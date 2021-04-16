https://uz.sputniknews.ru/20210416/shavkat-mirziyoev-navestil-geroya-uzbekistana-v-bolnitse-18379183.html

Шавкат Мирзиёев навестил Героя Узбекистана в больнице

Шавкат Мирзиёев навестил Героя Узбекистана в больнице

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Президент Узбекистана в рамках своего визита в Самаркандскую область навестил в больнице Героя страны, члена Сената Олий Мажлиса

2021-04-16T21:27+0500

2021-04-16T21:27+0500

2021-04-16T21:27+0500

политика

поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану

шавкат мирзиёев

самарканд

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Президент Узбекистана в рамках своего визита в Самаркандскую область навестил в больнице Героя страны, члена Сената Олий Мажлиса Хасана Нормуродова, сообщает пресс-служба лидера.Нормуродов находится в Самаркандском филиале Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. От чего лечится Герой - не сообщается. Хасану Нормуродову исполнилось 82 года. Звание Героя Узбекистана ему было присвоено указом президента в 2019 году. Шавкат Мирзиёев пожелал ветерану труда скорейшего выздоровления, бодрости духа, долгих лет жизни и завершил на этом свою поездку в Самарканд.

https://uz.sputniknews.ru/20210416/mirziyoev-rasskazal-kak-razvit-potentsial-samarkandskoy-oblasti-18373620.html

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поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану, шавкат мирзиёев, самарканд, узбекистан