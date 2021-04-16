https://uz.sputniknews.ru/20210416/uchenye-otkryli-veschestvo-sposobnoe-vosstanovit-pechen-u-alkogolikov-18362078.html
Ученые нашли способ восстановить печень у алкоголиков
Ученые нашли способ восстановить печень у алкоголиков
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Российские ученые выяснили, как восстановить клетки печени после негативных воздействий, таких как, к примеру, алкогольная
2021-04-16T10:29+0500
2021-04-16T10:29+0500
2021-04-16T10:34+0500
общество
алкоголь
ученые
здоровье
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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Российские ученые выяснили, как восстановить клетки печени после негативных воздействий, таких как, к примеру, алкогольная интоксикация.Помочь в этом могут терпены. Они абсолютно натуральны и содержатся в стволе и корнях пихты сибирской.Между тем человечество уже давно открыло полезные свойства этого вещества: в мире активно используются ментол, лимонен и камфора в качестве лечения заболеваний разной степени тяжести.Однако о чем исследователи не знали, так это о гепатопротекторных свойствах терпенов.Благодаря им терпены могут защитить печень и регенерировать ее. При этом никаких побочных эффектов терпены не создают для организма. Возможна только аллергическая реакция в отдельных случаях.Почему данное открытие важно: как показывают исследования, алкоголизм — один из ключевых факторов, которые приводят к развитию серьезных заболеваний в мире.От недугов, развившихся в результате употребления спиртного, приходится почти 10% смертей в мире среди населения в возрасте 15-49 лет.
https://uz.sputniknews.ru/20210319/kak-snizit-vred-ot-alkogolya--2-soveta-ot-narkologa-17844127.html
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алкоголь, ученые, здоровье
Ученые нашли способ восстановить печень у алкоголиков
10:29 16.04.2021 (обновлено: 10:34 16.04.2021)
Благодаря сильнейшим гепатопротекторным свойствам терпены могут защитить печень и регенерировать ее.
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Российские ученые выяснили, как восстановить клетки печени после негативных воздействий, таких как, к примеру, алкогольная интоксикация.
Помочь в этом могут терпены. Они абсолютно натуральны и содержатся в стволе и корнях пихты сибирской.
Между тем человечество уже давно открыло полезные свойства этого вещества: в мире активно используются ментол, лимонен и камфора в качестве лечения заболеваний разной степени тяжести.
Однако о чем исследователи не знали, так это о гепатопротекторных свойствах терпенов.
Благодаря им терпены могут защитить печень и регенерировать ее.
"Алкогольное поражение печени — это лишь одна из моделей неблагоприятного воздействия. Наши исследования показывают перспективность применения терпенов для защиты печени от любого токсического воздействия, например, из-за нарушений в питании, химиотерапии, длительного применения лекарственных препаратов, воздействия вирусов", — рассказала РИА Новости
кандидат медицинских наук, сотрудник "Инитиум-Фарм" Людмила Лацерус.
При этом никаких побочных эффектов терпены не создают для организма. Возможна только аллергическая реакция в отдельных случаях.
Почему данное открытие важно: как показывают исследования, алкоголизм — один из ключевых факторов, которые приводят к развитию серьезных заболеваний в мире.
От недугов, развившихся в результате употребления спиртного, приходится почти 10% смертей в мире среди населения в возрасте 15-49 лет.