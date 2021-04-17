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Меткость ног, гимнастический "Космос" и девочка-пластилин: цирковая феерия в Ташкенте
Меткость ног, гимнастический "Космос" и девочка-пластилин: цирковая феерия в Ташкенте
Несмотря на сложные эпидемиологические условия в разных странах, мероприятие пришлось организовать в смешанном формате - часть артистов выступала
2021-04-17T16:35+0500
2021-04-17T16:35+0500
фото
цирк
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Из-за сложных эпидемиологических условий в разных странах мероприятие пришлось организовать в смешанном формате: часть артистов выступала непосредственно на арене ташкентского цирка, а конкурсанты из Украины и России представили свои выступления в режиме онлайн.Публику, которая с соблюдением дистанции наблюдала за представлением, радовали воздушные гимнасты, акробаты, клоуны и трюкачи, демонстрируя завораживающие и захватывающие дух номера.Самые яркие кадры цирковой феерии в фоторепортаже Sputnik Узбекистан.
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фото, цирк, узбекистан

Меткость ног, гимнастический "Космос" и девочка-пластилин: цирковая феерия в Ташкенте

16:35 17.04.2021
515
Рамиз Бахтияров
Все материалы
В Узбекистан с 15 по 17 апреля проходил Молодежный международный фестиваль циркового искусства. Своими головокружительными во всех смыслах выступлениями публику радовали артисты из России, Китая, Украины и стран Центральной Азии.
© Sputnik / Рамиз БахтияровГрациозный воздушный танец артистки из КНР Жо
Молодежный фестиваль циркового искусства в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
1/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Грациозный воздушный танец артистки из КНР Жо
© Sputnik / Рамиз БахтияровАнжелина Зайцева — повелительница обручей
Молодежный фестиваль циркового искусства в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
2/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Анжелина Зайцева — повелительница обручей
© Sputnik / Рамиз БахтияровДарбаз из династии Ташкенбаевых выполняет сложный акробатический трюк
Молодежный фестиваль циркового искусства в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
3/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Дарбаз из династии Ташкенбаевых выполняет сложный акробатический трюк
© Sputnik / Рамиз БахтияровАлиса — девочка-пластилин
Молодежный фестиваль циркового искусства в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
4/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Алиса — девочка-пластилин
© Sputnik / Рамиз БахтияровВыстрел из лука с помощью ног в исполнении артистки из Кыргызстана Алины Маратовой
Молодежный фестиваль циркового искусства в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
5/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Выстрел из лука с помощью ног в исполнении артистки из Кыргызстана Алины Маратовой
© Sputnik / Рамиз БахтияровМафтуна Эгамова и ее акробатический номер "Космос"
Молодежный фестиваль циркового искусства в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
6/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Мафтуна Эгамова и ее акробатический номер "Космос"
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Всадница в номере "Джигиты Узбекистана" известного циркача Анвара Зарипова

Всадница в номере &quot;Джигиты Узбекистана&quot; известного циркача Анвара Зарипова - Sputnik Узбекистан
7/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Всадница в номере "Джигиты Узбекистана" известного циркача Анвара Зарипова

© Sputnik / Рамиз БахтияровКлоун Юрий веселил зрителей между выступлениями трюкачей
Молодежный фестиваль циркового искусства в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
8/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Клоун Юрий веселил зрителей между выступлениями трюкачей
© Sputnik / Рамиз БахтияровПолет на обруче в исполнении Мубины Ганиевой
Молодежный фестиваль циркового искусства в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
9/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Полет на обруче в исполнении Мубины Ганиевой
© Sputnik / Рамиз БахтияровВоздушная акробатка Мафтуна Эгамова с номером "Космос"
Молодежный фестиваль циркового искусства в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
10/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Воздушная акробатка Мафтуна Эгамова с номером "Космос"
Из-за сложных эпидемиологических условий в разных странах мероприятие пришлось организовать в смешанном формате: часть артистов выступала непосредственно на арене ташкентского цирка, а конкурсанты из Украины и России представили свои выступления в режиме онлайн.
Публику, которая с соблюдением дистанции наблюдала за представлением, радовали воздушные гимнасты, акробаты, клоуны и трюкачи, демонстрируя завораживающие и захватывающие дух номера.
Самые яркие кадры цирковой феерии в фоторепортаже Sputnik Узбекистан.
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