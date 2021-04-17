https://uz.sputniknews.ru/20210417/v-uzbekistane-snova-usilivayut-karantin-18381082.html
В Узбекистане снова усиливают карантин
В Узбекистане снова усиливают карантин
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. С 18 апреля будут усилены карантинные ограничения. Это решение было озвучено на расширенном заседании под председательством
2021-04-17T11:46+0500
2021-04-17T11:46+0500
2021-04-17T11:51+0500
общество
детские сады
школы
карантин
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. С 18 апреля будут усилены карантинные ограничения. Это решение было озвучено на расширенном заседании под председательством премьер-министра Абдуллы Арипова, сообщили в пресс-службе Минздрава.Если случаи заболевания будут зафиксированы в детских садах и школах, они будут сразу закрыты на двухнедельный карантин и переведены в удаленный формат.Глава правительства заявил о проникновении в республику "африканского штамма", который затрагивает, в том числе и детей дошкольного возраста.С 15 августа в Узбекистане начали ослаблять карантинные меры против COVID-19. В частности, с 1 октября открылись границы для въезда и выезда любого вида транспорта, разрешен въездной туризм.В апреля, стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Прививки делают бесплатно.В начале апреля президент заявил, что в Узбекистане не станут вводить новый локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом.По поручению главы государства, необходимо сформировать запас медикаментов и средств защиты минимум на три месяца, ввести в строй 60 кислородных станций в регионах, бесперебойно снабжать кислородом отделения реанимации и интенсивной терапии.
https://uz.sputniknews.ru/20210316/v-stolichnykh-vuzakh-i-otelyakh-usilyat-kontrol-za-soblyudeniem-pravil-karantinnogo-rezhima-17795757.html
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детские сады, школы, карантин, узбекистан
В Узбекистане снова усиливают карантин
11:46 17.04.2021 (обновлено: 11:51 17.04.2021)
Если случаи заболевания будут зафиксированы в детских садах и школах, они будут сразу закрыты на двухнедельный карантин и переведены в удаленный формат.
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik.
С 18 апреля будут усилены карантинные ограничения. Это решение было озвучено на расширенном заседании под председательством премьер-министра Абдуллы Арипова, сообщили
в пресс-службе Минздрава.
Если случаи заболевания будут зафиксированы в детских садах и школах, они будут сразу закрыты на двухнедельный карантин и переведены в удаленный формат.
Глава правительства заявил о проникновении в республику "африканского штамма", который затрагивает, в том числе и детей дошкольного возраста.
С 15 августа в Узбекистане начали ослаблять карантинные меры против COVID-19. В частности, с 1 октября открылись границы для въезда и выезда любого вида транспорта, разрешен въездной туризм.
В апреля, стартовала
массовая вакцинация от коронавируса. Прививки делают бесплатно.
В начале апреля президент заявил
, что в Узбекистане не станут вводить новый локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом.
По поручению главы государства, необходимо сформировать запас медикаментов и средств защиты минимум на три месяца, ввести в строй 60 кислородных станций в регионах, бесперебойно снабжать кислородом отделения реанимации и интенсивной терапии.