https://uz.sputniknews.ru/20210416/uchenye-otkryli-veschestvo-sposobnoe-vosstanovit-pechen-u-alkogolikov-18362078.html

Ученые нашли способ восстановить печень у алкоголиков

Ученые нашли способ восстановить печень у алкоголиков

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Российские ученые выяснили, как восстановить клетки печени после негативных воздействий, таких как, к примеру, алкогольная

2021-04-16T10:29+0500

2021-04-16T10:29+0500

2021-04-16T10:34+0500

общество

алкоголь

ученые

здоровье

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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Российские ученые выяснили, как восстановить клетки печени после негативных воздействий, таких как, к примеру, алкогольная интоксикация.Помочь в этом могут терпены. Они абсолютно натуральны и содержатся в стволе и корнях пихты сибирской.Между тем человечество уже давно открыло полезные свойства этого вещества: в мире активно используются ментол, лимонен и камфора в качестве лечения заболеваний разной степени тяжести.Однако о чем исследователи не знали, так это о гепатопротекторных свойствах терпенов.Благодаря им терпены могут защитить печень и регенерировать ее. При этом никаких побочных эффектов терпены не создают для организма. Возможна только аллергическая реакция в отдельных случаях.Почему данное открытие важно: как показывают исследования, алкоголизм — один из ключевых факторов, которые приводят к развитию серьезных заболеваний в мире.От недугов, развившихся в результате употребления спиртного, приходится почти 10% смертей в мире среди населения в возрасте 15-49 лет.

https://uz.sputniknews.ru/20210319/kak-snizit-vred-ot-alkogolya--2-soveta-ot-narkologa-17844127.html

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алкоголь, ученые, здоровье