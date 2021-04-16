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Шавкат Мирзиёев навестил Героя Узбекистана в больнице
Шавкат Мирзиёев навестил Героя Узбекистана в больнице
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Президент Узбекистана в рамках своего визита в Самаркандскую область навестил в больнице Героя страны, члена Сената Олий Мажлиса
2021-04-16T21:27+0500
2021-04-16T21:27+0500
политика
поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану
шавкат мирзиёев
самарканд
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Президент Узбекистана в рамках своего визита в Самаркандскую область навестил в больнице Героя страны, члена Сената Олий Мажлиса Хасана Нормуродова, сообщает пресс-служба лидера.Нормуродов находится в Самаркандском филиале Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. От чего лечится Герой - не сообщается. Хасану Нормуродову исполнилось 82 года. Звание Героя Узбекистана ему было присвоено указом президента в 2019 году. Шавкат Мирзиёев пожелал ветерану труда скорейшего выздоровления, бодрости духа, долгих лет жизни и завершил на этом свою поездку в Самарканд.
https://uz.sputniknews.ru/20210416/mirziyoev-rasskazal-kak-razvit-potentsial-samarkandskoy-oblasti-18373620.html
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поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану, шавкат мирзиёев, самарканд, узбекистан

Шавкат Мирзиёев навестил Героя Узбекистана в больнице

21:27 16.04.2021
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© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил в больнице героя Узбекистана Хасана Нормуродова
Шавкат Мирзиёев посетил в больнице героя Узбекистана Хасана Нормуродова - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.04.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
В завершении своего визита в Самаркандскую область президент Узбекистана навестил Героя страны 82-летнего Хасана Нормуродова. Мирзиёев пожелал ветерану труда скорейшего выздоровления, бодрости духа и долгих лет жизни.
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Президент Узбекистана в рамках своего визита в Самаркандскую область навестил в больнице Героя страны, члена Сената Олий Мажлиса Хасана Нормуродова, сообщает пресс-служба лидера.
Нормуродов находится в Самаркандском филиале Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. От чего лечится Герой - не сообщается.

“Самоотверженный участник общественной деятельности многие годы трудился в системе народного образования. Позже, будучи председателем Самаркандского областного отделения фонда “Нуроний”, внес значительный вклад в дело социальной защиты ветеранов. В настоящее время он является заместителем начальника Самаркандского областного управления по поддержке махалли и семьи”, - говорится в сообщении.

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Хасану Нормуродову исполнилось 82 года. Звание Героя Узбекистана ему было присвоено указом президента в 2019 году. Шавкат Мирзиёев пожелал ветерану труда скорейшего выздоровления, бодрости духа, долгих лет жизни и завершил на этом свою поездку в Самарканд.
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