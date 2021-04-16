https://uz.sputniknews.ru/20210416/sgb-razoblachila-moshennikov-prodavavshix-andijanskie-zemli-18370102.html
СГБ разоблачила мошенников, "продававших" андижанские земли
СГБ разоблачила мошенников, "продававших" андижанские земли
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Сразу несколько фактов незаконной продажи земли в Андижанской области пресекли сотрудники областного управления Службы
2021-04-16T15:20+0500
2021-04-16T15:20+0500
2021-04-16T15:24+0500
происшествия
сгб
задержание коррупционеров в узбекистане
мошенничество
задержание
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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Сразу несколько фактов незаконной продажи земли в Андижанской области пресекли сотрудники областного управления Службы госбезопасности совместно с территориальным управлением Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре.Заявление по этому поводу пресс-службы СГБ появилось на сайте Национального информагентства УзА. В частности, в нем говорится о задержании с поличным нескольких человек при получении 128 тысяч долларов. Среди них — сотрудник дирекции управления малых промышленных зон при областном хокимияте. В сговоре с двумя сообщниками, которых также задержали, он пообещал местному жителю оказать содействие через свои связи в хокимияте Ходжаабадского района в выделении 100 гектаров земли для организации фермерского хозяйства. Также он обещал помочь в подготовке необходимых документов для этого. Далее выяснилось, что семьдесят тысяч долларов США они должны были передать знакомому, работающему в Главном управлении экономического развития и сокращения бедности Андижанской области. В ходе дальнейшего оперативного мероприятия его также задержали в момент получения этих денег.Сообщается и о других фактах задержания. Так, при получении 20 тысяч долларов в виде аванса попался бывший заведующий секретариатом хокимията города Андижана, который уже имеет за плечами несколько судимостей.А в целом за свои услуги по оказанию содействия в получении 80 соток на территории Северной малой промышленной зоны в областном центре он потребовал от местного жителя 50 тысяч долларов.Среди задержанных и работник общества с ограниченной ответственностью, функционирующего в областном центре. Он также пытался "распродавать" земли в Северной малой промышленной зоне, уверяя потенциальных клиентов в своих связях в отделе землеустройства и кадастра недвижимости города Андижана.В настоящее время в отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса.
https://uz.sputniknews.ru/20210405/professionalnyy-prazdnik-v-sgb-otchitalis-o-rezultatax-za-2020-god-18147654.html
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сгб, задержание коррупционеров в узбекистане, мошенничество, задержание
СГБ разоблачила мошенников, "продававших" андижанские земли
15:20 16.04.2021 (обновлено: 15:24 16.04.2021)
Среди задержанных есть чиновники. Возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса.
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Сразу несколько фактов незаконной продажи земли в Андижанской области пресекли сотрудники областного управления Службы госбезопасности совместно с территориальным управлением Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре.
Заявление
по этому поводу пресс-службы СГБ появилось на сайте Национального информагентства УзА. В частности, в нем говорится о задержании с поличным нескольких человек при получении 128 тысяч долларов.
Среди них — сотрудник дирекции управления малых промышленных зон при областном хокимияте. В сговоре с двумя сообщниками, которых также задержали, он пообещал местному жителю оказать содействие через свои связи в хокимияте Ходжаабадского района в выделении 100 гектаров земли для организации фермерского хозяйства. Также он обещал помочь в подготовке необходимых документов для этого.
"В ходе доследственной проверки установлено, что за свои услуги задержанные лица уже успели получить семь тысяч долларов США в качестве аванса", — говорится в сообщении.
Далее выяснилось, что семьдесят тысяч долларов США они должны были передать знакомому, работающему в Главном управлении экономического развития и сокращения бедности Андижанской области. В ходе дальнейшего оперативного мероприятия его также задержали в момент получения этих денег.
Сообщается и о других фактах задержания. Так, при получении 20 тысяч долларов в виде аванса попался бывший заведующий секретариатом хокимията города Андижана, который уже имеет за плечами несколько судимостей.
А в целом за свои услуги по оказанию содействия в получении 80 соток на территории Северной малой промышленной зоны в областном центре он потребовал от местного жителя 50 тысяч долларов.
"В другом случае житель Улугнорского района потребовал у местного гражданина 18 тысяч долларов США за переоформление на его имя через своих знакомых в районном хокимияте 6 гектаров земельной площади на территории своего фермерского хозяйства и был задержан с поличным при получении запрошенной суммы в сумовом эквиваленте - 189 миллионов", — говорится в сообщении.
Среди задержанных и работник общества с ограниченной ответственностью, функционирующего в областном центре. Он также пытался "распродавать" земли в Северной малой промышленной зоне, уверяя потенциальных клиентов в своих связях в отделе землеустройства и кадастра недвижимости города Андижана.
В настоящее время в отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса.