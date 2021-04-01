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https://uz.sputniknews.ru/20210401/spotknulsya-na-glazax-u-smi-baydenu-vnov-ne-povezlo-s-trapom-samoleta--video-18098237.html
Споткнулся на глазах у СМИ: Байдену вновь не повезло с трапом самолета — видео
Споткнулся на глазах у СМИ: Байдену вновь не повезло с трапом самолета — видео
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Не успел мир отойти от казуса, который приключился с президентом США Джо Байденом на трапе самолета, как история повторилась.
2021-04-01T17:50+0500
2021-04-01T17:50+0500
в мире
джо байден
самолет
президент
сша
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Не успел мир отойти от казуса, который приключился с президентом США Джо Байденом на трапе самолета, как история повторилась.Правда, на этот раз 78-летнему главе государства удалось сохранить равновесие.Неловкий момент случился при подъеме на борт номер один (Air Force One). На кадрах видно, что на улице дождливо.Видимо, ступеньки из-за непогоды стали скользкими, из-за чего Байден запнулся. Впрочем, ему удалось не упасть и благополучно добраться до салона самолета. Напомним, что прошлый подобный случай произошел с главой Белого дома почти две недели назад — Байден также поднимался по трапу и трижды упал. Тогда это связали с ветреной погодой.Теперь же погода была дождливой. Впрочем, некоторые злопыхатели поспешили напомнить, что президенту уже 78 лет и слабость в таком возрасте не является чем-то необычным.И только Байдена раскритиковали, как он объявил о своем намерении баллотироваться на второй срок. Сделать это он подумывает в тандеме с вице-президентом Камалой Харрис.
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джо байден, самолет, президент, сша

Споткнулся на глазах у СМИ: Байдену вновь не повезло с трапом самолета — видео

17:50 01.04.2021
233
© AFP 2018 / ALEX EDELMANПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
© AFP 2018 / ALEX EDELMAN
В этот раз шел сильный дождь, и отмечается, что Байден попросту поскользнулся на мокрой ступеньке.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Не успел мир отойти от казуса, который приключился с президентом США Джо Байденом на трапе самолета, как история повторилась.
Правда, на этот раз 78-летнему главе государства удалось сохранить равновесие.
Неловкий момент случился при подъеме на борт номер один (Air Force One). На кадрах видно, что на улице дождливо.
Видимо, ступеньки из-за непогоды стали скользкими, из-за чего Байден запнулся. Впрочем, ему удалось не упасть и благополучно добраться до салона самолета.
Напомним, что прошлый подобный случай произошел с главой Белого дома почти две недели назад — Байден также поднимался по трапу и трижды упал. Тогда это связали с ветреной погодой.
Президент США Джо Байден упал на трапе - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
В мире
Белый дом ответил, как себя чувствует Байден, споткнувшийся на трапе
23 марта, 12:52
1239
Теперь же погода была дождливой. Впрочем, некоторые злопыхатели поспешили напомнить, что президенту уже 78 лет и слабость в таком возрасте не является чем-то необычным.
И только Байдена раскритиковали, как он объявил о своем намерении баллотироваться на второй срок. Сделать это он подумывает в тандеме с вице-президентом Камалой Харрис.
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