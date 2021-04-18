https://uz.sputniknews.ru/20210418/rojdenie-baydenizma-dengi-voobsche-ne-imeyut-znacheniya-18389655.html

Рождение байденизма: деньги вообще не имеют значения

Рождение байденизма: деньги вообще не имеют значения

Для статьи хороший заголовок — половина успеха. Может, и не Росс Даутэт, обозреватель The New YorkTimes, первым оповестил мир о существовании "байденизма", но

2021-04-18T16:05+0500

2021-04-18T16:05+0500

2021-04-18T16:05+0500

колумнисты

джо байден

сша

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Для статьи хороший заголовок — половина успеха. Может, и не Росс Даутэт, обозреватель The New YorkTimes, первым оповестил мир о существовании "байденизма", но разговоры в узком кругу не считаются. После публикации в этой газете (хотя понятно, что Джозеф Байден — не Маркс и не Дарвин) у него появился свой "-изм". Вообще-то термин пока что касается только экономики, но тут такая экономика, которая способна повлиять на развитие всего мира на годы вперед.Для начала — Даутэт ясно говорит, что байденизм — это ворованный трампизм. Просто Трамп в своей экономической политике был неумелым трампистом, но если продолжать его политику правильным образом, то все наладится. И мало ли что партия демократов пришла к власти вроде как с противоположными концепциями во всем: это они вчера были противоположные, а сейчас-то "вчера" позади, уже пришло "сегодня". Вот же республиканец Рейган уворовал множество идей у предшественника Картера и ничего. Кража умных идей у другой партии — дело такое, привычное, главное, чтобы избирателю было хорошо.Речь идет о ключевом внутреннем сюжете для США — громадном (на два триллиона долларов) плане обновления обветшавшей инфраструктуры страны. Даутэт ехидно замечает по этому поводу: республиканцам всерьез нечего возразить, потому что это, в сущности, их план. Они его обещали стране еще в 2016 году, когда Трамп шел к власти.Но откуда взять эти два триллиона в Америке, известной своим уже неуправляемым долгом? И еще сотни миллиардов в виде компенсации "жертвам коронавируса"? А это отдельная история. Дело в том, что сейчас в США — и не только там — вошла в моду идея под названием "современная денежная теория", которая гласит: долг, а также деньги вообще — они не имеют значения. Сколько надо, столько и напечатаем.Азы этой теории сейчас объясняют не только в специализированных изданиях, для слабочитающих это делает на видео умная мультяшная сова. Она — и теоретики, высмеивающие старые монетаристские теории чикагского разлива, — объясняют: печатайте сколько угодно денег, вплоть до наступления полной занятости и создания всех нужных социальных служб. Проблемы в виде гиперинфляции у вас начнутся только в одном случае — если в стране не будет достаточно товаров и услуг, которые на эти деньги можно будет купить.Вернее, все плохо, если вы маленькая страна, которая не способна сама обеспечивать себя всем набором товаров. Или если вы зависите от стратегических поставок ключевых товаров — или даже только некоторых, но за них должны платить в долларах. Или если у вас есть внешний долг в долларах как иностранной валюте.Но речь-то о Соединенных Штатах, которые эти доллары сами печатают.Сегодня стран, которые хотя бы теоретически способны презирать деньги до такой степени, только две — США и Китай. Даже Евросоюз не способен на такую самодостаточность. При этом Штаты и Китай зависят друг от друга минимум в нескольких критических сферах — полупроводники, редкоземельные металлы. Но тогда понятен смысл попыток Дональда Трампа учинить экономический "развод" с Китаем, вернуть как можно больше производств оттуда домой. Просто при Байдене будут достигать тех же целей слегка иными средствами.Понятно также, что две большие державы будут вынуждены создавать и держать при себе целый выводок союзников — чтобы не зависеть от конкурента ни в каких мелочах. Вот так, вокруг этой ситуации, и будет развиваться мировая политика. А разговоры об идейной и прочей разнице между демократиями и не-демократиями — лишь способ прикрыть эту реальность для непонятливых избирателей стран-союзников. А вот если двух конкурентов больше не будет, останется один — тут жди полного глобализма без денег, прямо по Марксу, тому, у которого марксизм.Но это все — завтра и в теории (а теории часто разваливаются в столкновении с реальностью). Сегодня, рассказывает нам обозреватель, байденовская команда потихоньку возвращается ко многим идеям трампизма. То есть республиканцы остаются белыми расистами с экстремистскими взглядами, средоточием всякого зла, но вот стена на границе с Мексикой и первый из кризисов байденовской администрации — наплыв беженцев, решивших, что стены больше не будет, — он склоняет Байдена к какому-то пока что среднему курсу. Миграция ведь хороша лишь до тех пор, пока электорат из среднего класса не начнет возражать, видя снижение своих доходов из-за конкуренции со стороны понаехавших.Или — налоги. Основа основ трампизма — снижение налогов, которое сделало Трампа по части экономики самым успешным президентом за много-много лет. Демократы, наоборот, шли к власти под лозунгами "обложить налогами богатых", поскольку к этому сводилась чисто социалистическая идеология мощного левого крыла партии. Но сейчас, объясняет нам Даутэт, пора вспомнить, что партия вообще-то представляет "победителей глобализации", то есть довольно богатых людей. Поэтому следует и тут ожидать компромиссную позицию — налоги на богатых поднять, но не сильно.А как же те самые левые демократы? Вы еще спросите, как быть с разрушителями городов и общества в целом, героями черного расизма и прочими радикалами. А им сейчас предстоит выслушать американский вариант той самой песни — "Баста, карапузики, кончилися танцы".Любые революционеры, шатающие режимы и запугивающие всех вокруг новыми радикальными идеологиями, должны знать, что они нужны ровно до того момента, пока одну группировку у власти сменяет другая. А потом надо сидеть тихо и ждать, когда снова позовут на революционный праздник. Ну или экспортировать его куда-то подальше от американских берегов.Плохой 2020-й год удивил нас множеством абсолютно безумных поступков до того вменяемых политиков, расцветом новых и бесчеловечных идей, ранее дремавших в узких кругах бешеных сектантов. Общая картина создавала впечатление, что кто-то хочет сделать жизнь полностью невыносимой, довести людей до крайности. Но для чего? Чтобы сначала все поломать, а потом обеспечить закрепление власти за теми, кем надо? Но ведь теперь ломать ничего не надо. И вопрос в том, справится ли "ворованный трампизм", то есть байденизм, с демонами, которых вызвал из глубин своих обществ.Источник: РИА Новости.

https://uz.sputniknews.ru/20210413/politika-ssha-zarabatyvaet-na-dozu-synu-prezidenta-baydena-18297749.html

https://uz.sputniknews.ru/20210417/18385164.html

https://uz.sputniknews.ru/20210227/Uspeet-li-ukhodyaschaya-Amerika-Trampa-vzyat-revansh-16088171.html

сша

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джо байден, сша