

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Не успел мир отойти от казуса, который приключился с президентом США Джо Байденом на трапе самолета, как история повторилась.

2021-04-01T17:50+0500

2021-04-01T17:50+0500

2021-04-01T17:50+0500

в мире

джо байден

самолет

президент

сша

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Не успел мир отойти от казуса, который приключился с президентом США Джо Байденом на трапе самолета, как история повторилась.Правда, на этот раз 78-летнему главе государства удалось сохранить равновесие.Неловкий момент случился при подъеме на борт номер один (Air Force One). На кадрах видно, что на улице дождливо.Видимо, ступеньки из-за непогоды стали скользкими, из-за чего Байден запнулся. Впрочем, ему удалось не упасть и благополучно добраться до салона самолета. Напомним, что прошлый подобный случай произошел с главой Белого дома почти две недели назад — Байден также поднимался по трапу и трижды упал. Тогда это связали с ветреной погодой.Теперь же погода была дождливой. Впрочем, некоторые злопыхатели поспешили напомнить, что президенту уже 78 лет и слабость в таком возрасте не является чем-то необычным.И только Байдена раскритиковали, как он объявил о своем намерении баллотироваться на второй срок. Сделать это он подумывает в тандеме с вице-президентом Камалой Харрис.

/20210323/17902023.html

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джо байден, самолет, президент, сша