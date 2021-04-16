https://uz.sputniknews.ru/20210416/sgb-razoblachila-moshennikov-prodavavshix-andijanskie-zemli-18370102.html

СГБ разоблачила мошенников, "продававших" андижанские земли

СГБ разоблачила мошенников, "продававших" андижанские земли

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Сразу несколько фактов незаконной продажи земли в Андижанской области пресекли сотрудники областного управления Службы

2021-04-16T15:20+0500

2021-04-16T15:20+0500

2021-04-16T15:24+0500

происшествия

сгб

задержание коррупционеров в узбекистане

мошенничество

задержание

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/631/24/6312427_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_082ad0f9794439dae3c18735ed161c2c.jpg

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Сразу несколько фактов незаконной продажи земли в Андижанской области пресекли сотрудники областного управления Службы госбезопасности совместно с территориальным управлением Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре.Заявление по этому поводу пресс-службы СГБ появилось на сайте Национального информагентства УзА. В частности, в нем говорится о задержании с поличным нескольких человек при получении 128 тысяч долларов. Среди них — сотрудник дирекции управления малых промышленных зон при областном хокимияте. В сговоре с двумя сообщниками, которых также задержали, он пообещал местному жителю оказать содействие через свои связи в хокимияте Ходжаабадского района в выделении 100 гектаров земли для организации фермерского хозяйства. Также он обещал помочь в подготовке необходимых документов для этого. Далее выяснилось, что семьдесят тысяч долларов США они должны были передать знакомому, работающему в Главном управлении экономического развития и сокращения бедности Андижанской области. В ходе дальнейшего оперативного мероприятия его также задержали в момент получения этих денег.Сообщается и о других фактах задержания. Так, при получении 20 тысяч долларов в виде аванса попался бывший заведующий секретариатом хокимията города Андижана, который уже имеет за плечами несколько судимостей.А в целом за свои услуги по оказанию содействия в получении 80 соток на территории Северной малой промышленной зоны в областном центре он потребовал от местного жителя 50 тысяч долларов.Среди задержанных и работник общества с ограниченной ответственностью, функционирующего в областном центре. Он также пытался "распродавать" земли в Северной малой промышленной зоне, уверяя потенциальных клиентов в своих связях в отделе землеустройства и кадастра недвижимости города Андижана.В настоящее время в отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

https://uz.sputniknews.ru/20210405/professionalnyy-prazdnik-v-sgb-otchitalis-o-rezultatax-za-2020-god-18147654.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сгб, задержание коррупционеров в узбекистане, мошенничество, задержание