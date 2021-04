https://uz.sputniknews.ru/20210418/buduschee-uje-segodnya-v-it-park-predstavili-startapy-menyayuschie-jizn-uzbekistantsev-18391935.html

Будущее уже сегодня: IT Park представил стартапы, меняющие жизнь узбекистанцев

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Открыв свои двери 2,5 года назад, IT Park удалось помочь в реализации более 2 тысяч стартапов, а также предоставить налоговые и

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Открыв свои двери 2,5 года назад, IT Park удалось помочь в реализации более 2 тысяч стартапов, а также предоставить налоговые и таможенные льготы для более 400 IT-компаний. Женщины в бизнесеЛетом 2020 года IT Park запустил проект Tumaris Tech по поддержке женского технологического предпринимательства в Узбекистане. По словам организаторов, комплексная поддержка женских предпринимательских инициатив состоит из трех ключевых компонентов: образовательных курсов, бесплатной программы инкубации и акселерации, а также школы бизнес-ангелов.По ее словам, на сегодняшний день было реализовано две волны программ инкубации и акселерации, на участие в которых в общей сложности получено 450 заявок. В итоге выпускниками этих программ стали 30 проектов. В основном стартапы реализовались по таким направлениям как MedTech, FinTech, E-commerce, EdTech, Lifastyle, AvtoTech, AgroTech, Tourizm, Social Tech, HR Tech и TechNet. Кроме этого, была открыта школа бизнес-ангелов, задачей которой стало развитие бизнес-климата в Узбекистане."В первую очередь мы хотели создать возможность для девушек из регионов республики получить бесплатное, но качественное образование. И мы считаем, что нам это удалось, потому что почти 50% наших участниц представляют именно регионы республики. Особым достижением для нас стало и то, что в декабре прошлого года проект Tumaris Tech стал одним из финалистов международного конкурса WomanTech Global Awards 2020 и занял третье место", — отметила Халибаева.Единая база для медиков и мобильный транспорт на прокатЗаключительным этапом проекта "Tumaris.Tech" стала первая выставка технологических стартапов "Tumaris. Tech Expo". Все представленные здесь проекты либо уже реализуются, либо находятся на финальной стадии доработки и в ближайшее время будут запущены.Один из представленных стартапов — система Pacs and Medical image Viewer. Она представляет собой стандартный формат, позволяющий врачам просматривать, хранить и обмениваться диагностическими цифровыми изображениями (например, МРТ) и историями болезней в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ). Система позволяет передавать их как по внутренней сети ЛПУ, так и между разными медучреждениями.Сделав, например, МРТ или 3D-снимок, нет необходимости носить с собой флешку, CD-диск или само цифровое изображение. Если медучреждение подключено к системе, то информация будет загружена в единую базу, к которой у лечащего врача будет доступ. Главное преимущество в том, что в распоряжении специалистов медучреждения появится единый инструмент обработки любой диагностической информации. Частично система уже работает в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре онкологии и радиологии.Эти же разработчики предлагают проект велопроката, который в качестве пилота будет запущен в ближайшее время в Ташкенте. Воспользоваться велосипедом поможет спецприложение. По словам Муслимбека Пирназарова, после стандартной регистрации, нужно персонализироваться и оплатить услугу картой Uzkard или Humo. Приложение поможет найти ближайшую точку проката, а также определит, есть ли свободное место в пункте назначения, чтобы можно было вовремя вернуть велосипед. В случае необходимости можно забронировать и сам байк, и парковочное место. Если кто-то задумает угнать двухколесный транспорт, то следует знать, что велосипеды будут оснащены GPS маячком. Проектом также предусмотрено, что в случае невозврата его на велопарковку, пользователю позвонят из call-центра и попросят вернуть транспорт. Система обязательно будет привязана к мобильному номеру, как и платежная карта".Еще один аналогичный сервис совсем скоро появится на улицах Ташкента. Речь идет о кикшеринге — автоматизированном прокате самокатов. Электросамокаты будут очень удобны для тех, кто активно перемещается по городу в течение всего дня. Например, на нем можно быстро доехать на метро. По словам разработчиков, неважно где вы потом оставите средство передвижения, главное, чтобы это было безопасное общественное место. Например, велопарковка, остановка общественного транспорта или просто вход в метро. Технологичный транспорт необходимо лишь пристегнуть специальным замком, уже предусмотренным на самокате, и можно дальше продолжать свой путь. Ячейка без замка и удобная площадка услуг Еще один уже реализованный стартап — почтомат LockerPost. Это камеры хранения с дистанционным управлением. Работают в режиме самообслуживания при помощи мобильного приложения или чат-бота. В них можно оставлять вещи на временное хранение, отправлять посылки внутри города или в область. Кроме этого, можно передать ячейку и ее содержимое любому человеку из своего списка контактов, а также получать посылки и онлайн-покупки бесконтактно в любое удобное время. "Для того, чтобы воспользоваться сервисом нужно зарегистрироваться в специальном телеграм-боте, выбрать ячейку и сфотографировать QR-код, указанный на самом почтомате. В меню "Мои ячейки" выбираете открыть, передать или освободить ее. Кладете вещь в ячейку и закрываете дверь до щелчка. Теперь нужно отправить данные тому, кому адресовано содержимое хранилища. Оплата почасовая. Есть список вещей, не разрешенных к хранению в ячейках. Например, денежные средства, предметы искусства, различные химические вещества", — пояснила мендежер стартапа Ребекка ИслямоваПо ее словам, такие камеры хранения достаточно надежные. Собственная конструкция почтомата защищает замок от несанкционированного доступа. Ячейка открывается только с помощью цифрового ключа, который получает пользователь на свое мобильное устройство в виде смс-кода. Почтоматы изготавливаются индивидуально. Однако разработчики не советуют делать их слишком большими, чтобы не перегружать сервис. Особенно удобно использовать такие автоматизированные терминалы в общественных местах, например, торговых и бизнес-центрах, банках, жилых комплексах. Подобные устройства уже можно увидеть в отделениях "Узбекистон почтаси".Еще один успешно стартовавший проект — онлайн площадка услуг 2work.uz. Сервис поможет найти постоянную или временную работу в Ташкенте и других городах Узбекистана. Здесь есть как соискатели, так и работодатели. По словам разработчиков, к созданию сервиса их подтолкнула проблема поиска помощника по хозяйству, например, для уборки дома. Площадка предлагает самые распространённые категории: удаленная работа, грузоперевозки, дизайн, животные, компьютерные услуги, красота и здоровье, курьерские услуги, обучение и репетиторы, строительство и ремонт, уборка и помощь по хозяйству и многое другое. "У нас есть проверенные исполнители, которые помечены специальным значком. Во время пандемии была очень популярна категория "Удаленная работа". За три карантинных месяца мы набрали 5 тысяч исполнителей", — отметил Коловатов.Ежедневно на ресурсе публикуется 10-15 заданий от заказчиков, которые сразу же начинают искать потенциальных исполнителей под свои задачи.

