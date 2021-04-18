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https://uz.sputniknews.ru/20210418/premer-uzbekistana-i-xokim-tashkenta-osmotreli-supermarkety-stolitsy--18391092.html
Премьер Узбекистана и хоким Ташкента осмотрели супермаркеты столицы
Премьер Узбекистана и хоким Ташкента осмотрели супермаркеты столицы
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Накануне глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов вместе с хокимом Ташкента и другими ответственными лицами проинспектировал
2021-04-18T19:15+0500
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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Накануне глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов вместе с хокимом Ташкента и другими ответственными лицами проинспектировал рынки, супермаркеты, торгово-развлекательные центры и другие объекты торговли в столице. Рабочую группу интересовала степень безопасности в период карантинных ограничений. Подробности визита в крупнейшие супермаркеты столицы рассказали в администрации города.Абдулла Арипов и Джахонгир Артыкходжаев ознакомились с соблюдением правил карантина продавцами, покупателями и административными сотрудниками. Отдельное внимание уделили работам, выполненными администрацией и службами эпидемиологического благополучия по контролю соблюдения карантинных требований.С сегодняшнего дня в Узбекистане усилены карантинные ограничения. Такое решения принято из-за роста числа заболеваний опасным вирусом.Если случаи заражения будут зафиксированы в детских садах и школах, они будут сразу закрыты на двухнедельный карантин и переведены в удаленный формат.Известно также о проникновении в республику "африканского штамма", который затрагивает, в том числе и детей дошкольного возраста.
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коронавирус, магазин, ташкент

Премьер Узбекистана и хоким Ташкента осмотрели супермаркеты столицы

19:15 18.04.2021
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© Пресс-служба Хокимията ТашкентаПремьер Узбекистана и хоким Ташкента осмотрели супермаркеты столицы
Премьер Узбекистана и хоким Ташкента осмотрели супермаркеты столицы - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.04.2021
© Пресс-служба Хокимията Ташкента
Отдельное внимание уделили работам, выполненными администрацией и службами эпидемиологического благополучия по контролю соблюдения карантинных требований.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Накануне глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов вместе с хокимом Ташкента и другими ответственными лицами проинспектировал рынки, супермаркеты, торгово-развлекательные центры и другие объекты торговли в столице.
Рабочую группу интересовала степень безопасности в период карантинных ограничений. Подробности визита в крупнейшие супермаркеты столицы рассказали в администрации города.
© Пресс-служба Хокимията ТашкентаПремьер Узбекистана и хоким Ташкента осмотрели супермаркеты столицы
Премьер Узбекистана и хоким Ташкента осмотрели супермаркеты столицы - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.04.2021
Премьер Узбекистана и хоким Ташкента осмотрели супермаркеты столицы
© Пресс-служба Хокимията Ташкента
Абдулла Арипов и Джахонгир Артыкходжаев ознакомились с соблюдением правил карантина продавцами, покупателями и административными сотрудниками. Отдельное внимание уделили работам, выполненными администрацией и службами эпидемиологического благополучия по контролю соблюдения карантинных требований.
© Пресс-служба Хокимията ТашкентаПремьер Узбекистана и хоким Ташкента осмотрели супермаркеты столицы
Премьер Узбекистана и хоким Ташкента осмотрели супермаркеты столицы - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.04.2021
Премьер Узбекистана и хоким Ташкента осмотрели супермаркеты столицы
© Пресс-служба Хокимията Ташкента
С сегодняшнего дня в Узбекистане усилены карантинные ограничения. Такое решения принято из-за роста числа заболеваний опасным вирусом.
Если случаи заражения будут зафиксированы в детских садах и школах, они будут сразу закрыты на двухнедельный карантин и переведены в удаленный формат.
Известно также о проникновении в республику "африканского штамма", который затрагивает, в том числе и детей дошкольного возраста.
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