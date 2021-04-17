https://uz.sputniknews.ru/20210417/metkost-nog-gimnasticheskiy-kosmos-i-devochka-plastilin-tsirkovaya-feeriya-v-tashkente-18383717.html

Меткость ног, гимнастический "Космос" и девочка-пластилин: цирковая феерия в Ташкенте

Меткость ног, гимнастический "Космос" и девочка-пластилин: цирковая феерия в Ташкенте

Несмотря на сложные эпидемиологические условия в разных странах, мероприятие пришлось организовать в смешанном формате - часть артистов выступала

2021-04-17T16:35+0500

2021-04-17T16:35+0500

2021-04-17T16:35+0500

фото

цирк

узбекистан

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Из-за сложных эпидемиологических условий в разных странах мероприятие пришлось организовать в смешанном формате: часть артистов выступала непосредственно на арене ташкентского цирка, а конкурсанты из Украины и России представили свои выступления в режиме онлайн.Публику, которая с соблюдением дистанции наблюдала за представлением, радовали воздушные гимнасты, акробаты, клоуны и трюкачи, демонстрируя завораживающие и захватывающие дух номера.Самые яркие кадры цирковой феерии в фоторепортаже Sputnik Узбекистан.

узбекистан

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

Новости

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

фото, цирк, узбекистан