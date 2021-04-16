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Японцы выведут энергетику Узбекистана из коронакризиса: $195 млн уже выделены
Японцы выведут энергетику Узбекистана из коронакризиса: $195 млн уже выделены
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Узбекистан получил от Японии кредит в 195 миллионов долларов на преодоление последствий пандемии в сфере энергетики.
2021-04-16T17:30+0500
2021-04-16T17:31+0500
экономика
пандемия
коронавирус
энергетика
кризис
кредит
япония
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Узбекистан получил от Японии кредит в 195 миллионов долларов на преодоление последствий пандемии в сфере энергетики."Посол Японии в Республике Узбекистан Ёщинори Фуджияма и замминистра финансов РУз Одилбек Исаков 16 марта подписали обменные ноты на общую сумму 195 миллионов долларов на стимулирование страны в решении вопросов последствий новой коронавирусной инфекции в электроэнергетическом секторе", — сообщили в японском посольстве в Ташкенте.По данным дипмиссии, средства японского правительства выделены сроком на 25 лет.Это включает в себя семилетний льготный период под стандартную ставку LIBOR.Стоит отметить, что японцы впервые предоставили Узбекистану кредит в долларах.Это уже второй кредит правительства Японии, предоставленный властям республики на преодоление последствий COVID-19. В конце марта Ташкент получил от Токио на стабилизацию экономики займ на 15 миллиардов йен (137,4 миллиона долларов) сроком на 15 лет.Всего в 2020 году, по официальным данным, власти Узбекистана привлекли для смягчения последствий пандемии средства международных финансовых институтов на сумму более 1,3 миллиарда долларов. Сюда вошли кредиты Международного валютного фонда (375 миллионов долларов), Всемирного банка (295 миллионов долларов) и Азиатского банка развития (600 миллионов долларов).
https://uz.sputniknews.ru/20210326/yaponiya-vydelila-uzbekistanu-kredit-v-1374-mln-na-preodolenie-krizisa-covid-17982561.html
https://uz.sputniknews.ru/20201127/Na-chto-potratyat-kreditnye-sredstva-ABR---otvet-Kabmina-15489509.html
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пандемия, коронавирус, энергетика, кризис, кредит, япония, узбекистан

Японцы выведут энергетику Узбекистана из коронакризиса: $195 млн уже выделены

17:30 16.04.2021 (обновлено: 17:31 16.04.2021)
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© СС0 / Unsplash / Colton JonesЯпония
Япония - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.04.2021
© СС0 / Unsplash / Colton Jones
Средства выделены на 25 лет. Это уже второй займ со стороны правительства Страны восходящего солнца.
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Узбекистан получил от Японии кредит в 195 миллионов долларов на преодоление последствий пандемии в сфере энергетики.
"Посол Японии в Республике Узбекистан Ёщинори Фуджияма и замминистра финансов РУз Одилбек Исаков 16 марта подписали обменные ноты на общую сумму 195 миллионов долларов на стимулирование страны в решении вопросов последствий новой коронавирусной инфекции в электроэнергетическом секторе", — сообщили в японском посольстве в Ташкенте.
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По данным дипмиссии, средства японского правительства выделены сроком на 25 лет.
Это включает в себя семилетний льготный период под стандартную ставку LIBOR.
Стоит отметить, что японцы впервые предоставили Узбекистану кредит в долларах.

"В Узбекистане наряду с экономическим ростом увеличивается спрос на электроэнергию, в связи с чем важны такие задачи, как управление в области электроэнергетики", — добавили в посольстве.

Это уже второй кредит правительства Японии, предоставленный властям республики на преодоление последствий COVID-19.
В конце марта Ташкент получил от Токио на стабилизацию экономики займ на 15 миллиардов йен (137,4 миллиона долларов) сроком на 15 лет.
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Всего в 2020 году, по официальным данным, власти Узбекистана привлекли для смягчения последствий пандемии средства международных финансовых институтов на сумму более 1,3 миллиарда долларов.
Сюда вошли кредиты Международного валютного фонда (375 миллионов долларов), Всемирного банка (295 миллионов долларов) и Азиатского банка развития (600 миллионов долларов).
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