https://uz.sputniknews.ru/20210418/premer-uzbekistana-i-xokim-tashkenta-osmotreli-supermarkety-stolitsy--18391092.html

Премьер Узбекистана и хоким Ташкента осмотрели супермаркеты столицы

Премьер Узбекистана и хоким Ташкента осмотрели супермаркеты столицы

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Накануне глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов вместе с хокимом Ташкента и другими ответственными лицами проинспектировал

2021-04-18T19:15+0500

2021-04-18T19:15+0500

2021-04-18T19:15+0500

общество

коронавирус

магазин

ташкент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/12/18391013_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_440f7673a78c286a17182cf6b44d8f90.jpg

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Накануне глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов вместе с хокимом Ташкента и другими ответственными лицами проинспектировал рынки, супермаркеты, торгово-развлекательные центры и другие объекты торговли в столице. Рабочую группу интересовала степень безопасности в период карантинных ограничений. Подробности визита в крупнейшие супермаркеты столицы рассказали в администрации города.Абдулла Арипов и Джахонгир Артыкходжаев ознакомились с соблюдением правил карантина продавцами, покупателями и административными сотрудниками. Отдельное внимание уделили работам, выполненными администрацией и службами эпидемиологического благополучия по контролю соблюдения карантинных требований.С сегодняшнего дня в Узбекистане усилены карантинные ограничения. Такое решения принято из-за роста числа заболеваний опасным вирусом.Если случаи заражения будут зафиксированы в детских садах и школах, они будут сразу закрыты на двухнедельный карантин и переведены в удаленный формат.Известно также о проникновении в республику "африканского штамма", который затрагивает, в том числе и детей дошкольного возраста.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

коронавирус, магазин, ташкент