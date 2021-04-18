https://uz.sputniknews.ru/20210418/gimnastki-iz-uzbekistana-zanyali-pervoe-mesto-na-kubke-mira-18390851.html
Гимнастки из Узбекистана заняли первое место на Кубке мира
Гимнастки из Узбекистана заняли первое место на Кубке мира
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Сборная Узбекистана по художественной гимнастике заняла первое место в многоборье этапа Кубка мира в Ташкенте, сообщили в
2021-04-18T18:44+0500
2021-04-18T18:44+0500
2021-04-18T18:44+0500
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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Сборная Узбекистана по художественной гимнастике заняла первое место в многоборье этапа Кубка мира в Ташкенте, сообщили в пресс-службе Республиканской школы высшего спортивного мастерства по гимнастике.В числе 8 стран-участниц узбекистанки Нилуфар Шомурадова, Динара Равшанбекова, Ксения Александрова, Севара Сафоева и Камола Ирназарова показали высший результат в первый день состязаний в упражнении с 5-ю мячами, получив оценку 41,25.Во второй день турнира команды выступали с тремя обручами и двумя парами булав. Юные спортсменки из Узбекистана в этом виде программы набрали 35,15 баллов. Высокая сложность упражнений позволила подопечным российского тренера Екатерины Пирожковой обойти сильнейших конкуренток с суммой 76,40 баллов.На второй позиции расположился Израиль и гимнастки из Беларуси заняли третье место.
https://uz.sputniknews.ru/20210210/Gimnastka-Chusovitina-vystupit-na-etape-Kubka-mira-v-Dokhe-15973763.html
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федерация гимнастики узбекистана, гимнастика, узбекистан
Гимнастки из Узбекистана заняли первое место на Кубке мира
В числе 8 стран-участниц узбекистанки показали высший результат в первый день состязаний в упражнении с 5-ю мячами, получив оценку 41,25.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik.
Сборная Узбекистана по художественной гимнастике заняла первое место в многоборье этапа Кубка мира в Ташкенте, сообщили
в пресс-службе Республиканской школы высшего спортивного мастерства по гимнастике.
В числе 8 стран-участниц узбекистанки Нилуфар Шомурадова, Динара Равшанбекова, Ксения Александрова, Севара Сафоева и Камола Ирназарова показали высший результат в первый день состязаний в упражнении с 5-ю мячами, получив оценку 41,25.
Во второй день турнира команды выступали с тремя обручами и двумя парами булав. Юные спортсменки из Узбекистана в этом виде программы набрали 35,15 баллов. Высокая сложность упражнений позволила подопечным российского тренера Екатерины Пирожковой обойти сильнейших конкуренток с суммой 76,40 баллов.
На второй позиции расположился Израиль и гимнастки из Беларуси заняли третье место.